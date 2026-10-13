Amazon retira más de 112.000 frascos de acetaminofén tras quejas de consumidores por cápsulas decoloradas

Amazon retiró del mercado más de 112.000 frascos de acetaminofén tras recibir denuncias por decoloración en las cápsulas

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Más de 112 mil frascos de acetaminofén vendidos por Amazon fueron retirados del mercado esta semana tras recibir quejas de consumidores que detectaron decoloración en las cápsulas, según informó la CNN.

El producto afectado es el acetaminofén de concentración máxima (Extra Strength) de 500 miligramos, comercializado bajo la marca propia de la plataforma de comercio electrónico.

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El retiro no tiene clasificación de riesgo para la salud asignada por la FDA

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) aún no determinó un nivel de riesgo sanitario asociado al lote retirado.

El organismo federal tampoco confirmó si las alteraciones visuales detectadas en algunas cápsulas representan un peligro concreto para quienes las hayan ingerido. El retiro fue iniciado de forma preventiva, a partir de las denuncias recibidas.

Las cápsulas son fabricadas por Aurobindo Pharma y revendidas con etiqueta de Amazon

El producto afectado corresponde al acetaminofén de concentración máxima de 500 miligramos vendido bajo la marca propia de Amazon (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Aunque el producto se vende con la marca privada de Amazon, su fabricación está a cargo de Aurobindo Pharma, una compañía farmacéutica de origen indio con operaciones en Estados Unidos. Esta distinción es relevante: la responsabilidad sobre el proceso productivo recae en el fabricante, mientras que Amazon actúa como comercializador bajo su propia etiqueta.

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El acetaminofén es uno de los analgésicos y antipiréticos de mayor consumo en Estados Unidos. Se lo conoce ampliamente bajo la marca Tylenol y, fuera del país, se lo denomina paracetamol. Su uso está extendido para el alivio de dolores leves a moderados y para reducir la fiebre.

Quienes compraron el producto deben comunicarse con el servicio al cliente de Amazon

Los compradores que tengan en su poder frascos del lote afectado deben contactar al servicio de atención al cliente de Amazon para gestionar una solución. La compañía no especificó públicamente si ofrecerá reembolso, cambio del producto u otra forma de compensación, pero habilitó ese canal como vía de respuesta ante los reclamos.

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Hasta el momento, 112 mil frascos forman parte del retiro, todos ellos comercializados a través de la plataforma de Amazon. No se informaron casos de internación ni de efectos adversos documentados vinculados al consumo de las cápsulas retiradas.

No es la primera vez: en 2025 ya hubo un retiro similar por el mismo problema

Los compradores que poseen frascos del lote afectado deben contactar al servicio de atención al cliente de Amazon para tramitar su reclamo (REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo)

El retiro actual no es un hecho aislado en el historial de Aurobindo Pharma. En mayo de 2025, la misma compañía retiró más de 4.600 frascos de otro producto de acetaminofén bajo la etiqueta de Amazon, también por quejas de consumidores que detectaron una superficie marrón en las cápsulas.

La FDA clasificó aquel episodio como retiro de Clase II, una categoría que indica que el uso del producto podría generar efectos adversos temporales o reversibles, aunque con probabilidad remota de consecuencias graves. El retiro actual aún no recibió clasificación, según informó USA TODAY.

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Aurobindo Pharma recibió observaciones de la FDA meses antes del retiro

Según información publicada por MedShadow, una planta de fabricación de Aurobindo Pharma Limited ubicada en Jedcherla, en el estado de Telangana, India, fue inspeccionada por la FDA entre el 28 de enero y el 10 de febrero de 2026.

La inspección derivó en un informe de observaciones que documentó deficiencias en los procesos de limpieza y otras irregularidades de manufactura. Las autoridades sanitarias aclararon, no obstante, que aún se desconoce si esa planta es la misma que elaboró los lotes ahora retirados.

Cómo identificar si el frasco comprado forma parte del retiro

La mayor parte del retiro abarca 90.456 frascos de 500 unidades identificados con el código NDC 72288-692-50 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el sitio de la FDA, el retiro involucra presentaciones de 200, 500 y 1.000 cápsulas. La porción más grande del lote corresponde a 90.456 frascos de 500 unidades, identificados con el código NDC 72288-692-50.

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Los compradores deben comparar el número de lote, el código UPC y la fecha de vencimiento impresos en su envase con los datos publicados en el listado oficial de la FDA. Ante cualquier duda sobre el uso de un medicamento retirado, las autoridades recomiendan consultar a un farmacéutico o profesional de la salud.