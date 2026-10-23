American Express recortará el 5 % de su plantilla para avanzar con la automatización mediante inteligencia artificial

American Express recortará el 5 % de su plantilla para acelerar la automatización de procesos internos mediante inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

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American Express eliminará miles de puestos de trabajo, equivalentes al 5 % de su plantilla, dentro de una reorganización diseñada para preparar más procesos internos para el uso de inteligencia artificial. La compañía también asumirá un cargo de USD 336 millones por la reestructuración, informó su presidente ejecutivo, Stephen Squeri, durante la presentación de resultados del tercer trimestre.

La firma de tarjetas y servicios financieros contaba con cerca de 77.000 empleados al cierre de 2025, por lo que la reducción podría alcanzar unos 3.850 puestos si se toma esa cifra como referencia. La información fue divulgada por CNBC, que indicó que la empresa no precisó las áreas afectadas ni las fechas de las desvinculaciones.

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El plan prevé simplificar la estructura interna de American Express

El director financiero Christophe Le Caillec explicó que la empresa busca reducir niveles jerárquicos y ordenar procedimientos antes de integrar nueva tecnología (LinkedIn)

El director financiero de American Express, Christophe Le Caillec, aseguró en una entrevista con CNBC que la reestructuración tiene como objetivo convertir a la empresa en una organización más ágil y adecuar su funcionamiento a la incorporación de sistemas automatizados.

“No se deben automatizar procesos que no estén estructurados de manera óptima”, afirmó Le Caillec. El ejecutivo explicó que el grupo busca reducir escalones jerárquicos y ampliar la cantidad de empleados que reportan a cada responsable, una medida que, tal y como dijo, facilitaría la integración tecnológica durante los próximos trimestres y años.

El directivo sostuvo que la compañía pretende ordenar primero sus procedimientos antes de aplicar herramientas basadas en inteligencia artificial. De acuerdo con su explicación, la intención es que la tecnología asuma una mayor proporción de tareas internas una vez que los procesos operativos tengan una estructura más simple.

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La empresa no detalló qué funciones podrían sustituirse o modificarse con estas herramientas. Tampoco informó si el ajuste alcanzará de manera proporcional a todas las regiones donde opera, aunque el porcentaje anunciado corresponde a su fuerza laboral total.

Stephen Squeri vinculó los despidos con eficiencia e innovación

El presidente ejecutivo Stephen Squeri sostuvo que la reorganización aumentará la capacidad de inversión de la compañía en prioridades de innovación (LinkedIn)

El presidente ejecutivo presentó el cargo de USD 336 millones como una decisión orientada a mejorar la eficiencia operativa de American Express. Squeri planteó ante analistas que la entidad necesita una estructura distinta para mantener su ritmo de innovación en los años siguientes.

“Tenemos un buen impulso, pero para acelerar la innovación y competir en los próximos años necesitábamos ser una organización más ágil y eficiente”, declaró en la conferencia de resultados, citada por el medio estadounidense.

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El ejecutivo añadió que la reorganización permitirá a la compañía operar y ejecutar sus planes con mayor eficacia. “Creemos que este proceso nos dará más capacidad para invertir en las prioridades del negocio”, aseguró durante la misma intervención.

Los recortes se conocen mientras la compañía mantiene resultados impulsados por el gasto de los consumidores y un mercado crediticio que el informe de CNBC describió como resistente. El medio no difundió una previsión de ahorro anual asociada a la reducción de personal ni información sobre eventuales compensaciones para los trabajadores afectados.

Barclays también anunció una reducción de 5.000 empleos

La decisión de American Express se suma a otros ajustes anunciados en el sector financiero. Barclays confirmó el jueves un plan para eliminar 5.000 puestos de trabajo, cerca del 5 % de su plantilla, dentro de una iniciativa de reducción de costos ligada al uso de tecnología.

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El caso de Barclays refleja una tendencia en bancos y empresas de servicios financieros que revisan tareas repetitivas ante la expansión de la automatización. CNBC señaló que estas compañías buscan reemplazar parte de esas funciones, al tiempo que preservan recursos para inversiones tecnológicas y otras prioridades operativas.

En el caso de American Express, la dirección vinculó el ajuste con la reorganización previa de sus procedimientos internos. La empresa todavía no comunicó cómo distribuirá los recortes ni cuándo espera completar el plan.