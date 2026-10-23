Estados Unidos

Donald Trump eliminó aranceles del 50% a nueve categorías de productos canadienses

La orden firmada el viernes libera de gravámenes a insumos agrícolas y forestales de Canadá, incluidos contrachapados, papel, maquinaria y embalajes, utilizados por empresas de Maine que no disponen de sustitutos viables en Estados Unidos

El presidente Donald Trump eliminó los aranceles del 50% a diversos productos agrícolas y forestales procedentes de Canadá. (REUTERS/Kent Nishimura)
El presidente Donald Trump eliminó los aranceles del 50% a diversos productos agrícolas y forestales procedentes de Canadá. (REUTERS/Kent Nishimura)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes un decreto para eliminar los aranceles del 50% que pesaban sobre una serie de productos agrícolas y forestales procedentes de Canadá. La medida llega a menos de dos semanas de las elecciones legislativas y podría representar un alivio para empresas estadounidenses que dependen de esos insumos.

La decisión responde a las gestiones de la senadora republicana por Maine Susan Collins, quien atraviesa una reñida campaña de reelección frente al demócrata Troy Jackson y había reclamado a la Casa Blanca que atendiera los reclamos de productores y agricultores de su estado afectados por los aranceles.

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El decreto exime de gravámenes a nueve categorías de productos canadienses consideradas esenciales para la actividad agrícola y forestal de Maine. Entre ellas figuran las láminas de contrachapado, algunos productos de papel, determinada maquinaria, equipos de refrigeración y cajas y cajones de embalaje, según informó la Casa Blanca.

Las exenciones benefician en particular a los productores de arándanos, patatas, manzanas y algas del estado. Collins explicó que esos sectores dependen de insumos que no tienen reemplazo viable dentro de Estados Unidos: “Muchos de nuestros agricultores y productores dependen de equipos especializados, materiales de embalaje y otros productos procedentes de Canadá que o bien no están disponibles entre los proveedores estadounidenses o bien no pueden sustituirse sin incurrir en un gasto significativo”.

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La senadora agregó que estos sectores “son una parte vital de la economía de nuestro estado y sustentan a nuestras comunidades rurales y costeras”.

La medida presidencial atendió el reclamo de la senadora Susan Collins en defensa de los productores de Maine. (REUTERS/Elizabeth Frantz)
La medida presidencial atendió el reclamo de la senadora Susan Collins en defensa de los productores de Maine. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Collins señaló que las nuevas exenciones fueron el resultado de conversaciones directas con el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer; el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y otros altos cargos de la administración Trump. La senadora indicó que había solicitado en reiteradas ocasiones alivio arancelario para esos productos y aseguró que continuará reclamando nuevas exenciones.

El trasfondo del conflicto se remonta a agosto, cuando Trump impuso aranceles del 50% sobre 20.000 millones de dólares en importaciones canadienses, tras el fracaso de las negociaciones comerciales entre ambos países. Desde entonces, Washington y Ottawa se mantienen en un punto muerto, aunque el viernes Trump afirmó que Canadá está trabajando en un acuerdo.

El decreto oficial exime de gravámenes a nueve categorías de insumos como contrachapado, maquinaria y embalajes. (REUTERS/Jennifer Gauthier)
El decreto oficial exime de gravámenes a nueve categorías de insumos como contrachapado, maquinaria y embalajes. (REUTERS/Jennifer Gauthier)

Collins había confrontado a Jackson por el tema de los aranceles durante un debate celebrado el 6 de octubre, en el marco de una campaña donde el comercio con Canadá se convirtió en un eje central de discusión.

Los candidatos republicanos de los estados fronterizos del norte de Estados Unidos más golpeados por los aranceles, entre ellos Maine y Michigan, buscan equilibrar la lealtad a la base de Trump con la necesidad de captar votantes independientes. En ese contexto, las exenciones logradas por Collins pueden convertirse en un argumento de campaña, al mostrar su capacidad de obtener beneficios concretos para su estado en una contienda que se define por márgenes mínimos.

Un sondeo realizado entre el 16 y el 20 de octubre ubicó a Collins y Jackson empatados en el 49% de intención de voto. La elección se celebrará el 3 de noviembre y podría resultar decisiva para el control del Senado estadounidense, donde los republicanos cuentan actualmente con 53 escaños frente a los 47 de los demócratas y sus aliados.

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