Un científico del MIT ganó una demanda por difamación tras ser acusado de acoso sexual: recibirá USD 6 millones

David Sabatini, científico estadounidense, ganó un juicio por difamación contra una ex colega que lo había acusado de conducta sexual inapropiada (captura de video)

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Un jurado de Massachusetts, Estados Unidos, ordenó pagar USD 6 millones en concepto de daños y perjuicios a David Sabatini, un reconocido científico de origen argentino que perdió su puesto en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y en un centro de investigación asociado tras una denuncia de acoso sexual presentada por una colega.

El jurado concluyó de forma unánime que la investigadora lo había difamado al calificarlo de “depredador sexual” y que sus declaraciones habían perjudicado su carrera profesional.

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Según informó The News York Times, los integrantes del jurado del Tribunal Superior del condado de Suffolk determinaron que Kristin Knouse, una ex colega de Sabatini, lo había difamado y había interferido en sus relaciones contractuales y profesionales. La decisión también estableció una indemnización de USD 6 millones, a la que deberán sumarse los intereses correspondientes.

Ellen Zucker, abogada de Knouse, anunció que recurrirá la decisión.

La investigadora Kristin A Knouse posa en un pasillo interior del Instituto Koch. (Koch Institute)

El caso comenzó en 2021, cuando una investigación interna del Whitehead Institute for Biomedical Research, un centro de investigación vinculado al MIT y ubicado en Cambridge, Massachusetts, concluyó que Sabatini había incumplido las políticas institucionales sobre relaciones personales y conducta laboral.

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Sabatini, actualmente de 58 años, había dirigido durante aproximadamente 24 años un laboratorio dedicado a la biología celular. Sus investigaciones contribuyeron a comprender mecanismos relacionados con el crecimiento de las células, el envejecimiento, el cáncer y la diabetes. Según recordó Fox News, era considerado una de las figuras destacadas de su especialidad y había recibido importantes fondos para desarrollar sus proyectos científicos.

La controversia surgió a partir de su relación con Knouse, una investigadora más joven que trabajaba en el mismo instituto. Ambos mantuvieron una relación sexual que comenzó en 2018, pero ofrecieron versiones contrapuestas sobre sus características.

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Sabatini sostuvo que se trató de una relación consensuada, que terminó cuando comenzó a interesarse por otra mujer. Knouse, en cambio, afirmó que el científico había utilizado su posición de influencia para presionarla y que en su laboratorio existía un ambiente laboral hostil y sexualizado.

De acuerdo con The Wall Street Journal, la investigación interna determinó que Sabatini había infringido las normas que regulaban las relaciones personales en el instituto.

David Sabatini dirigió durante más de dos décadas un laboratorio del Instituto Whitehead, vinculado al MIT. (Reuters)

Como consecuencia, Sabatini dejó su puesto en Whitehead en 2021. Posteriormente, su relación profesional con el MIT también terminó y su trayectoria científica sufrió un fuerte impacto.

Una carrera científica interrumpida

David Sabatini nació en Nueva York en 1968, pero es hijo de científicos argentinos. Su padre, David Domingo Sabatini, nació en Bolívar, provincia de Buenos Aires, y emigró a Estados Unidos en la década de 1960. Su madre, Zulema, también es argentina. El investigador mantuvo vínculos con el país y en 2013 visitó Buenos Aires para dar una conferencia en la Fundación Instituto Leloir.

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Antes de las denuncias, Sabatini era una figura reconocida en la investigación biomédica. Su trabajo sobre la proteína mTOR, un regulador fundamental del crecimiento celular, había contribuido a ampliar los conocimientos sobre enfermedades como el cáncer y sobre los procesos de envejecimiento.

Según The Boston Globe, sus descubrimientos habían generado incluso especulaciones sobre una eventual candidatura al Premio Nobel.

Las consecuencias profesionales de las acusaciones se extendieron más allá de su salida del Whitehead Institute. En 2022, cuando surgió la posibilidad de que fuera contratado por la Universidad de Nueva York, alrededor de 200 estudiantes de posgrado, docentes y antiguos alumnos de su Facultad de Medicina participaron en una protesta contra su incorporación.

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El científico también perdió vínculos con empresas biotecnológicas con las que colaboraba y vio afectadas sus posibilidades de continuar investigando.

En una entrevista publicada por The Free Press el 20 de octubre, la periodista Suzy Weiss reconstruyó el impacto personal de las denuncias. Sabatini contó que, durante ese período, perdió aproximadamente 16 kilogramos, sufrió una importante caída del cabello y atravesó una crisis emocional.

“Lo perdí todo”, afirmó el investigador al describir las consecuencias que había tenido el caso sobre su vida.

Su situación comenzó a cambiar en 2023, cuando el multimillonario estadounidense Bill Ackman y otro donante que mantuvo su identidad en reserva comprometieron USD 25 millones durante cinco años para ayudarlo a establecer un nuevo laboratorio. Según The Boston Globe, Sabatini también retomó actividades científicas en un laboratorio de la República Checa.

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Qué determinó el jurado

El conflicto judicial comenzó después de la salida de Sabatini del Whitehead Institute. El científico presentó una demanda contra Knouse y la institución, mientras que su antigua colega respondió con sus propias acciones legales, en las que sostuvo que había sufrido un abuso de poder.

Con el avance del proceso, los reclamos contra Whitehead quedaron fuera del litigio y la disputa continuó entre ambos investigadores.

El 16 de octubre, un jurado compuesto por siete mujeres y seis hombres resolvió a favor de Sabatini.

La abogada Lisa G. Arrowood ejerce la defensa jurídica en el litigio vinculado a Sabatini. (Arrowood LLP)

Según explicó su abogada, Lisa Arrowood, los integrantes del jurado concluyeron que Knouse había difamado al científico al calificarlo de depredador sexual. También consideraron que sus declaraciones habían perjudicado las relaciones profesionales y contractuales del investigador.

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Arrowood celebró la decisión y afirmó que representaba un acto de justicia para su cliente, cuya vida, sostuvo, había quedado destruida después de las acusaciones.

En declaraciones a Fox News Digital, Sabatini describió como abrumador el momento en que escuchó el veredicto. El científico había pasado cinco años intentando revertir las consecuencias de las denuncias y recuperar su reputación profesional.

El edificio del Instituto Whitehead para la Investigación Biomédica alberga instalaciones científicas y laboratorios en el estado de Massachusetts. (Whitehead Institute)

La resolución provocó una reacción inmediata de la defensa de Knouse, quien actualmente trabaja como profesora adjunta de Biología en el MIT y forma parte del Koch Institute for Integrative Cancer Research. Su abogada, cuestionó el resultado y anunció que presentará una apelación.

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La decisión del jurado representa una victoria judicial para Sabatini, aunque todavía puede ser revisada por los tribunales de apelación.