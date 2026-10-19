Tiroteo mortal en el subte de Nueva York: identificaron al hombre asesinado en el andén

Darrel Rodríguez, un guardia de seguridad de 26 años, murió tras recibir un disparo en el pecho en el metro de Manhattan (ABC7/Foto familiar)

Guardar

La policía de Nueva York (NYPD) identificó a la persona asesinada en el andén del metro de Manhattan. Darrel Rodríguez, un guardia de seguridad de 26 años, fue quien recibió un disparo mortal en el pecho durante una discusión con el agresor.

El episodio ocurrió el sábado 17 de octubre poco antes de las 12:30 y tuvo lugar en la línea E, en dirección norte de la estación de la Séptima Avenida y la Calle 53 —un punto céntrico de la ciudad neoyorquina—. Según The New York Times, los paramédicos lo trasladaron al Hospital Bellevue, donde fue declarado muerto.

PUBLICIDAD

Las autoridades difundieron la identidad de la víctima el domingo y remarcaron sobre las imágenes de vigilancia del presunto atacante, a quien describieron como un hombre con un conjunto deportivo rojo, chaleco negro acolchonado, mascarilla negra y una mochila del mismo color. Hasta el momento, no se registraron detenciones y la búsqueda del sospechoso sigue activa.

Las autoridades difundieron imágenes del sospechoso, quien portaba un conjunto deportivo rojo, chaleco negro acolchonado y mascarilla (@NYPDnews)

Qué sucedió antes del asesinato

El tiroteo se produjo luego de que estallara un altercado entre Rodríguez y el asesino en la concurrida estación, ubicada a pocas cuadras de Times Square, de los teatros de Broadway y del Carnegie Hall.

De acuerdo con los investigadores, la pelea se trasladó del andén a un vagón del subterráneo y luego regresó al andén, donde el atacante sacó un arma y disparó una vez contra el pecho de la víctima.

PUBLICIDAD

Tras el ataque, el tirador huyó de la estación y se dirigió hacia el norte por la Séptima Avenida, indicó la policía. Algunas fuentes consultadas por los medios locales sostuvieron que el sospechoso habría abordado un tren de la línea 7 en dirección norte.

El hecho violento tuvo lugar en la estación de la Séptima Avenida y Calle 53, a corta distancia de Times Square (AP Photo)

La policía descartó un ataque al azar y pidió colaboración ciudadana

Un funcionario policial citado por The New York Times confirmó que los dos hombres habían mantenido una discusión previa al disparo, aunque no se determinó qué la originó ni si hubo agresiones físicas entre ellos.

“Este no fue un acto al azar. Nuestros detectives son los mejores del mundo. Y no se equivoquen, vamos a encontrar a esta persona”, declaró la policía en una conferencia sobre el caso, según recogió ABC 7 News.

PUBLICIDAD

La NYPD incrementó los patrullas en las estaciones de Manhattan por el homicidio. Agentes fueron vistos recorriendo los andenes donde se detienen las líneas D, B y E. Las autoridades pidieron a cualquier persona con información que se comunique con la línea Crime Stoppers del NYPD (al 1-800-577-8477).

La policía de Nueva York descartó un incidente al azar y reforzó el despliegue de patrullas en los andenes de Manhattan (ABC7)

Escenas de pánico en la estación

Hassen Pinchback, un residente de Orlando, Florida, relató en Fox News Digital que “escuchó los disparos cuando se abrieron las puertas de un tren”. Según su testimonio, los pasajeros salieron corriendo en lo que describió como “una estampida”. Pinchback indicó que una mujer realizó compresiones torácicas a la víctima antes de la llegada de los agentes y le repetía: “Aguanta”.

PUBLICIDAD

Otra testigo, identificada declaró que se encontraba dentro de un vagón junto a su hija cuando ambas escucharon “alrededor de cinco disparos”. Su hija salió del tren y, según el relato, el tirador la miró antes de efectuar más tiros. “Empecé a rezar. Soy una cristiana muy devota. Jesús nos salvó. Sin duda alguna”, afirmó Miller.

Un pasajero que viajaba en el momento del incidente le dijo a NBC New York que escuchó varios disparos y vio a las personas huir de la estación: “Nos habíamos sentado... de repente, escuché un disparo... hubo un éxodo masivo. Todos empezaron a correr, y hubo al menos tres más”.

PUBLICIDAD

Los testigos del suceso reportaron una estampida de pasajeros al momento en que se produjeron las detonaciones (ABC7)

El hermano gemelo de la víctima sintió que algo andaba mal

Derick Rodríguez, hermano gemelo fraterno de Darrel y residente de Waco, Texas, relató en The New York Times que presintió que algo no estaba bien cuando un mensaje de texto enviado a su hermano el domingo por la mañana no pareció llegar a destino. “En mi mente, pensaba: algo se viene, pero no sé cuándo”, dijo.

Cuando pasaron horas sin respuesta, Derick comenzó a llamar a comisarías. Contactó a su padre, quien le dijo que Darrel no había regresado a casa la noche anterior. Luego llamó a su madre, y un detective que estaba con ella tomó el teléfono y le explicó que había habido un altercado en el subterráneo. “Es como un agujero negro en tu corazón. Es dolor, pero es algo más profundo porque es tu mitad”, expresó Derick.

PUBLICIDAD

Los gemelos crecieron en el Bronx. Derick, mayor por unos minutos, se fue en 2021 para unirse al Ejército de Estados Unidos. Los vecinos del barrio llamaban a Darrel por su segundo nombre, Anthony, para evitar confusiones entre los hermanos.

Darrel trabajaba como guardia de seguridad y su hermano indicó que desconocía adónde se dirigía cuando fue baleado.

Darrel Rodriguez (izquieda) es el guardia de seguridad del Bronx asesinado en el metro de Nueva York. En la imagen se lo ve acompañado de sus hermanos Derick y Gabriel (Foto familiar)

Pasajeros reclamaron la prohibición de mascarillas en el metro

Charlton D’Souza, presidente de la organización de defensa de los pasajeros Passengers United, condenó la violencia y pidió a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) que prohíba el uso de mascarillas faciales completas en el subterráneo que no tengan un fin médico justificado.

PUBLICIDAD

“El incidente de ayer... el tipo tenía una cubierta facial, no se le podía ver. Y eso es un gran problema y obviamente le dificulta a la NYPD hacer su trabajo”, sostuvo D’Souza en declaraciones recogidas por NBC New York.

D’Souza señaló como antecedente a Filadelfia, que a fines de 2023 prohibió el uso de pasamontañas en ciertos lugares públicos, incluido el transporte.

La violencia letal dentro del sistema de metro se mantiene en niveles poco frecuentes pese a que millones de pasajeros utilizan la red cada día. Hasta mediados de octubre, la ciudad se encaminaba a registrar la menor cantidad de homicidios en varias décadas, con una caída del 20% frente al mismo período del año anterior.

PUBLICIDAD