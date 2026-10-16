Ataques rusos dejaron sin electricidad a cientos de miles de hogares ucranianos y causaron 15 heridos

Ataques aéreos rusos afectaron a nueve regiones de Ucrania y provocaron cortes de energía de emergencia. (REUTERS/Gleb Garanich)

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Ataques aéreos rusos contra nueve regiones de Ucrania dejaron al menos 15 heridos y provocaron cortes de electricidad de emergencia en cientos de miles de hogares, según informaron las autoridades ucranianas el viernes. El bombardeo se produjo mientras un nuevo informe de la ONU reveló un aumento pronunciado en las víctimas civiles de la invasión rusa, en un contexto de creciente tensión diplomática entre Kiev y Washington a las puertas del invierno.

Los intensos ataques contra la red eléctrica ucraniana se han convertido en una constante estacional desde el inicio de la guerra. Según las autoridades ucranianas, el objetivo es minar la voluntad de lucha del país privando a la población civil de calefacción y agua corriente durante los meses más fríos.

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Las mismas autoridades advirtieron que el Kremlin está acumulando misiles balísticos para lanzar nuevos ataques en los próximos meses. El jueves, Ucrania había abandonado una breve tregua sobre objetivos energéticos que, según indicó, Rusia no respetó pese a la exigencia del presidente estadounidense Donald Trump de un alto el fuego.

Rusia no limita sus ataques a la infraestructura eléctrica: también ha golpeado edificios de apartamentos, transporte público, buques de carga, centros de datos y tiendas de comestibles, de acuerdo con lo señalado en el reporte.

Tensión entre Trump y Zelenskyy marca la cumbre de la UE

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky asistió el viernes a una cumbre de mandatarios de la Unión Europea (UE) en Bruselas, donde fue aplaudido al ingresar a la sala de reuniones. Los líderes europeos prometieron mantener el apoyo a Ucrania e instaron a Estados Unidos a presionar al presidente ruso Vladímir Putin.

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Volodimir Zelensky asistió a la cumbre de la Unión Europea en Bruselas para asegurar el respaldo de los mandatarios. (extrayendo crédito…)

La cumbre se produjo luego de que Zelensky y Trump intercambiaran comentarios públicos. El mandatario ucraniano afirmó el jueves que se sentía traicionado por su homólogo estadounidense, mientras que Trump declaró en una entrevista con Newsmax que “Zelensky no es un buen tipo con el que tratar”.

Al llegar a la cumbre, Zelensky agradeció al bloque de los 27 por el respaldo de quienes describió como “líderes reales”. Ante reporteros, en inglés, sostuvo: “Queremos terminar esta guerra lo más rápido posible. No vemos señales del lado ruso de que estén listos para esto, para terminar esta guerra. Por eso tenemos que prepararnos para el invierno”.

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Ucrania enfrenta una grave escasez de misiles Patriot, fabricados en Estados Unidos, para protegerse de los ataques balísticos rusos. Zelensky indicó que en los últimos meses llegaron al país pequeñas cantidades de interceptores Patriot, comprados a Washington por países europeos o aportados por otras naciones desde sus propias reservas.

Las restricciones de velocidad en el sistema satelital Starshield afectaron de forma temporal a las operaciones de drones ucranianos.

El presidente ucraniano también denunció una interrupción en el intercambio de inteligencia occidental y restricciones repentinas de velocidad en Starshield, la versión militar del servicio satelital Starlink de la empresa estadounidense SpaceX, que sostiene las operaciones con drones y las comunicaciones militares de Ucrania. Calificó esos límites, que redujeron la velocidad de los interceptores de drones a 70 km/h, como “una sorpresa peligrosa y desagradable”, aunque aclaró que las velocidades más altas se están restableciendo de forma gradual.

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“¿Han vuelto a los límites de velocidad anteriores? No. Pero ¿está volviendo? Sí”, dijo Zelensky en una conferencia de prensa en Bruselas.

El mandatario ucraniano criticó además el acuerdo de Trump con Rusia para la compra de diésel, alcanzado en medio de los esfuerzos internacionales para sancionar al Kremlin y aislar diplomáticamente a Putin. “Hay muchísima gente con buen corazón en Estados Unidos que sinceramente quiere que el mal pierda y que Ucrania se mantenga fuerte”, afirmó ante la cumbre de la UE. “Y a fin de cuentas, el pueblo estadounidense tendrá la última palabra”.

Ucrania enfrenta escasez de interceptores Patriot requeridos para frenar los ataques con misiles balísticos.

La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, señaló que el bloque trabaja para persuadir a Washington de mantener su respaldo a Ucrania. “También estamos tratando de convencer a nuestros socios estadounidenses de que, si queremos terminar esta guerra, tenemos que presionar al agresor”, afirmó. “Con nuestros aliados estadounidenses resulta muy difícil en este momento”.

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El primer ministro de Irlanda, Micheal Martin, que ejerce la presidencia rotatoria de la UE, indicó que existe “mucha preocupación en toda Europa por lo que está ocurriendo en Ucrania en este momento”.

Zelensky trasladó a los mandatarios europeos una cifra concreta: la guerra le costará a Ucrania 155.000 millones de euros (174.000 millones de dólares) el próximo año, y el país necesitará al menos 70.000 millones de euros (79.000 millones de dólares) de Europa para sostener el esfuerzo.