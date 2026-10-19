Fabián Calle advirtió sobre la crisis francesa y explicó por qué Marine Le Pen puede ganar

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El desgaste del gobierno de Emmanuel Macron, los conflictos sociales y el avance de las fuerzas políticas más radicalizadas configuran un escenario de creciente tensión en Francia. Para el analista internacional Fabián Calle, la crisis también anticipa un posible cambio de ciclo político, con Marine Le Pen ante una oportunidad concreta de llegar al poder.

En una entrevista con Infobae a la Tarde, Calle analizó los saqueos, los toques de queda parciales y las casi 2.400 detenciones registradas tras un fin de semana de violencia en París. Durante la conversación, vinculó los episodios con problemas sociales acumulados, cuestionó la respuesta del gobierno francés y analizó el escenario electoral de cara a las próximas presidenciales.

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“Estamos en el fin de la era Macron, un largo período de dos mandatos presidenciales, un centrismo bastante moderado y hasta a veces culposo”, sostuvo el especialista. A su entender, el agotamiento de esa etapa coincide con una creciente fragmentación política y con dificultades para responder a los conflictos que atraviesan distintos sectores de la sociedad.

Las fuerzas de seguridad francesas registraron casi 2.400 detenciones tras los disturbios y saqueos en París (Ludovic Marin/Pool vía REUTERS)

El desgaste del macronismo y los problemas de integración

Al describir el escenario social francés, Calle señaló la dimensión de los movimientos migratorios y las dificultades de integración. Según afirmó, cerca del 20% de la población es extranjera, nacionalizada francesa o residente sin nacionalidad francesa, una proporción que situó en torno de los 14 o 15 millones de personas. También mencionó la presencia de inmigrantes en situación irregular, a quienes vinculó mayoritariamente con el Magreb y Medio Oriente.

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Para el analista, entre los problemas que alimentan las tensiones se encuentran las dificultades de asimilación, la formación de guetos en las periferias urbanas y la penetración del narcotráfico. En ese contexto, cuestionó la manera en que el gobierno de Macron respondió a los conflictos de orden público.

“El gobierno de Macron no ha transmitido firmeza en el manejo de lo público. Ha tratado de ser bastante moderado, bastante prudente”, afirmó.

En su interpretación, esa actitud puede ser leída por los sectores más radicalizados como una señal de debilidad, en lugar de una demostración de pluralismo. “Los grupos ultras, sean anarquistas o trotskistas de ultraizquierda, no toman eso como un gesto amigable o un gesto de pluralismo, sino como un síntoma de debilidad”, sostuvo.

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Múltiples establecimientos escolares sufrieron daños e incendios durante el inicio de las protestas (Foto AP/Laurent Cipriani)

Calle consideró que esa percepción puede profundizar los enfrentamientos en lugar de contenerlos. “Eso muchas veces, más que reducir el nivel de agresión, aumenta el nivel de agresión”, señaló.

El analista también proyectó un escenario electoral favorable para Marine Le Pen, en medio de la fragmentación del centro, la centroderecha y la izquierda. “Hoy está encabezando las encuestas con 35% o 38% y tiene la gran oportunidad de ganar por buen margen”, afirmó. A su juicio, Jean-Luc Mélenchon podría convertirse en un adversario favorable para la dirigente en una eventual segunda vuelta.

Costo de vida, salarios y seguridad: las claves electorales

Consultado sobre la influencia de los conflictos internacionales en las próximas elecciones, Calle fue categórico: “No, se va a definir por temas domésticos. Las elecciones en los países se definen por temas domésticos”.

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En el caso francés, identificó cuatro preocupaciones centrales: el costo de vida, los salarios, el acceso a la vivienda y la inseguridad. A su juicio, esos asuntos tendrán mayor incidencia en el comportamiento electoral que las grandes discusiones geopolíticas.

El analista sostuvo que la postura del gobierno de Macron frente a los disturbios fomenta la agresión de grupos radicales (REUTERS/Abdul Saboor)

“En el caso de Francia, por el costo de vida, por el tema de los salarios, por el tema del acceso a la vivienda, el tema de la inseguridad”, enumeró.

El especialista vinculó esos reclamos con los problemas que afectan a sectores de las grandes ciudades, donde describió barrios atravesados por el narcotráfico, las disputas entre grupos y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Según planteó, se trata de una problemática que lleva años instalada en algunas zonas urbanas y que excede los episodios puntuales de violencia.

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Al referirse al origen de las protestas, Calle sostuvo que los reclamos iniciales estuvieron relacionados con la falta de infraestructura escolar y señaló que numerosos establecimientos fueron dañados o incendiados. Sin embargo, advirtió que las demandas vinculadas con el acceso a universidades de élite no representan necesariamente las prioridades de la mayoría de la población.

“A la gran mayoría de los franceses el tema del ingreso a las universidades de elite no es su prioridad. La prioridad es el costo de vida, el costo de combustible, el aumento del gas”, afirmó.

Marine Le Pen encabeza las encuestas presidenciales francesas con cifras de entre el 35% y el 38% (Europa Press)

La crisis europea y los riesgos de la polarización

Consultado sobre una posible decadencia de Occidente, Calle cuestionó las interpretaciones que anticipan el agotamiento de ese modelo. Sin embargo, sostuvo que Europa cometió errores al confiar en que la expansión de los mercados garantizaría una etapa de estabilidad tras la Guerra Fría.

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El analista advirtió que la frustración social puede derivar tanto en apatía política como en episodios de violencia. Para ilustrar ese riesgo, trazó un paralelismo con la Argentina de las décadas de 1960 y 1970, cuya escalada de confrontación, según su análisis, contribuyó al deterioro económico y social.

En ese contexto, Calle señaló que la respuesta dependerá de las dirigencias nacionales y de su capacidad para recuperar la confianza de los ciudadanos. “En aquel país que no logre que sus mayorías silenciosas voten gobiernos fuertes, que den gobernabilidad, ese país va a tener serios problemas”, concluyó.

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