Cae ladrón serial de bancos en Florida: robaba con máscara de anciano y se creía "el mejor amigo de Dios"

Las autoridades federales acusaron a David Sartin Jr. por dos robos bancarios en Florida cometidos bajo libertad supervisada.

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Autoridades federales de Estados Unidos acusaron a David Sartin Jr., un hombre de 40 años residente de St. Petersburg, Florida, de robar dos bancos en ese estado mientras cumplía libertad supervisada. Según la denuncia federal, el sospechoso utilizó en ambos hechos una máscara protésica que simulaba la cara de un anciano, el mismo método por el que recibió una condena de más de 10 años tras asaltar cinco entidades financieras en Texas.

El fiscal federal Gregory W. Kehoe, titular de la fiscalía del Distrito Medio de Florida, anunció los cargos el 16 de octubre de 2026. Si Sartin recibe una condena, podría enfrentar hasta 20 años de prisión por cada uno de los dos robos, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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El asaltante sustrajo 2.900 dólares de una sucursal de Valley Bank en Largo tras huir en bicicleta. (DOJ)

La investigación, a cargo del FBI, el Departamento de Policía de Largo y el de St. Petersburg, vinculó ambos asaltos a través de imágenes de vigilancia, un vehículo relacionado con crímenes previos del acusado y materiales hallados en un depósito, de acuerdo con Fox News.

El primer robo ocurrió en una sucursal de Valley Bank en Largo

Según documentos judiciales, el sospechoso llegó a una gasolinera cercana a una sucursal de Valley Bank en Largo, Florida, minutos antes del asalto del 24 de agosto de 2026. Tras recorrer el área en su vehículo, estacionó, tomó una bicicleta e ingresó al banco con sombrero de paja, saco deportivo, guantes y una máscara protésica que le cubría la cara.

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El FBI vigiló la vivienda de Sartin y constató que el acusado pintó con aerosol el techo de su camioneta para cambiarle el color. (DOJ)

Una vez adentro, se dirigió a una cajera, exigió dinero y advirtió que no incluyera dispositivos de tinta entre los billetes. Mientras la empleada reunía el efectivo y activaba una alarma silenciosa, el sospechoso la instó en varias ocasiones a apurarse, según el relato de un gerente de la sucursal a los investigadores. El asaltante escapó con USD 2.900 tras trabar las puertas de salida con un cartel de piso mojado y se dirigió hacia una iglesia cercana.

Las cámaras de seguridad captaron al sospechoso mientras tomaba la bicicleta, se adentraba en una reserva natural y abandonaba la zona a bordo de un Toyota FJ Cruiser. Los investigadores rastrearon los movimientos del vehículo mediante grabaciones de comercios aledaños, camiones municipales, una patrulla policial y un autobús escolar.

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Un Toyota FJ Cruiser vinculó los asaltos en Florida con robos previos en Texas

Las autoridades determinaron que el Toyota FJ Cruiser identificado tras el robo en Largo era el mismo vehículo que Sartin utilizó en varios de sus atracos anteriores en Texas, según el expediente. Ese dato resultó clave para que los investigadores conectaran ambas series de delitos y centraran su atención en el acusado.

Un vehículo Toyota FJ Cruiser conectó los atracos recientes en Florida con hechos delictivos previos en Texas. (DOJ)

Sartin había recibido en 2018 una condena de 10 años y un mes de prisión federal por una serie de cinco robos a bancos en territorio texano, durante los cuales también empleó disfraces con máscaras. Su libertad supervisada comenzó en mayo de 2025, apenas un año antes de los hechos que ahora se le imputan en Florida.

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El segundo asalto se produjo en Truist Bank bajo vigilancia del FBI

El 15 de septiembre de 2026, un sujeto con gorra plana, anteojos, saco deportivo y una máscara de anciano con bigote y patillas grises ingresó a una sucursal de Truist Bank en St. Petersburg. Entregó una nota a la cajera en la que exigía efectivo sin dispositivos de tinta y huyó con aproximadamente USD 2.554, de acuerdo con la denuncia.

Una cajera de Truist Bank en St. Petersburg advirtió a los investigadores que el sospechoso portaba una máscara y no se movía como un anciano. (DOJ)

La cajera sospechó que el hombre llevaba una máscara y declaró a los investigadores que “no se movía como lo haría un hombre mayor”, según consignó un agente especial del FBI en la declaración jurada.

Para ese momento, la agencia federal ya había instalado una cámara de vigilancia frente al domicilio de Sartin. Las imágenes captaron al Toyota FJ Cruiser salir antes del segundo robo y regresar después, cuando un hombre con apariencia similar a la del acusado descargó una bicicleta del vehículo. La noche siguiente, los investigadores observaron a Sartin pintar con aerosol el techo del automóvil, que pasó de blanco a negro, según la declaración jurada.

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La detención de Sartin y las pruebas halladas en su domicilio y un depósito

Las autoridades arrestaron a Sartin el 19 de septiembre de 2026 en virtud de una orden por presunta violación de los términos de su libertad supervisada. En registros posteriores, encontraron en su domicilio una bicicleta, un traje azul y un bolso negro similares a los que aparecían en las grabaciones del primer robo, además de un traje negro compatible con el segundo asalto.

Los agentes también incautaron materiales cubiertos de pintura negra en aerosol y un recibo de ropa comprada el día previo al segundo atraco, según los documentos judiciales.

El historial penal de Sartin por asaltos bancarios comenzó con una condena en Misisipi en 2008 y sumó otra pena federal en Texas en 2018.

En un depósito vinculado al acusado, agentes federales hallaron dentro de una mochila y un bolso de laptop una máscara de anciano con barba gris, anteojos de marco oscuro y guantes de trabajo manchados con pintura negra. También recuperaron una pistola falsa y prendas compatibles con el disfraz del segundo robo: una camisa blanca con tachas negras, un saco a rayas, una gorra plana azul oscuro y zapatos negros de vestir, según el comunicado del Departamento de Justicia.

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En otra residencia donde Sartin se alojaba de forma ocasional, los agentes descubrieron una máscara protésica diferente y un diario fechado el 1 de enero de 2021 que lo identificaba como su autor.

La policía halló en un inmueble un diario manuscrito con referencias a robos de bancos y dibujos alusivos al uso de máscaras. (DOJ)

La portada llevaba el título “God’s Best friend is a Bank Robber!” (“¡El mejor amigo de Dios es un ladrón de bancos!”) y en una de sus páginas aparecía el dibujo de un personaje que sostenía una máscara, acompañado de la frase manuscrita “My face holding up uncle Henry, looking at it, Face to Face” (“Mi cara sosteniendo al tío Henry, mirándola, cara a cara”), de acuerdo con la denuncia.

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Antecedentes penales que se remontan a 2008

Los antecedentes de Sartin en delitos bancarios abarcan casi dos décadas. En 2008, un tribunal federal lo declaró culpable de intento de robo a un banco en Misisipi, un hecho en el que utilizó máscaras de Halloween como parte de su disfraz junto a un cómplice.

Una década más tarde, en 2018, recibió la condena federal en Texas que lo mantuvo en prisión hasta que inició su período de libertad supervisada en mayo de 2025. De recibir una condena por los dos nuevos cargos de robo bancario en Florida, Sartin enfrentaría una pena máxima de 20 años de prisión por cada uno.

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El caso queda en manos de la fiscal federal adjunta Belkis H. Callaos, según la fiscalía del Distrito Medio de ese estado.