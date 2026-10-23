Estados Unidos

Trump estalla por el fin de los carruajes tirados por caballos en Nueva York: "¿Por qué no prohíben los autos cuando hay accidentes?"

El presidente cuestionó en Truth Social la decisión del Concejo Municipal, que aprobó eliminar los paseos en Central Park y en toda la ciudad antes de junio de 2028 tras la muerte de un turista de 18 años. "Era una gran tradición", expresó.

Donald Trump habla frente a un micrófono a la izquierda y un caballo con arnés de carruaje aparece a la derecha
Donald Trump cuestionó la prohibición de los carruajes tirados por caballos en Central Park y defendió la continuidad del servicio tradicional.
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Donald Trump cuestionó la decisión del Concejo Municipal de Nueva York de prohibir los carruajes tirados por caballos en Central Park, una actividad con más de 150 años de historia en la ciudad. En dos publicaciones en Truth Social difundidas el jueves, el presidente calificó los paseos como “una experiencia neoyorquina por excelencia” y lamentó que la ciudad ponga fin a lo que describió como “una gran tradición”.

El órgano legislativo aprobó el jueves 22 de octubre la norma conocida como “Ley de Romanch”, en memoria de Romanch Mahajan, un turista indio de 18 años que murió tras caer de un carruaje fuera de control durante un paseo en Central Park el verano pasado.

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La normativa prohíbe de forma explícita la venta de los caballos a mataderos e impide la entrega de nuevas licencias comerciales. (Pexels/Mingyang Liu)
La normativa prohíbe de forma explícita la venta de los caballos a mataderos e impide la entrega de nuevas licencias comerciales. (Pexels/Mingyang Liu)

La legislación eliminará de forma progresiva los recorridos en carruajes antes de junio de 2028.

Qué dijo Trump sobre la prohibición de los carruajes en Central Park

En una de sus publicaciones, Trump escribió: “Es muy triste ver que la querida industria de los carruajes tirados por caballos de Central Park termina después de más de un siglo, basándose principalmente en un trágico accidente”.

Captura de pantalla de una publicación de Donald Trump con un texto en inglés sobre los carruajes de caballos de Central Park
Donald Trump comenta en una publicación en redes sociales el cese de los carruajes tirados por caballos en Central Park en Nueva York. (Truth Social )

En ese mismo mensaje, el presidente planteó una comparación con el tránsito vehicular: “Cuando hay un accidente automovilístico en la zona, de los cuales hay muchos, no prohíben que los autos entren al parque. Entonces, ¿por qué prohibirían los carruajes?”. Y cerró: “Era una gran tradición. Otra parte de la historia que se ha ido. ¡Se la extrañará!”.

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Captura de pantalla de un mensaje de la cuenta de Donald Trump con texto en inglés sobre carruajes en Nueva York e interacciones de usuarios
Un mensaje en redes sociales atribuido a Donald Trump defiende la permanencia de los carruajes de caballos en la ciudad de Nueva York. (Truth Social )

En una publicación separada, Trump calificó a los paseos como “una experiencia neoyorquina por excelencia” y lamentó que la ciudad los elimine por motivos políticos: “El carruaje tirado por caballos en la ciudad de Nueva York es una experiencia neoyorquina por excelencia. ¡Es tan triste que, por razones políticas, la veremos desaparecer!”, escribió en Truth Social.

Por qué Nueva York prohibirá los carruajes tirados por caballos

La iniciativa cobró impulso en junio, después de la muerte de Romanch Mahajan. El joven de 18 años, que visitaba Nueva York junto a su familia, falleció tras saltar de un carruaje desbocado durante un paseo por Central Park.

Hombre joven con camiseta de rayas rojas y blancas y pulsera plateada. Detrás hay una fuente de piedra, árboles verdes y personas borrosas junto a un estanque
El Concejo Municipal de Nueva York aprobó la Ley de Romanch que fija la eliminación total de los recorridos antes de junio de 2028. (Facebook)

La familia de Mahajan pidió de forma personal a las autoridades que pusieran fin a la actividad. Su tío, Gaurav Mahajan, elogió la medida durante una concentración frente al Ayuntamiento el jueves: “Estamos convirtiendo nuestra pérdida devastadora en un escudo inquebrantable de bondad para la ciudad”, declaró, según la agencia AP a través de NBC News.

Betsy Smith, directora de Central Park Conservancy, la organización sin fines de lucro que opera el parque, respaldó la aprobación del proyecto. “En la era moderna, los carruajes representan un riesgo de seguridad serio —e incluso fatal— para los visitantes del parque, los conductores de carruajes y los propios caballos”, afirmó en un comunicado.

La iniciativa legislativa cobró impulso tras el fallecimiento del turista Romanch Mahajan en un accidente dentro del parque. (REUTERS/Eduardo Munoz)
La iniciativa legislativa cobró impulso tras el fallecimiento del turista Romanch Mahajan en un accidente dentro del parque. (REUTERS/Eduardo Munoz)

El debate no es nuevo. Dos alcaldes anteriores intentaron acabar con la industria sin éxito. Bill de Blasio hizo campaña con esa promesa, pero el esfuerzo se diluyó ante la presión de los sindicatos y una campaña mediática encabezada por el actor Liam Neeson. Eric Adams, su sucesor, propuso una prohibición al final de su mandato, pero la propuesta no avanzó en el Concejo.

Cuándo dejarán de circular los carruajes en Central Park

El Concejo Municipal aprobó la Ley de Romanch por 40 votos a favor, siete en contra y dos abstenciones, una mayoría que la convierte en una norma a prueba de veto, según ABC News. La legislación prohíbe la emisión de nuevas licencias para operar carruajes tirados por caballos y establece la eliminación total de los recorridos antes del 1 de junio de 2028.

Carruaje tirado por caballos volcado en una calzada, con agentes de policía, un camión de plataforma rojo y una furgoneta blanca. Cinta policial azul y árboles verdes
La organización Central Park Conservancy respaldó la medida legislativa debido a los riesgos de seguridad para peatones y caballos. (FOX News)

La ley también incluye una disposición que prohíbe la venta de los caballos a mataderos.

La presidenta del Concejo, Julie Menin, impulsó el proyecto y argumentó que los caballos ya no tienen lugar en un espacio que recibe 42 millones de visitantes al año. “Estos trabajadores merecen ser protegidos”, señaló Menin, quien se comprometió a participar en el proceso de transición, de acuerdo con NBC News.

Qué pasará con los conductores y los caballos

La norma obliga a la oficina del alcalde Zohran Mamdani a elaborar antes de abril un programa de transición laboral para los más de 150 conductores que operan los carruajes. El plan deberá incluir referencias laborales, capacitación, orientación profesional y la posibilidad de una compensación económica, aunque la legislación no fija mecanismos concretos ni plazos específicos para cada medida.

El sindicato Transport Workers Union confirmó que presentará una demanda judicial inmediata para impugnar la validez de la ley. (REUTERS/Mike Segar)
El sindicato Transport Workers Union confirmó que presentará una demanda judicial inmediata para impugnar la validez de la ley. (REUTERS/Mike Segar)

Un vocero del alcalde confirmó que la administración Mamdani trabaja en el programa de transición y ya inició conversaciones sobre una posible compensación. “El alcalde firmará este proyecto de ley, y la administración Mamdani trabaja cada día para garantizar las protecciones más sólidas posibles para los propietarios y trabajadores de esta industria”, declaró el portavoz tras la votación, según CBS News.

Primer plano de Zohran Mamdani, un hombre con barba, vestido con traje y corbata, hablando. Detrás, una bandera estadounidense borrosa y un letrero de madera
La administración del alcalde Zohran Mamdani formulará un programa de transición laboral y compensación para más de 150 conductores. (AFP)

Los conductores, sin embargo, rechazan la medida. Christina Hansen, portavoz de la industria y conductora de larga trayectoria, señaló que la ley “no hace nada por el empleo alternativo ni por la continuidad de nuestros negocios” y preguntó: “¿Quién va a pagar mi alquiler mientras busco trabajo?”.

El sindicato Transport Workers Union (TWU), que representa a los conductores, anunció que presentará una demanda judicial de forma inmediata. Alexander Kemp, vicepresidente administrativo del TWU Local 100, afirmó tras la votación: “Los veremos en los tribunales. Este proyecto es descaradamente inconstitucional; no ofrece nada más que un plan para redactar un plan”, según ABC News.

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