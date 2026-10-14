Quieren demoler un icónico restaurante de la Ruta 66 en Santa Monica para construir 138 departamentos

El cartel de Mel’s Drive-In, coronado por un pingüino, identifica al restaurante ubicado en la intersección de los bulevares Lincoln y Olympic, en Santa Monica (Captura Google Maps)

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ValueRock Realty presentó un proyecto preliminar para demoler el edificio que ocupa Mel’s Drive-In y reemplazarlo por un desarrollo de ocho pisos con 138 departamentos, junto al final histórico de la Ruta 66 en Santa Monica.

La propuesta pone en riesgo una construcción de 1959, diseñada en estilo Googie y conocida originalmente como Penguin Coffee Shop.

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El expediente, ingresado el 18 de septiembre ante la ciudad, todavía no habilita una demolición ni fija el inicio de las obras.

La definición más inmediata llegará el 14 de diciembre, cuando la Comisión de Monumentos de Santa Monica analice si otorga protección histórica al inmueble situado en 1670 Lincoln Boulevard, en la esquina con Olympic Boulevard.

El proyecto prevé 138 departamentos y comercios en la planta baja

La empresa ValueRock Realty, con sede en Irvine, plantea retirar el restaurante y su estacionamiento para construir un edificio de uso mixto de ocho plantas y 25,9 metros (85 pies) de altura.

El edificio de Mel’s Drive-In conserva rasgos de la arquitectura Googie, como la cubierta inclinada, los grandes ventanales y la señalización de neón (Captura Google Maps)

El plan incluye 138 viviendas, 123 espacios de estacionamiento y unos 527 metros cuadrados de locales comerciales en planta baja.

La documentación preliminar divide las unidades en 20 estudios, 90 departamentos de un dormitorio y 28 de dos dormitorios.

Catorce quedarían destinadas a hogares de ingresos muy bajos, bajos y moderados; las otras 124 se ofrecerían a precio de mercado.

El proyecto superaría el límite de altura base de 19,8 metros (65 pies) y la capacidad ordinaria del lote, calculada en 92 viviendas.

Para alcanzar la escala propuesta, el desarrollador solicita incentivos y exenciones previstos por la normativa estatal de bonificación por densidad, que permite mayor volumen a cambio de unidades asequibles.

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Una vista nocturna de Mel’s Drive-In muestra el restaurante y su cartel junto a vehículos clásicos, una estética que remite a la cultura automovilística de la Ruta 66 (Captura Google Maps)

La protección patrimonial podría frenar el derribo del antiguo Penguin Coffee Shop

La Santa Monica Conservancy y la Los Angeles Conservancy presentaron una nominación conjunta para declarar monumento local al edificio.

Las entidades sostienen que se trata de “la expresión más importante de su estilo y período en la arquitectura y el diseño de Santa Monica”.

La vicepresidenta de Santa Monica Conservancy, Nina Fresco, remarcó que la discusión no se limita a la continuidad de la cadena gastronómica.

“No se trata de salvar un restaurante moderno. Se trata de preservar una arquitectura Googie realmente importante”, afirmó al Los Angeles Times.

La ley municipal establece una espera mínima de 75 días desde la solicitud de un permiso de demolición para inmuebles con más de 40 años. Ese plazo impide un derribo antes de la audiencia de diciembre.

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Un mural cercano al local recuerda que Santa Monica es reconocida como uno de los puntos finales históricos de la Ruta 66 (Captura Google Maps)

Si la comisión aprueba la designación, el edificio podría quedar resguardado, aunque el propietario tendría la opción de recurrir la decisión ante el Concejo Municipal.

ValueRock adquirió el terreno de cerca de 0,2 hectáreas (media acre) por USD 6,2 millones en 2020. En 2025 lo ofreció a la venta por USD 26 millones mediante Newmark Pacific.

Al anunciar la compra, la compañía había indicado que el lugar era considerado un monumento histórico por la comunidad; en el formulario presentado en septiembre señaló que no conocía recursos históricos o culturales dentro de la propiedad. La empresa no respondió de inmediato a las consultas del diario.

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El restaurante conserva una estructura Googie de 1959 junto al final de la Ruta 66

El inmueble fue diseñado por Armet & Davis y abrió en 1959 como Penguin Coffee Shop. Su techo de fuerte pendiente, los ventanales amplios y el largo mostrador interior responden al lenguaje Googie, una vertiente del modernismo de mediados del siglo XX habitual en restaurantes, boleras y negocios orientados a automovilistas del sur de California.

Su emplazamiento le otorga otra capa de relevancia. La intersección de Lincoln y Olympic Boulevards ha sido identificada como el punto final oficial de la Ruta 66, aunque para muchos viajeros el recorrido concluye en el muelle de Santa Monica.

La carretera fue designada como U.S. Highway 66 el 11 de noviembre de 1926 y dejó de formar parte del sistema federal de carreteras en la década de 1980; su centenario reactivó el interés turístico por el itinerario.

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El Penguin cerró en 1991. Después funcionó como consultorio odontológico y más tarde quedó vacío. Mel’s Drive-In, una cadena fundada en San Francisco, tomó el local en 2016 y lo reabrió en 2018 después de una restauración que recuperó rasgos de la ambientación original, entre ellos el revestimiento de piedra, el terrazo y el mobiliario de estilo diner. Un pingüino sobre el cartel recuerda al primer ocupante del edificio.

Fresco señaló que algunos elementos de neón originales ya no existen, pero que la estructura principal se conserva y que la restauración siguió los estándares de la Secretaría del Interior de Estados Unidos para inmuebles históricos.

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El sitio recibió además una subvención de USD 10.000 del National Trust for Historic Preservation en 2025 para señalización vinculada al centenario de la Ruta 66.

El interior de Mel’s Drive-In conserva el mostrador, los taburetes y otros elementos recuperados durante la restauración que precedió a su reapertura en 2018 (Captura Google Maps)

Mel’s Drive-In continúa abierto mientras avanza la revisión municipal

La posible designación patrimonial no impediría necesariamente que el predio incorpore viviendas, pero sí condicionaría cualquier intervención sobre los elementos protegidos.

Fresco citó como antecedentes locales el proyecto de 829 Broadway, que mantuvo una estructura semicilíndrica Quonset dentro de un desarrollo residencial, y el antiguo Rapp Saloon, integrado hoy al HI Los Angeles Santa Monica Hostel.

El restaurante sigue operando y su contrato de alquiler vence en junio de 2029. “Vamos a estar aquí hasta 2029”, dijo la gerente Marilina Borchio al Los Angeles Times, mientras el expediente residencial y la nominación patrimonial avanzan por carriles paralelos.

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La audiencia pública del 14 de diciembre definirá si el ex Penguin Coffee Shop reúne las condiciones para ser declarado monumento de Santa Monica. Hasta entonces, la demolición propuesta permanece en una etapa preliminar.