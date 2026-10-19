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El petróleo cierra con el Brent a la baja y el WTI al alza por la tensión en Medio Oriente

Los contratos de referencia finalizaron en 109,55 y 103,66 dólares, respectivamente, después de incidentes navales en Ormuz y de la decisión estadounidense de aplazar medidas dirigidas al sector energético ruso

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó la explosión de un buque petrolero por el impacto de una mina naval en el sur del estrecho de Ormuz. (REUTERS/Eli Hartman/File Photo)
La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó la explosión de un buque petrolero por el impacto de una mina naval en el sur del estrecho de Ormuz. (REUTERS/Eli Hartman/File Photo)
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El mercado petrolero cerró la jornada del lunes con movimientos dispares entre sus dos referencias principales, en un contexto de creciente temor por el suministro desde Oriente Medio. El barril de Brent para entrega en diciembre retrocedió 0,28%, hasta 109,55 dólares, tras haber superado los 110 dólares durante la sesión, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) para noviembre avanzó 2,22%, hasta 103,66 dólares.

La divergencia entre ambos contratos se produjo en medio de una serie de incidentes marítimos y ataques armados que elevaron la prima de riesgo geopolítico en la región, además de la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de postergar nuevas sanciones contra Rusia.

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El petróleo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 0,31 dólares respecto al cierre del viernes, cuando había terminado la sesión en 109,86 dólares. El retroceso se dio pese a que, horas antes, los futuros habían llegado a cotizar por encima de los 110 dólares ante el temor a una interrupción del suministro.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán informó este lunes de que otro petrolero sufrió una explosión y un incendio tras chocar con una mina naval en el sur del estrecho de Ormuz, después de haber anunciado el sábado incidentes similares con otros dos superpetroleros. Un día antes, el domingo, ya se había reportado la explosión de otro buque tras el impacto contra una mina en la misma zona.

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La fuerza militar iraní reiteró que el estrecho está cerrado y amenazó con actuar contra los buques que incumplan sus normas de navegación, mientras Estados Unidos intenta restablecer el tránsito marítimo por una ruta cercana a Omán que Teherán considera irregular. El propio Irán acusó el lunes a Washington de ser responsable de la “inseguridad” en la vía, cuyo control reivindica Teherán.

El precio del crudo Brent retrocedió a 109,55 dólares por barril mientras el WTI avanzó más del dos por ciento en la sesión del lunes. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo)
El precio del crudo Brent retrocedió a 109,55 dólares por barril mientras el WTI avanzó más del dos por ciento en la sesión del lunes. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo)

El aumento de los ataques contra buques comerciales redujo los flujos de crudo del Golfo a un promedio de siete días de unos 8,5 millones de barriles diarios la semana pasada, frente a los más de 20 millones de barriles diarios registrados la semana anterior, según una nota de la empresa de análisis Kpler difundida el viernes. Aunque el tráfico marítimo continúa por esta vía estratégica, el alto riesgo disparó los costos del transporte y mantiene una importante prima de riesgo geopolítico en el mercado.

Las exportaciones de la región habían superado los 18 millones de barriles diarios a finales de septiembre, pero desde entonces disminuyeron por los riesgos que enfrentan los buques en la zona, según explicó el analista de Eurasia Group Gregory Brew. “Los ataques iraníes están reduciendo los flujos de petróleo procedentes de Oriente Medio”, afirmó Brew, quien agregó: “Se han registrado más de una veintena de ataques desde finales de septiembre. Irán ha hundido dos barcos y dañado muchos otros”.

Las autoridades de Teherán declararon el cierre del estrecho de Ormuz y acusaron a Estados Unidos por la inseguridad en la navegación. (REUTERS/Christian Hartmann/File Photo)
Las autoridades de Teherán declararon el cierre del estrecho de Ormuz y acusaron a Estados Unidos por la inseguridad en la navegación. (REUTERS/Christian Hartmann/File Photo)

En su nota semanal publicada el viernes, la agencia británica de seguridad marítima UKMTO reconoció que “le resulta difícil determinar con precisión el número real de ataques, ya que la mayoría de los buques afectados no informa de los incidentes”.

El analista de SEB Bjarne Schieldrop advirtió que no es seguro que se mantengan los recientes volúmenes más elevados de exportación desde Ormuz, ya que es probable que Irán intensifique aún más sus ataques en el período previo a las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos del 3 de noviembre.

Los flujos de crudo desde el Golfo descendieron a 8,5 millones de barriles diarios por el peligro militar, según datos de la consultora Kpler. (REUTERS/Richard Carson/File Photo)
Los flujos de crudo desde el Golfo descendieron a 8,5 millones de barriles diarios por el peligro militar, según datos de la consultora Kpler. (REUTERS/Richard Carson/File Photo)

En el mercado de futuros, los contratos de Brent llegaron a subir 0,15% hasta 110,03 dólares por barril a las 17.08 GMT, tras caer más de 3 dólares a primera hora de la sesión, cuando los inversores tomaron beneficios luego del repunte de la semana pasada hasta un máximo de cinco meses. El WTI, por su parte, llegó a subir 1,66% hasta 103,09 dólares, con un volumen de negociación relativamente escaso ante el vencimiento del contrato del mes más cercano, previsto para el 20 de octubre. La actividad se concentró en el contrato de diciembre, más líquido, con más de 195.000 lotes negociados, frente a los cerca de 26.000 lotes del contrato de noviembre que vencía.

La pausa en las sanciones a Rusia

Los inversores también evaluaron la decisión de Trump de no imponer por el momento nuevas sanciones contra Rusia dirigidas al sector energético, pocos días después del anuncio de un acuerdo bilateral sobre el diésel entre ambos países. La medida fue criticada incluso dentro de las filas republicanas, aunque el gobierno estadounidense la defendió en los últimos días al sostener que no cuestiona las sanciones contra el petróleo ruso y que responde a una pausa temporal para evaluar sus efectos económicos.

Brew estimó que, “incluso si el acuerdo entre Estados Unidos y Rusia sobre el diésel llega a concretarse, los volúmenes mencionados son modestos y no deberían influir en los precios en Estados Unidos ni en la Unión Europea”.

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