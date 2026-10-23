Wall Street cerró a la baja por el aumento del petróleo y las caídas financieras

Los principales índices de Wall Street retrocedieron ante el encarecimiento del crudo y las pérdidas del sector financiero. (REUTERS/Jeenah Moon)

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Wall Street cerró en baja el viernes, presionada por el salto del petróleo y la caída de las compañías financieras, mientras las tecnológicas ligadas a la inteligencia artificial moderaron las pérdidas tras una semana de movimientos en el sector.

El S&P 500 retrocedió 39,57 puntos, un 0,52%, hasta 7.623,86 unidades. El Dow Jones cedió 658,82 puntos, un 1,25%, y terminó en 52.209,16 puntos, mientras el Nasdaq Composite bajó 0,21%, hasta 25.955,34 unidades, según datos preliminares.

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El descenso de Wall Street respondió al encarecimiento del crudo, que impulsó a las firmas energéticas y afectó al resto de los sectores. El Brent subió 3,1% y cerró en USD 116,72 por barril, su nivel más alto desde junio de 2022, de acuerdo con AP.

La mayoría de las empresas del S&P 500 cerró con pérdidas. Tres de cada cuatro acciones del índice retrocedieron, mientras los grupos de consumo básico y financiero estuvieron entre los sectores con mayores bajas.

El alza del petróleo benefició a Chevron, que ganó 2,8%, y a ConocoPhillips, que avanzó 3,8%. El sector energético también alcanzó un máximo histórico, según el segundo cable.

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El precio del barril de petróleo Brent alcanzó su nivel más alto desde junio de 2022 y superó los 116 dólares. (REUTERS/Jeenah Moon)

Las industriales y financieras figuraron entre las principales presiones para los índices. Caterpillar cayó 2,2%; American Express perdió 3,9%, pese a informar una ganancia trimestral superior a las previsiones de los analistas y sus primeros recortes de empleo de magnitud en cerca de una década.

JPMorgan Chase bajó 1,4%, Citigroup cedió 1,2% y Capital One Financial retrocedió 1,6%.

Las empresas relacionadas con la inteligencia artificial mostraron una evolución dispar, aunque varias cerraron al alza. Micron Technology subió 2,5%, Intel avanzó 1,4%, Microsoft ganó 0,5% y Advanced Micro Devices aumentó 1,9%.

Las acciones de entidades bancarias e industriales figuraron entre las mayores bajas de la jornada bursátil. (REUTERS/Jeenah Moon)

El estratega global sénior de Edward Jones, Angelo Kourkafas, señaló en una nota de análisis: “Los inversores parecen centrarse cada vez más en la economía de la IA, en particular en los elevados costos iniciales necesarios para construir infraestructura y en la incertidumbre sobre cuándo llegarán los retornos de esas inversiones”.

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Los inversores seguirán los resultados trimestrales de Alphabet, Microsoft y Amazon la próxima semana, con atención a sus previsiones de inversión de capital para inteligencia artificial.

Las acciones de telecomunicaciones también retrocedieron después de que un informe indicara que SpaceX buscaba miles de ubicaciones para antenas de telefonía móvil, con el objetivo de crear un cuarto operador inalámbrico.

La Reserva Federal y la inflación, en la agenda de la próxima semana

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió a 4,99%, desde 4,96% al cierre del jueves. Los rendimientos habían caído con fuerza en la jornada anterior.

Los inversores esperan que la Reserva Federal mantenga sin cambios las tasas de interés en su reunión del próximo miércoles, aunque buscarán señales sobre una posible suba en diciembre.

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Wall Street recibirá además nuevos datos económicos, incluido el índice de gastos de consumo personal, la medida de inflación preferida por la Fed. Se espera que el indicador muestre un aumento anual de 3,7% en septiembre, por encima del objetivo de 2% del banco central.

La atención también se dirige a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, que definirán el control del Congreso de Estados Unidos.