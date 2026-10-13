Estados Unidos

Amazon retira más de 112.000 frascos de acetaminofén tras quejas de consumidores por cápsulas decoloradas

Más de un centenar de miles de unidades del analgésico de venta libre, fabricado por Aurobindo Pharma bajo etiqueta privada de la plataforma, fueron retiradas del mercado de forma preventiva

Amazon retiró del mercado más de 112.000 frascos de acetaminofén tras recibir denuncias por decoloración en las cápsulas
Amazon retiró del mercado más de 112.000 frascos de acetaminofén tras recibir denuncias por decoloración en las cápsulas
Guardar

Más de 112 mil frascos de acetaminofén vendidos por Amazon fueron retirados del mercado esta semana tras recibir quejas de consumidores que detectaron decoloración en las cápsulas, según informó la CNN.

El producto afectado es el acetaminofén de concentración máxima (Extra Strength) de 500 miligramos, comercializado bajo la marca propia de la plataforma de comercio electrónico.

PUBLICIDAD

El retiro no tiene clasificación de riesgo para la salud asignada por la FDA

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) aún no determinó un nivel de riesgo sanitario asociado al lote retirado.

El organismo federal tampoco confirmó si las alteraciones visuales detectadas en algunas cápsulas representan un peligro concreto para quienes las hayan ingerido. El retiro fue iniciado de forma preventiva, a partir de las denuncias recibidas.

Las cápsulas son fabricadas por Aurobindo Pharma y revendidas con etiqueta de Amazon

El producto afectado corresponde al acetaminofén de concentración máxima de 500 miligramos vendido bajo la marca propia de Amazon (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El producto afectado corresponde al acetaminofén de concentración máxima de 500 miligramos vendido bajo la marca propia de Amazon (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Aunque el producto se vende con la marca privada de Amazon, su fabricación está a cargo de Aurobindo Pharma, una compañía farmacéutica de origen indio con operaciones en Estados Unidos. Esta distinción es relevante: la responsabilidad sobre el proceso productivo recae en el fabricante, mientras que Amazon actúa como comercializador bajo su propia etiqueta.

PUBLICIDAD

El acetaminofén es uno de los analgésicos y antipiréticos de mayor consumo en Estados Unidos. Se lo conoce ampliamente bajo la marca Tylenol y, fuera del país, se lo denomina paracetamol. Su uso está extendido para el alivio de dolores leves a moderados y para reducir la fiebre.

Quienes compraron el producto deben comunicarse con el servicio al cliente de Amazon

Los compradores que tengan en su poder frascos del lote afectado deben contactar al servicio de atención al cliente de Amazon para gestionar una solución. La compañía no especificó públicamente si ofrecerá reembolso, cambio del producto u otra forma de compensación, pero habilitó ese canal como vía de respuesta ante los reclamos.

Hasta el momento, 112 mil frascos forman parte del retiro, todos ellos comercializados a través de la plataforma de Amazon. No se informaron casos de internación ni de efectos adversos documentados vinculados al consumo de las cápsulas retiradas.

No es la primera vez: en 2025 ya hubo un retiro similar por el mismo problema

Los compradores que poseen frascos del lote afectado deben contactar al servicio de atención al cliente de Amazon para tramitar su reclamo (REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo)
Los compradores que poseen frascos del lote afectado deben contactar al servicio de atención al cliente de Amazon para tramitar su reclamo (REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo)

El retiro actual no es un hecho aislado en el historial de Aurobindo Pharma. En mayo de 2025, la misma compañía retiró más de 4.600 frascos de otro producto de acetaminofén bajo la etiqueta de Amazon, también por quejas de consumidores que detectaron una superficie marrón en las cápsulas.

La FDA clasificó aquel episodio como retiro de Clase II, una categoría que indica que el uso del producto podría generar efectos adversos temporales o reversibles, aunque con probabilidad remota de consecuencias graves. El retiro actual aún no recibió clasificación, según informó USA TODAY.

Aurobindo Pharma recibió observaciones de la FDA meses antes del retiro

Según información publicada por MedShadow, una planta de fabricación de Aurobindo Pharma Limited ubicada en Jedcherla, en el estado de Telangana, India, fue inspeccionada por la FDA entre el 28 de enero y el 10 de febrero de 2026.

La inspección derivó en un informe de observaciones que documentó deficiencias en los procesos de limpieza y otras irregularidades de manufactura. Las autoridades sanitarias aclararon, no obstante, que aún se desconoce si esa planta es la misma que elaboró los lotes ahora retirados.

Cómo identificar si el frasco comprado forma parte del retiro

Primer plano macro de un blíster de pastillas azul acero con fecha de vencimiento 12/2026 y lote impresos en negro sobre el aluminio. Algunas pastillas faltan.
La mayor parte del retiro abarca 90.456 frascos de 500 unidades identificados con el código NDC 72288-692-50 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el sitio de la FDA, el retiro involucra presentaciones de 200, 500 y 1.000 cápsulas. La porción más grande del lote corresponde a 90.456 frascos de 500 unidades, identificados con el código NDC 72288-692-50.

Los compradores deben comparar el número de lote, el código UPC y la fecha de vencimiento impresos en su envase con los datos publicados en el listado oficial de la FDA. Ante cualquier duda sobre el uso de un medicamento retirado, las autoridades recomiendan consultar a un farmacéutico o profesional de la salud.

Temas Relacionados

AmazonParacetamolretiroFDAEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Niño lleva especies tropicales a California y dispara la pesca de atún frente a sus costas

Una masa oceánica cálida amplió el hábitat marino, atrajo fauna de latitudes bajas y elevó las capturas recreativas en el condado de Orange durante esta temporada

El Niño lleva especies tropicales a California y dispara la pesca de atún frente a sus costas

La Universidad de Cornell suspende las fiestas de fraternidades durante el resto del año académico tras la denuncia de violación grupal

El presidente de la institución, Michael I. Kotlikoff, anunció acciones inmediatas, con investigadores externos para casos de agresión sexual, más personal de atención a sobrevivientes y programas preventivos

La Universidad de Cornell suspende las fiestas de fraternidades durante el resto del año académico tras la denuncia de violación grupal

Condenan a entre 40 años y cadena perpetua al responsable del asesinato de Tupac Shakur

Duane “Keffe D” Davis recibió una pena de entre cuatro décadas y el resto de su vida por coordinar el ataque que terminó con la vida del rapero en Las Vegas

Condenan a entre 40 años y cadena perpetua al responsable del asesinato de Tupac Shakur

Estados Unidos retiró a su encargado de negocios en Nicaragua tras el rechazo de la dictadura a su embajadora nominada

La medida, ordenada por Marco Rubio, dispone el regreso de Elias Baumann a Washington después de que Daniel Ortega negara las credenciales a Natasha Franceschi, ratificada por el Senado a finales de septiembre

Estados Unidos retiró a su encargado de negocios en Nicaragua tras el rechazo de la dictadura a su embajadora nominada

Retiran del mercado más de 2.100 asientos de baño para bebés por riesgo de ahogamiento: cómo identificar los productos afectados

La autoridad federal no había recibido reportes de lesiones ni fallecimientos relacionados con estos artículos al momento de publicar la advertencia

Retiran del mercado más de 2.100 asientos de baño para bebés por riesgo de ahogamiento: cómo identificar los productos afectados

TECNO

Estados Unidos investiga si los robotaxis de Tesla superan el límite de velocidad frente a escuelas

Estados Unidos investiga si los robotaxis de Tesla superan el límite de velocidad frente a escuelas

OpenAI y Anthropic le pidieron al Parlamento británico que los regule con leyes obligatorias

Steam ofrece 4 contenidos descargables gratis en PC por tiempo limitado: cuáles son

Google ofrecerá 15.000 becas en Colombia con certificado profesional en IA y mercadeo

Bumble no pudo ofrecer más amor: acordó venderse por USD 1.300 millones tras años de caída de usuarios

ENTRETENIMIENTO

Robert Pattinson habla sobre el futuro del rodaje de ‘The Batman Part II’ luego de que el director dejara el proyecto

Robert Pattinson habla sobre el futuro del rodaje de ‘The Batman Part II’ luego de que el director dejara el proyecto

A sus 91 años, Judi Dench confiesa cómo imagina el final de su vida: “Quiero morir en un camerino”

RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’, se había comprometido casi un año antes de su muerte

Netflix revela el tráiler de ‘Narnia: El sobrino del mago’ y confirma su fecha de estreno

La dura infancia de RJ Mitte antes de convertirse en una estrella de ‘Breaking Bad’: “Pasé por un infierno”

MUNDO

12 trenes, 20 viajes diarios y Europa como escenario: así Virgin Group busca desafiar el dominio histórico de Eurostar

12 trenes, 20 viajes diarios y Europa como escenario: así Virgin Group busca desafiar el dominio histórico de Eurostar

Rusia detuvo a un periodista japonés acusado de espionaje en medio de la tensión por las islas Kuriles

El choque entre Zelensky y Klitschko expone la tensión por los servicios esenciales de Kiev

El jefe del MI5 afirmó que Irán intenta atacar bases militares en el Reino Unido

Arabia Saudita prometió represalias contra los hutíes mientras Yemen avanza en su ofensiva y la guerra se extiende al mar Rojo