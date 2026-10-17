Elk Grove Village repartirá USD 200 por hogar con dinero de centros de datos

Elk Grove Village distribuirá tarjetas de regalo de USD 200 a 14.000 hogares con fondos derivados de la venta de inmuebles tecnológicos (Captura de video)

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Elk Grove Village distribuirá tarjetas de regalo de USD 200 entre sus 14.000 hogares tras recaudar USD 4 millones por la venta de dos propiedades destinadas a centros de datos, informó CBS Chicago. La iniciativa, anunciada el 16 de octubre, se financiará con un impuesto municipal sobre transferencias inmobiliarias, de acuerdo con el medio.

Los USD 4 millones provienen de transferencias de propiedades

La administración municipal enviará dos cartas a cada residencia antes de las fiestas de fin de año para concretar la entrega (Captura de video)

El alcalde de Elk Grove Village, Craig Johnson, afirmó a CBS Chicago que los recursos no proceden de contribuciones de los residentes. “Proviene en un 100 % de los centros de datos. No se utilizó ni un dólar de los hogares”, aseguró el funcionario.

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La administración local enviará dos cartas a cada domicilio: una con la explicación del programa y otra que contendrá la tarjeta de regalo. Johnson sostuvo que la entrega llegará antes de las fiestas de fin de año, en un contexto en el que, tal y como expresó al medio, siguen elevados los precios del combustible y de los alimentos.

El dinero corresponde al impuesto aplicado a la venta de dos inmuebles vinculados a la industria tecnológica. La decisión alcanza a 14.000 hogares del suburbio situado al noroeste de Chicago, en el estado de Illinois.

El municipio cuenta con 20 centros de datos y cinco obras en marcha

Elk Grove Village cuenta con 20 centros de datos en su territorio y mantiene cinco obras adicionales en fase de construcción (Captura de video)

La medida se produce mientras Elk Grove Village consolida su presencia en el sector de los centros de datos. CBS Chicago indicó que el municipio ya cuenta con 20 instalaciones de este tipo y que otras cinco están en construcción.

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Johnson declaró que esas instalaciones aportan cerca de USD 60 millones anuales en impuestos sobre la propiedad. A su juicio, la distribución de las tarjetas permite que los residentes reciban una parte del beneficio económico vinculado a la actividad tecnológica.

“Queremos compartir con los residentes el beneficio de que estén instalados en el pueblo”, afirmó el alcalde, de acuerdo con la cadena estadounidense. Las autoridades locales presentaron la tarjeta como una devolución financiada por la actividad inmobiliaria del sector y no como un gasto de los fondos aportados directamente por los hogares.

El crecimiento de los centros de datos ha abierto debates en otras localidades del área de Chicago. El medio señaló que varios suburbios frenaron temporalmente la recepción de nuevas solicitudes ante preocupaciones ambientales, energéticas y dudas sobre los beneficios atribuidos a esta industria.

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Organizaciones de consumidores advierten por el costo de la energía

Jim Chilsen, integrante de la Junta de Servicios Públicos de los Ciudadanos, una organización de defensa de los consumidores, advirtió que la expansión de esta infraestructura puede tener consecuencias en las facturas eléctricas si no se establecen reglas estatales.

“Si no aprobamos protecciones de sentido común en Springfield, las facturas de electricidad subirán mucho”, afirmó Chilsen en declaraciones recogidas por CBS Chicago. El representante cuestionó que compañías con grandes recursos puedan trasladar parte de las consecuencias energéticas de sus operaciones a los usuarios.

Por otra parte, un estudio del Instituto de Política Económica de Illinois proyectó que las nuevas inversiones en centros de datos podrían alcanzar USD 57.000 millones hasta 2035. Esa estimación contempla la creación de 121.000 empleos, según los datos citados por la cadena.

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La entrega despierta críticas antes de las elecciones municipales

La iniciativa también generó cuestionamientos por su proximidad con las elecciones municipales previstas para abril. Donata Latrofa, candidato a la junta de fideicomisarios de Elk Grove Village, consideró que la fecha de distribución puede influir en la percepción de los votantes.

“Dar USD 200 en otoño, antes de una elección, hace pensar que quienes entregaron ese dinero esperan apoyo”, sostuvo Latrofa ante CBS Chicago. El candidato argumentó además que los fondos ya pertenecían a la comunidad por su carácter público.

Johnson rechazó ese planteamiento. “Las personas no pueden ser compradas por USD 200”, respondió el alcalde. Mientras continúa el debate político y energético sobre el crecimiento de estas instalaciones, los residentes recibirán primero la notificación del programa y, después, la tarjeta de regalo.

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