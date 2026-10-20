Estados Unidos

La Guardia Costera terminó la búsqueda de más sobrevivientes del barco que se hundió frente a la costa de Baja California

El operativo de rescate que recuperó con vida a 16 ciudadanos mexicanos, tres con heridas compatibles con mordeduras de tiburón, concluyó luego de casi cuatro días de rastreo en el Pacífico

Un helicóptero blanco y naranja vuela a baja altura sobre una pista cerca de un muelle con un buque militar y el cielo despejado
La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió la búsqueda de once personas desaparecidas tras el naufragio frente a Ensenada (Associated Press)
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La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió la búsqueda de 11 personas desaparecidas tras el naufragio de una embarcación con 27 ocupantes en aguas del Pacífico, a unos 225 kilómetros al oeste de Ensenada, México.

Las labores de rescate se extendieron durante casi cuatro días y cubrieron más de 6.300 kilómetros cuadrados en un total combinado de 89 horas, informó la institución el domingo 18 de octubre.

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Estos equipos de salvamento lograron recuperar con vida a 16 personas, todos ciudadanos mexicanos según confirmó el consulado en San Diego, California. Tres de los sobrevivientes presentaban heridas compatibles con mordeduras de tiburón, y al menos dos se encontraban en estado sumamente grave al momento de su ingreso hospitalario, de acuerdo con Matt Hoffman, portavoz de la ciudad de San Diego.

La embarcación se hundió en una zona fuera de aguas estadounidenses, en una ruta que las autoridades identifican como habitual en operaciones de tráfico marítimo de personas, según indicó Associated Press.

Además, la Guardia Costera, la Armada de Estados Unidos y la Armada de México participaron conjuntamente en la operación con helicópteros, aviones, un buque guardacostas y el buque de combate USS Kingsville.

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Helicóptero naranja y blanco con hélices, volando sobre una embarcación blanca y azul con varias personas a bordo en un mar con olas bajo un cielo azul nublado
Los equipos de rescate recuperaron con vida a 16 ciudadanos mexicanos y los trasladaron a California tras los operativos en el Pacífico (United States Coast Guard)

Una llamada de auxilio en plena madrugada activó el operativo

La alerta llegó alrededor de las 1:00 del viernes 16 de octubre, cuando los operadores del Sector San Diego de la Guardia Costera captaron una transmisión de emergencia por radio. El teniente Santiago Tamburini indicó que un helicóptero alcanzó la zona aproximadamente dos horas después.

Al llegar, la aeronave no encontró ningún barco a flote: solo escombros, asientos flotantes y 16 personas aferradas entre sí en plena oscuridad. La operación de rescate, que incluyó a un nadador especializado, se prolongó unos 90 minutos.

“El personal de la Guardia Costera proporcionó primeros auxilios durante el traslado a San Diego, donde los 16 individuos fueron transferidos al personal de servicios médicos de emergencia”, detalló la institución en un comunicado remitido a USA Today.

Tamburini precisó que los restos hallados en el agua —escombros dispersos y asientos flotantes— comenzaron a dar indicios sobre el tipo de embarcación, aunque no fue posible confirmarlo de inmediato. “Aún no podemos confirmar si este barco formaba parte de esa actividad o si era simplemente una embarcación recreativa o pesquera”, declaró al canal NBC 7 San Diego.

Una lancha semirrígida de la Guardia Costera de Estados Unidos se encuentra junto a un bote gris con varios ocupantes en mar abierto
Las autoridades de Estados Unidos y México mantuvieron el operativo conjunto durante cuatro días (USCG)

Sobrevivientes fueron distribuidos en hospitales de San Diego

Brian Raines, jefe asistente del Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego, informó que alrededor de 60 efectivos de bomberos y personal médico respondieron al arribo de los rescatados, con 13 ambulancias que trasladaron a las víctimas a hospitales locales.

Tres de los sobrevivientes ingresaron al Hospital Scripps Mercy de San Diego, entre ellos la persona con lesiones atribuidas a una mordedura de tiburón y dos pacientes atendidos por exposición prolongada al frío, según Janice Collins, portavoz del centro médico.

Otras tres personas fueron evaluadas en el Hospital Scripps Memorial La Jolla y dadas de alta posteriormente, explicó Steve Carpowich, vocero de Scripps Health. La Guardia Costera no proporcionó actualizaciones sobre el estado médico de los sobrevivientes al cierre de la búsqueda.

Un helicóptero blanco y naranja de la Guardia Costera y un efectivo con uniforme y casco sobre una pista de aterrizaje
Un contingente de sesenta efectivos de bomberos y trece ambulancias coordinó el traslado de los heridos a centros médicos de San Diego (Associated Press)

La ruta del naufragio coincide con corredores de tráfico de personas

El capitán Robert Tucker, comandante del Sector San Diego de la Guardia Costera, advirtió sobre las condiciones del incidente. “Este caso pone de manifiesto los peligros extremos de hacerse a la mar. La embarcación llevaba un gran número de personas a bordo y seguía una ruta utilizada normalmente en operaciones de tráfico marítimo ilegal”, señaló en un comunicado. Y agregó: “Las condiciones mar adentro son implacables y pueden provocar la muerte rápidamente”.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) asumió la investigación del caso y ya interrogó a los sobrevivientes. No se determinó el origen ni el destino de la embarcación, tampoco si los pasajeros portaban chalecos salvavidas o si el barco sufrió una avería mecánica.

A pesar de que las condiciones meteorológicas al momento del naufragio no eran extraordinarias, pero sí riesgosas para una embarcación frágil.

Los vientos del norte y noroeste rondaban los 10 nudos (18,5 kilómetros por hora), con olas de hasta 1,5 metros, y la temperatura del agua se registró en 20℃ (68℉), según Jonathan Suk, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en San Diego.

Un helicóptero blanco y naranja de la Guardia Costera y un efectivo con uniforme y casco sobre una pista de aterrizaje
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza asumió la investigación del naufragio en una ruta de tráfico marítimo de personas (U.S. Department of Homeland Security)

Un historial de tragedias marítimas en la costa de California

Los intentos de transportar migrantes por mar desde Baja California hacia California se han cobrado múltiples vidas en los últimos años. Pequeñas embarcaciones conocidas como pangas parten en plena noche y recorren cientos de kilómetros para evadir la vigilancia en la frontera terrestre.

En mayo de 2025, una panga que trasladaba migrantes volcó en fuerte oleaje cerca de Del Mar, al norte de San Diego, y al menos cuatro personas murieron, entre ellas un adolescente indio de 14 años. Dos capitanes de la embarcación se declararon culpables en relación con el caso, según la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California.

En marzo de 2023, ocho personas fallecieron cuando dos embarcaciones sospechosas de tráfico de personas se acercaron a una playa de San Diego en medio de densa niebla y fuerte oleaje, y una de ellas volcó en la rompiente. Fue uno de los accidentes marítimos vinculados al contrabando de migrantes más letales registrados frente a la costa estadounidense.

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