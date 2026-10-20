Estados Unidos

Identifican al militar que murió tras una caída de rápel en Texas antes de un partido de fútbol americano

La Fuerza Aérea de Estados Unidos confirmó la identidad del sargento de 35 años fallecido en el Alamodome de San Antonio y mantiene una investigación abierta sobre el accidente

Durante la previa de un partido de fútbol americano entre UTSA y Navy en el estadio Alamodome de San Antonio, Texas, un militar cayó al campo de juego desde una altura superior a los 30 metros mientras realizaba una maniobra de descenso en cuerda desde la estructura del techo. La grabación muestra el momento posterior al impacto sobre el césped ante la presencia de espectadores, porristas y personal en el recinto deportivo. Fuente: @Qu4k3r0ats
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La Fuerza Aérea de Estados Unidos identificó al sargento técnico Ian Patterson como el militar que falleció tras sufrir una caída durante una demostración de rápel en el estadio Alamodome de San Antonio, Texas. El hecho ocurrió la tarde del sábado durante los actos previos al encuentro de fútbol americano universitario entre la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA) y la Academia Naval. Según informó Associated Press, la institución militar confirmó el deceso e inició una investigación oficial para determinar los factores de la caída.

El efectivo realizaba un descenso con cuerda desde la estructura superior del recinto hacia el campo cuando se produjo la precipitación ante la mirada del público. De acuerdo con The Guardian, los equipos de emergencia asistieron al especialista sobre el césped durante varios minutos antes de su traslado a un hospital local, donde se confirmó su deceso.

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La exhibición formaba parte del programa anual de homenaje a las fuerzas armadas y veteranos de guerra.

Quién era Ian Patterson y cuál fue su trayectoria en la Fuerza Aérea

Ian Patterson contaba con 15 años de servicio activo en las fuerzas armadas y era oriundo de Fort Stewart, Georgia.

Un hombre sonriente con uniforme militar de camuflaje se encuentra delante de un escudo que lleva la inscripción Air Force Mortuary Affairs Ops
El sargento técnico Ian Patterson falleció tras una caída durante una maniobra de rápel en el estadio Alamodome de San Antonio. (En Contacto 787 TV)

Se desempeñaba como instructor del equipo Tactical Air Control Party en el Escuadrón de Entrenamiento de Combate Número 6, Destacamento 2. En el año 2022 recibió el reconocimiento como instructor del año en la categoría de guerra especial al nivel de la sede central de la aviación militar.

Primer plano de un militar con uniforme de camuflaje y casco táctico equipado con visor nocturno y sistema de comunicación
El descenso formaba parte de los actos de homenaje a las fuerzas armadas previos al partido entre UTSA y la Academia Naval. (En Contacto 787 TV)

A lo largo de su carrera militar acumuló diversas condecoraciones, entre las cuales figuran la Medalla de Elogio del Aire y del Espacio con tres hojas de roble, la Medalla de Elogio del Ejército, la Medalla de Logros del Aire y del Espacio y la Medalla de Logros del Ejército.

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Sus funciones profesionales consistían en integrar equipos terrestres capacitados para guiar ataques aéreos y de artillería desde ubicaciones avanzadas en combate.

Cuál era el propósito de la maniobra y el estado de la investigación

Las maniobras de descenso rápido con cuerda forman parte del entrenamiento regular de estos especialistas, quienes practican inserciones tácticas desde helicópteros a alturas de 30 metros (100 pies) o más.

Aunque este tipo de demostraciones resulta habitual en eventos deportivos, la Fuerza Aérea de Estados Unidos mantiene un proceso de investigación abierto para determinar las causas exactas del accidente, sin confirmar fallos técnicos o humanos.

Un militar con casco, antenas de radio en la espalda y uniforme de camuflaje frente a un valle y colinas al fondo
Ian Patterson acumuló 15 años de servicio activo en la Fuerza Aérea de Estados Unidos como instructor táctico. (En Contacto 787 TV)

Las autoridades expresaron sus condolencias a los allegados tras la confirmación del hecho. “Esta tragedia se siente profundamente”, declaró el brigadier general Scott C. Mills, comandante de la Ala 57. Por su parte, el entrenador de UTSA, Jeff Traylor, señaló que “la energía simplemente había desaparecido” al momento de ingresar al campo.

Las instituciones militares y académicas concentran sus acciones en el acompañamiento a los familiares del sargento e instaron a respetar la privacidad de los allegados.

Qué se sabe sobre la caída durante la exhibición de rápel en San Antonio

El accidente ocurrió ante la presencia de más de 23 mil espectadores en las tribunas, además de la banda de música y el grupo de animadoras situados en el terreno de juego. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron que el instructor vestía uniforme de combate y descendió a gran velocidad en posición vertical hasta el impacto. La atención médica inmediata en el césped obligó a suspender la programación previa.

Varias personas con guantes y ropa deportiva asisten a un individuo con pantalón de camuflaje que permanece sobre una camilla rígida
Los equipos de emergencia asistieron al militar sobre el césped antes de su traslado a un hospital local, donde confirmaron su deceso. (En Contacto 787 TV)

La emergencia provocó un retraso de 10 minutos en el comienzo del juego. La American Athletic Conference evaluó la suspensión de las actividades junto a las autoridades locales y la administración del recinto.

No obstante, la organización decidió disputar el choque, que finalizó con triunfo de UTSA por 38-34, con el objetivo de respetar los protocolos militares de notificación a los allegados y evitar especulaciones previas a la confirmación oficial.

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