Estados Unidos

El sarampión avanza sin freno en Estados Unidos con 4.588 contagios y tres muertes confirmadas

Los CDC sumaron 178 nuevos casos en una semana mientras Pensilvania y Nueva York intensifican la respuesta sanitaria ante el peor brote en más de tres décadas

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social fortaleció la capacidad de diagnóstico del sarampión mediante pruebas serológicas y técnicas de reacción en cadena de la polimerasa.
Estados Unidos registró 4.588 contagios de sarampión en el brote más extenso en más de 35 años (IGSS)
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Con el peor brote de sarampión en más de 35 años, Estados Unidos acumula 4.588 contagios confirmados hasta el 22 de octubre. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) registraron 178 nuevos casos en apenas una semana, un incremento del 4% que se suma a una escalada sostenida desde comienzos de año, según informó Reuters.

La cifra de 2026 ya duplica con creces los 2.289 casos acumulados durante todo 2025 y supera ampliamente los 1.274 de 2019, año que hasta entonces había marcado la peor crisis reciente.

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El repunte coincide con un descenso constante en las tasas de vacunación infantil desde la pandemia de COVID-19: la cobertura con la vacuna triple viral (MMR) entre niños que ingresan al jardín de infantes cayó del 95,2% en el ciclo escolar 2019-2020 al 92,4% en 2025-2026, una brecha que deja a unos 280.000 menores desprotegidos.

El 96% de los infectados no estaba vacunado o desconocía su estado inmunológico

De los 4.588 casos, 4.570 fueron notificados por 47 jurisdicciones estatales, mientras que 18 corresponden a visitantes internacionales. Los datos de los CDC revelan un patrón contundente: el 96% de los enfermos no había recibido la vacuna MMR o carecía de registros de inmunización. Solo un 2% contaba con una dosis y otro 2% con las dos dosis recomendadas.

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Las hospitalizaciones ascendieron a 479, equivalentes al 10% de los contagios, con 28 nuevos ingresos en la última semana. La agencia federal confirmó tres muertes asociadas al sarampión en lo que va de 2026, aunque advirtió que esa cifra puede cambiar a medida que se completen las revisiones pendientes.

Pensilvania concentra casi un tercio de los casos y ya suma cinco fallecidos

El 96% de las personas infectadas con sarampión en Estados Unidos no contaba con la vacuna triple viral o carecía de registro médico (REUTERS/Sebastian Rocandio/File Photo)
El 96% de las personas infectadas con sarampión en Estados Unidos no contaba con la vacuna triple viral o carecía de registro médico (REUTERS/Sebastian Rocandio/File Photo)

Pensilvania se mantiene como el epicentro de la crisis. El Departamento de Salud del estado informó 1.338 contagios en 44 condados, 255 hospitalizaciones y cinco muertes, entre ellas las de un recién nacido y un adolescente, todos en personas no vacunadas. El brote golpea con particular fuerza a comunidades amish con baja cobertura inmunológica.

Las autoridades estatales desplegaron cerca de 300 funcionarios sanitarios y organizaron 226 clínicas de vacunación temporales desde que el brote comenzó en abril. En total, se administraron más de 10.300 dosis de MMR en centros de salud estatales y clínicas emergentes durante 2026, con un repunte marcado en las últimas semanas: solo en septiembre se aplicaron más de 56.000 dosis en todo el estado.

Nueva York declaró emergencia por desastre ante el avance del brote

El contagio ya traspasó las fronteras de Pensilvania. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó el 5 de octubre una orden ejecutiva que declara emergencia por desastre en respuesta al aumento de casos, que suman 108 en el estado. La medida amplía la red de profesionales habilitados para aplicar vacunas —ahora incluye paramédicos, farmacéuticos y parteras— y permite a los enfermeros ordenar pruebas diagnósticas.

La cadena de farmacias Walgreens registró un aumento del 60% en la administración de vacunas MMR en Nueva York durante la primera semana de octubre, en comparación con el mismo período del año anterior, según declaró Samantha Picking, directora de inmunizaciones de la empresa, a la emisora pública WAMC.

Dos dosis de la vacuna MMR ofrecen una protección del 97%

Las exenciones escolares a las vacunas alcanzaron un récord del 4,2% en el último ciclo lectivo por razones religiosas o filosóficas (AP Foto/Mary Conlon, Archivo)
Las exenciones escolares a las vacunas alcanzaron un récord del 4,2% en el último ciclo lectivo por razones religiosas o filosóficas (AP Foto/Mary Conlon, Archivo)

Frente al avance del brote, los CDC y la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) reiteran que la vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz contra el sarampión. El esquema de dos dosis de la vacuna MMR brinda una protección del 97% de por vida, mientras que una sola dosis alcanza el 93%.

El calendario estándar indica que la primera dosis debe aplicarse entre los 12 y 15 meses de edad y la segunda entre los 4 y 6 años. Sin embargo, en zonas con transmisión activa, los departamentos de salud recomiendan una “dosis cero” anticipada para bebés de entre 6 y 11 meses, que no reemplaza las dos dosis regulares posteriores.

Los adultos con una sola dosis o sin registro de vacunación deben consultar a un profesional de salud. Quienes nacieron antes de 1957 se consideran inmunes por exposición natural, aunque aquellos vacunados entre 1963 y 1967 podrían haber recibido una fórmula menos efectiva y necesitan una evaluación adicional.

Las exenciones escolares alcanzaron un récord del 4,2% en el último ciclo lectivo

El esquema oficial de dos dosis de la vacuna MMR brinda una protección del 97% de por vida frente al sarampión (AP Foto/Mary Conlon, Archivo)
El esquema oficial de dos dosis de la vacuna MMR brinda una protección del 97% de por vida frente al sarampión (AP Foto/Mary Conlon, Archivo)

Datos de los CDC recogidos por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos indican que durante el ciclo escolar 2025-2026 se registró un máximo histórico del 4,2% de alumnos de jardín de infantes con exenciones de vacunación, en su mayoría por motivos religiosos o filosóficos.

A nivel local, las diferencias se agravan: un análisis de condados reveló que muchas jurisdicciones presentan tasas de cobertura con MMR inferiores al 83,5%, y algunas caen por debajo del 72%.

Los CDC advierten que cuando la cobertura comunitaria desciende por debajo del 95%, la inmunidad de grupo se debilita y los brotes pueden propagarse con rapidez entre las poblaciones no vacunadas, incluidos los bebés menores de un año que aún no pueden recibir la vacuna y las personas inmunodeprimidas.

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