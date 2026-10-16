La coalición saudita derribó drones y misiles lanzados por los hutíes que iban dirigidos contra Riad y el mar Rojo

La coalición liderada por Arabia Saudita interceptó tres drones y dos misiles de crucero lanzados por los hutíes sobre su territorio y el mar Rojo. (Houthi Media Centre/via REUTERS)

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Los hutíes intensificaron en las últimas horas su ofensiva contra Arabia Saudita y el gobierno yemení reconocido internacionalmente, con ataques simultáneos que incluyeron drones y misiles sobre territorio saudita y un bombardeo contra el palacio presidencial en Adén. La escalada se produce mientras la milicia respaldada por Irán mantiene un asedio sobre la ciudad de Taiz que, según la ONU, dejó a cientos de miles de personas sin acceso a ayuda humanitaria.

La coalición liderada por Arabia Saudita, que respalda desde hace más de una década al gobierno yemení frente a los hutíes, informó este viernes que interceptó varios proyectiles dirigidos contra su territorio. El vocero de la coalición, el brigadier general Turki al-Malki, escribió en la red social X: “Interceptamos y destruimos tres drones en la zona sur y en Riad... y dos misiles de crucero sobre el mar Rojo”.

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Al-Malki agregó que, en las horas previas, las fuerzas saudíes también derribaron “un misil balístico sobre Yanbú”, ciudad situada en la costa del mar Rojo donde desemboca un importante oleoducto petrolero.

Desde que la guerra civil en Yemen se reactivó en julio, los hutíes atacaron en reiteradas ocasiones objetivos sauditas, entre ellos petroleros en el mar Rojo, instalaciones petroleras y el aeropuerto internacional de Riad, donde murieron 13 personas en un solo ataque la semana pasada. Según la coalición, el aeropuerto de la capital saudita fue blanco de al menos 20 ataques solo durante este mes.

La presión sobre Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, se suma a un contexto de mercados energéticos ya alterados por el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán al inicio del conflicto más amplio en Medio Oriente, en febrero.

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Las fuerzas saudíes derribaron un misil balístico sobre Yanbú, ciudad donde desemboca un oleoducto petrolero. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB)

Los ataques hutíes se multiplicaron desde que el grupo lanzó en septiembre una ofensiva relámpago en Yemen que le permitió apoderarse de territorio estratégico bajo control gubernamental a lo largo de la costa del mar Rojo, zona que domina un punto de paso clave para el comercio marítimo global.

Un funcionario del ministerio de Relaciones Exteriores saudita acusó el jueves a Irán de continuar “armando, entrenando y apoyando a la milicia hutí en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU”. El vicecanciller para la diplomacia pública, Rayed Krimly, sostuvo: “Creemos que la escalada de los hutíes en esta última etapa del conflicto está alentada por Irán”.

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Ataque mortal contra el palacio presidencial en Adén

El jueves, los hutíes lanzaron un ataque con misiles contra el palacio presidencial en Adén, sede interina del gobierno yemení, que dejó cinco muertos y 16 heridos, según el ministro de Salud. Un funcionario gubernamental, que habló bajo condición de anonimato, precisó que el primer ministro yemení, Shaya al-Zindani, se encontraba en el lugar en el momento del bombardeo, pero “no resultó herido de ninguna manera”.

El ataque con misiles contra el palacio presidencial en Adén provocó cinco muertos y dieciséis heridos. (Houthi Media Centre/via REUTERS)

Según ese funcionario, los hutíes impactaron con tres misiles un centro de mando de las fuerzas gubernamentales yemeníes dentro del complejo, y con otros dos misiles un centro de las fuerzas de la coalición saudita. Medios afines a los hutíes afirmaron que el grupo había atacado “la sede de las operaciones militares, dirigida por oficiales sauditas, en el palacio de Al-Maashiq en Adén, así como depósitos de armas pertenecientes a ellos”.

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Zindani calificó el ataque de “cobarde” en X y lo describió como “una continuación del patrón criminal” de los hutíes. Las fuerzas gubernamentales yemeníes lanzaron una contraofensiva con apoyo aéreo saudita para recuperar las zonas tomadas por la milicia, aunque hasta el momento no lograron revertir sus avances.

El Consejo de Seguridad de la ONU “condenó en los términos más enérgicos los continuos y escalonados ataques hutíes contra el Reino de Arabia Saudita”, así como sus “ataques y amenazas contra el transporte marítimo comercial en el mar Rojo y Bab al-Mandab”, el estrecho que funciona como puerta de entrada sur al canal de Suez, según se informó el jueves. El organismo también denunció los “ataques imprudentes” del grupo contra el aeropuerto de Riad.

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Asedio a Taiz y llamado a la rendición

El bloqueo impuesto por los rebeldes en la ciudad de Taiz aisló a seiscientas mil personas de la ayuda humanitaria. (REUTERS/Stringer)

Los hutíes pidieron este viernes a las fuerzas leales al gobierno yemení reconocido internacionalmente que abandonen la resistencia frente a la toma de la ciudad de Taiz, la tercera más grande del país. Según informó la agencia dpa, el grupo instó a los defensores a deponer las armas para evitar combates casa por casa.

Los rebeldes chiitas endurecieron en las últimas semanas el asedio sobre Taiz, cuyos habitantes enfrentan el riesgo de una catástrofe humanitaria después de que los hutíes cortaran el último camino de acceso desde el oeste. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) informó que alrededor de 800.000 personas en todo Yemen quedaron aisladas de la ayuda humanitaria a causa de los combates, entre ellas 600.000 en Taiz que dependen de asistencia.

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Las autoridades locales respondieron este viernes exigiendo a los hutíes que detengan sus ataques y levanten el bloqueo de la ciudad. En un comunicado, pidieron al grupo que se retire sin condiciones y acepte la amnistía general anunciada por el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial, Rashad al-Alimi, al tiempo que advirtieron que los residentes seguían decididos a defender la ciudad.

Fuentes locales citadas por dpa señalaron que los hutíes desplegaron refuerzos importantes y estrecharon el cerco sobre Taiz, mientras las fuerzas gubernamentales y los combatientes de la resistencia local mantienen sus posiciones. “Las fuerzas gubernamentales y los combatientes de la resistencia local permanecen decididos a mantener sus posiciones”, dijo a dpa el residente Mohammed al-Samei. Las mismas fuentes agregaron que ataques aéreos apuntaron contra concentraciones y vehículos militares de los hutíes en los alrededores de la ciudad.

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Taiz fue escenario de disputas recurrentes durante la década de guerra civil en Yemen. Tras un prolongado estancamiento, los hutíes lograron avances significativos a lo largo de la costa del mar Rojo y hacia zonas del interior en los últimos meses, lo que les permitió tomar el control del estratégico estrecho de Bab al-Mandab e impedir desde entonces el paso de buques provenientes de Arabia Saudita. Taiz es el siguiente objetivo de la milicia aliada de Irán, aunque el grupo cuenta con pocos simpatizantes en la ciudad y se espera una resistencia fuerte si intenta tomarla por la fuerza.