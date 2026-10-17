Quién podría reemplazar a Katie Zacharia tras su salida de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca

Katie Zacharia dejó la secretaría de Prensa de la Casa Blanca cinco días después de asumir el cargo. (Europa Press)

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Katie Zacharia quedó apartada de la vocería de la Casa Blanca el viernes 16 de octubre de 2026, apenas cinco días después de asumir como secretaria de Prensa del presidente Donald Trump. La salida reabrió una feroz disputa interna por uno de los puestos de comunicación más visibles de Estados Unidos y dejó al gobierno sin portavoz oficial por segunda vez en pocos meses, tras la renuncia de Karoline Leavitt, quien dejó el cargo para dedicarse a su familia.

Trump declaró a Fox News, a través del corresponsal Peter Doocy, que no tiene apuro por cubrir la vacante. La cautela del mandatario no frenó las especulaciones: medios como The Guardian y The Hill publicaron listas de posibles reemplazos que incluyen a Steven Cheung, Anna Kelly, Katie Miller, Taylor Budowich, Scott Jennings y Alina Habba, todos figuras cercanas al círculo del presidente.

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Por qué Katie Zacharia dejó la Casa Blanca tras cinco días en el cargo

Zacharia enfrentó cuestionamientos desde su primera conferencia de prensa, el martes previo a su destitución.

El desempeño en su primera conferencia de prensa y las dudas sobre sus antecedentes precipitaron la salida de Zacharia. (REUTERS/Kevin Lamarque)

La vocera acortó la sesión ante los periodistas acreditados en la Casa Blanca, respondió solo tres preguntas y mostró señales visibles de nerviosismo, según la cobertura de The Hill.

El mandatario puso en duda la continuidad de Katie Zacharia como secretaria de prensa de la Casa Blanca, una semana después de su nombramiento. La funcionaria quedó bajo cuestionamiento tras su primera conferencia de prensa y admitir que no tiene licencia para ejercer como abogada en Estados Unidos (C-SPAN).

A las críticas por su desempeño se sumaron dudas sobre sus antecedentes legales, que acapararon la atención mediática durante toda la semana. La combinación de ambos factores precipitó su salida, que el gobierno no acompañó con una explicación pública detallada.

Steven Cheung y Anna Kelly, los nombres internos entre los posibles reemplazos

Steven Cheung ocupa actualmente el puesto de director de Comunicaciones de la Casa Blanca y trabajó de manera estrecha con Leavitt a lo largo de la segunda administración Trump. Cuando elogió públicamente a la exvocera el miércoles, Leavitt bromeó en redes sociales con que ambos habían sobrevivido “muchos, muchos ciclos de noticias”.

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Anna Kelly y Steven Cheung destacan entre los aspirantes del equipo interno de comunicación para cubrir la vacante.

Anna Kelly se desempeña como subsecretaria de Prensa principal de la Casa Blanca. Antes de llegar a ese cargo, fue portavoz de la campaña presidencial de Trump en 2024 y secretaria de Prensa nacional del Comité Nacional Republicano (RNC). Su cercanía al equipo de comunicación la posiciona como una de las candidatas con mayor acceso al día a día de la vocería.

Katie Miller, Taylor Budowich y Alina Habba completan la lista de candidatos

Katie Miller, esposa de Stephen Miller —uno de los principales asesores del presidente y artífice de su política migratoria—, es conductora de un pódcast conservador de amplia audiencia en el que entrevista a funcionarios del gabinete y figuras del ala derecha. Fue directora de Comunicaciones del llamado “departamento de eficiencia gubernamental” (Doge) y, entre 2019 y 2021, se desempeñó como secretaria de Prensa del entonces vicepresidente Mike Pence.

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Katie Miller cuenta con antecedentes como portavoz del exvicepresidente Mike Pence y exdirectora de comunicaciones de Doge.

Taylor Budowich, exjefe de Gabinete adjunto de la Casa Blanca, trabajó junto a Miller y Dan Scavino antes de pasar al sector privado el año pasado. Budowich fue uno de los demandados —junto con Leavitt— en el caso que presentó The Associated Press después de que el medio fuera excluido de la rotación de prensa por negarse a referirse al golfo de México como “golfo de América”.

Alina Habba fue abogada personal de Trump y ocupó brevemente el cargo de fiscal federal de Nueva Jersey, aunque un juez federal dictaminó que su designación era ilegal. Habba se ha consolidado como una de las defensoras más frecuentes del presidente en medios conservadores. Según New York Post, fuentes dentro de la administración la señalaron como favorita temprana para reemplazar a Leavitt, pero ella misma descartó esos rumores en agosto y afirmó que no competía por el puesto.

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Anna Kelly y Scott Jennings lideran las apuestas en Kalshi para la secretaría de Prensa

Scott Jennings, comentarista conservador y colaborador en CNN, fue mencionado entre los candidatos cuando Leavitt renunció, pero quedó fuera de la selección que derivó en el nombramiento de Zacharia.

La plataforma Kalshi posicionó a Anna Kelly y Scott Jennings con las mayores probabilidades de acceder a la secretaría de Prensa.

Tras la nueva vacante, la plataforma de predicciones Kalshi ubicó a Anna Kelly como la principal aspirante al cargo, con cerca del 24 % de probabilidades implícitas, seguida por Jennings con alrededor del 17 %. La autora conservadora Elizabeth Pipko también figuró entre las opciones del mercado, según Newsweek.

Laura Loomer presionó a través de X para la vocería de Donald Trump

La activista de ultraderecha Laura Loomer se autoproclamó candidata a la secretaría de Prensa a través de tres publicaciones en la red social X, el mismo viernes en que Zacharia fue destituida. “Escúchenme: secretaria de Prensa Laura Loomer”, escribió en un primer mensaje. Dos horas después, amplió su argumento: afirmó que sería “una secretaria de Prensa increíble” y que asistiría a cada conferencia con “un archivo lleno de pruebas” para respaldar al presidente.

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La activista Laura Loomer impulsó su postulación al cargo de portavoz mediante mensajes en la red social X.

Loomer publicó también una imagen con su rostro recortado sobre el cuerpo de una mujer de cabello rubio largo, un rasgo que comparten tanto Zacharia como Leavitt. La postulación fue personal y pública.

Pese a impulsar su propia candidatura, Loomer defendió a Zacharia de las críticas y calificó de “innecesariamente crueles” los ataques en su contra.

Una publicación de la activista Laura Loomer en la red social X defiende a Katie Zacharia ante las críticas públicas. (@LauraLoomer)

“Le deseo lo mejor a Katie”, escribió en otra publicación en X. “Creo que es genial que el presidente Trump tenga personas tan dedicadas a su causa que estén dispuestas a someterse a la disección pública a diario”.

Trump insistió, en sus declaraciones a Fox News, en que no tiene prisa por designar un nuevo vocero, una postura que dejó abierta la competencia sin fecha definida para una resolución.

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