Crisis en las fraternidades de Arizona: una estudiante acusa a dos hombres de agredirla sexualmente en una casa ya sancionada por novatadas

Las fraternidades universitarias en Estados Unidos enfrentan una creciente ola de cuestionamientos por episodios de violencia y conducta indebida dentro de sus sedes (University of Arizona)

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La Universidad de Arizona atraviesa una crisis sin precedentes en su sistema de fraternidades. Semanas después de que la institución frenara las actividades de todas sus hermandades masculinas por denuncias de conducta indebida, una estudiante acusó a dos hombres de abusar sexualmente de ella en la casa de Sigma Phi Epsilon.

El caso, revelado a través de registros judiciales de una orden de allanamiento publicados por KOLD-TV —afiliada de CBS en Tucson—, se suma a una serie de denuncias similares en universidades de todo el país.

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La joven, miembro de una sororidad del campus, declaró ante el departamento de policía universitario que la noche del 26 de agosto besó de forma consensual a uno de los hombres en la sede de la fraternidad, pero que no recuerda haber aceptado mantener relaciones sexuales.

En su testimonio ante un investigador, relató que consumió tequila esa noche y que compartió una bebida con amigos antes de los hechos denunciados.

Entre los detalles que aportó, aseguró que llegó a sentir la respiración de uno de los hombres sobre su rostro mientras era agredida. Al día siguiente, acudió a la policía para formalizar la denuncia y se sometió a un examen forense en un hospital.

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Fachada de la casa de Sigma Phi Epsilon en la Universidad de Arizona, la organización que acumula sanciones previas por parte de la institución (13 News)

La versión del acusado y el estado de la investigación

Dos días después del incidente, la denunciante realizó una llamada grabada con uno de los hombres señalados.

En esa conversación, él reconoció que tuvo sexo con ella, pero sostuvo que la joven había dado su consentimiento. Negó, además, que un segundo hombre hubiera participado. Afirmó que había estado ebrio y que sus recuerdos eran “difusos”.

También mencionó que otras personas grabaron videos de ambos mientras se besaban en un baño, tal como consta en los registros difundidos por KOLD-TV.

The Associated Press dejó mensajes por correo electrónico y teléfono a la universidad en busca de comentarios.

El departamento de policía del campus confirmó que la investigación continúa activa y se negó a informar si se habían realizado arrestos. La Fiscalía del Condado de Pima indicó que el caso aún no fue derivado para su procesamiento.

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La Fiscalía del Condado de Pima aún no recibió el caso para su procesamiento, mientras las autoridades del campus continúan con las diligencias (REUTERS/Rebecca Noble)

Los antecedentes de la fraternidad y la reacción institucional

La denuncia se produjo dos semanas después de que la universidad suspendiera las actividades de sus 21 fraternidades tras informes que incluían agresiones, novatadas y comportamientos vinculados al consumo de drogas y alcohol.

Desde entonces, las restricciones fueron levantadas para todas salvo cinco, luego de que cumplieran con reuniones obligatorias con el decano de estudiantes.

Sigma Phi Epsilon, que no figura entre las cinco que permanecen inhabilitadas, ya arrastraba un período de prueba desde julio y hasta mayo del próximo año por una queja previa de novatadas.

La sede nacional de la organización ordenó a los miembros de la filial de Arizona cooperar con cualquier investigación.

Brian Warren, director ejecutivo de Sigma Phi Epsilon, declaró en un comunicado: “La fraternidad ha suspendido a los involucrados mientras la investigación avanza. Todo miembro que resulte responsable será expulsado de Sigma Phi Epsilon, y cooperaremos plenamente con las fuerzas del orden en la búsqueda de justicia bajo la ley”.

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Warren también advirtió que no se tolerarán represalias contra la presunta víctima ni contra ningún testigo.

El director ejecutivo de la organización nacional prometió cooperación plena con las fuerzas del orden y advirtió que no tolerará represalias (Sigma Phi Epsilon)

Casos similares en otras universidades de Estados Unidos

El caso de Arizona no es un hecho aislado. En la Universidad de Cornell, una exalumna denunció que varios miembros de la fraternidad Chi Phi la agredieron sexualmente en octubre de 2024.

Las acusaciones desataron protestas en el campus y reavivaron el escrutinio sobre el sistema disciplinario de la institución de la Ivy League. El caso también motivó una investigación estatal.

Varios de los hombres señalados negaron haber mantenido relaciones no consensuales o haber tocado a la mujer. La denunciante, identificada bajo el seudónimo legal Jane Doe, envió una carta a la universidad en la que afirmó que “se sintió sin apoyo y desacreditada” por el presidente de la institución.

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El seudónimo legal protege la identidad de las denunciantes en distintos procesos judiciales que involucran a fraternidades del país. Imagen ilustrativa (REUTERS/David Ryder)

En paralelo, esta semana una mujer presentó una demanda contra Alpha Delta Phi y su sede en Chicago, al alegar que fue violada en febrero por un miembro de esa fraternidad en la Universidad de Chicago.

La demandante, identificada bajo el mismo recurso legal, sostuvo que el ataque ocurrió durante una fiesta en una residencia del campus y que al día siguiente lo informó ante la policía local.

Las autoridades de la ciudad confirmaron que investigan el hecho, ocurrido en la misma cuadra la madrugada del 8 de febrero. Ni la universidad ni la fraternidad respondieron a las solicitudes de comentario, tal como consignó AP.

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Alpha Delta Phi enfrenta un proceso judicial en Chicago tras la denuncia radicada por una mujer que aseguró haber sido atacada durante una fiesta en el campus (WLS)

La policía de Chicago también investiga otra denuncia: una mujer aseguró haber sido atacada durante una fiesta en la fraternidad Alpha Epsilon Pi a principios de este mes.

La Universidad de Chicago confirmó el caso en un comunicado la semana pasada, mientras que la organización negó que alguno de sus miembros haya participado en el presunto hecho. La institución tenía previsto celebrar una reunión de seguridad pública el miércoles.