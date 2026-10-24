Una mujer fue arrestada y una persona hospitalizada tras un choque múltiple en el que un vehículo impactó contra una gasolinera en Florida

Un choque múltiple en Deerfield Beach culminó con un auto incrustado en una estación de servicio Mobil (Captura de video)

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Una persona fue trasladada a un hospital después de que un choque múltiple terminara con un vehículo incrustado contra una estación de servicio en Deerfield Beach, en el condado de Broward, Florida. El hecho ocurrió el viernes por la tarde y una mujer fue esposada por agentes en el lugar, aunque todavía no se precisó si enfrentará cargos.

La información fue difundida por CBS News Miami, que citó al equipo de rescate de la Oficina del Sheriff de Broward. Las autoridades no comunicaron la causa del accidente ni la cantidad exacta de automóviles que participaron.

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El operativo comenzó cerca de las 14.50 en una zona transitada

El personal de rescate de la Oficina del Sheriff de Broward (BSO) acudió cerca de las 14.50 al cruce de East Hillsboro Boulevard y North Federal Highway, una intersección ubicada en Deerfield Beach. Allí, los equipos encontraron varios vehículos involucrados en el siniestro, informó CBS News Miami.

Entre las unidades afectadas había una que había impactado contra la estructura de una estación de servicio Mobil cercana. Los bomberos y paramédicos evaluaron la escena y revisaron a las personas que se encontraban en los vehículos, de acuerdo con el reporte del medio local.

La persona hospitalizada fue llevada a un centro médico de la zona para una evaluación y tratamiento adicionales. Su estado de salud no había sido informado hasta la actualización publicada el viernes por la noche, tal como detalló la BSO a CBS News Miami.

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El incidente obligó a desplegar recursos de emergencia en un área de circulación habitual para residentes y conductores que atraviesan el sector comercial de la ciudad. Sin embargo, las autoridades no indicaron si el tránsito fue interrumpido ni durante cuánto tiempo se extendieron las tareas en el lugar.

Una mujer fue esposada, pero no se informaron cargos

Una mujer fue esposada en el lugar (Captura de video)

Videos y fotografías enviados por una persona que presenció el episodio mostraron a una mujer esposada por agentes de la BSO después del choque, aseguró CBS News Miami. El material fue tomado en las inmediaciones de la estación de servicio alcanzada por uno de los vehículos.

Por el momento, se desconoce qué cargos podría enfrentar la mujer, si es que finalmente se presentan acusaciones. Tampoco se confirmó si era conductora de alguno de los automóviles implicados, una pasajera o si su detención estuvo relacionada de forma directa con las circunstancias que provocaron el accidente.

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La falta de detalles oficiales impide establecer una secuencia completa de lo ocurrido antes del impacto. La BSO tampoco divulgó identidades, edades ni otras condiciones de las personas involucradas, según consignó el medio estadounidense.

Las imágenes aportadas por el testigo permitieron confirmar la presencia de varios patrulleros y equipos de emergencia en el área. No obstante, el reporte no incluyó información sobre posibles pruebas de alcoholemia, exceso de velocidad, fallas mecánicas u otros elementos que suelen ser objeto de revisión en investigaciones de tránsito.

La estación Mobil no mostró daños estructurales aparentes

La estación de servicio no mostró daños (Captura de video)

Tras el impacto, los equipos de rescate inspeccionaron el edificio de la estación Mobil para determinar si la colisión había afectado la seguridad de la construcción. Las primeras observaciones indicaron que el inmueble no presentaba daños estructurales aparentes, afirmó el cuerpo de bomberos de la BSO.

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Esa evaluación inicial no reemplaza las revisiones que puedan realizarse posteriormente, aunque hasta el momento no se había informado de evacuaciones, clausuras ni daños en sectores esenciales de la estación. El alcance material del incidente tampoco fue cuantificado por las autoridades.

La investigación sobre la causa del choque continúa sin una hipótesis pública. La BSO no anunció plazos para divulgar novedades ni confirmó si habrá un parte adicional sobre la persona hospitalizada o sobre la situación judicial de la mujer esposada.

El caso permanece bajo revisión mientras las autoridades buscan determinar cómo se produjo la colisión múltiple en Deerfield Beach y qué responsabilidad tuvo cada una de las personas involucradas.

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