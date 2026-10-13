Estados Unidos

Los Ángeles prohibirá la venta de óxido nitroso en tiendas de cannabis y tabaco: habrá multas y hasta seis meses de cárcel

El Concejo Municipal aprobó por unanimidad una norma dirigida a los comercios minoristas, con una excepción para alimentos envasados donde el compuesto funciona como propulsor

El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó por unanimidad la prohibición de venta de óxido nitroso en comercios de tabaco y cannabis (REUTERS/Benoit Tessier)
El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó por unanimidad la prohibición de venta de óxido nitroso en comercios de tabaco y cannabis (REUTERS/Benoit Tessier)
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El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó por unanimidad una ordenanza que prohíbe a las tiendas de cannabis y tabaco anunciar, vender o distribuir óxido nitroso.

Quienes incumplan la norma podrán enfrentar un cargo menor, con una pena máxima de seis meses de cárcel, una multa de hasta USD 1.000 o ambas sanciones.

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La votación fue de 14 a 0 el 7 de octubre. La medida aún debe recibir la firma de la alcaldesa Karen Bass, quien dijo que prevé promulgarla. Una vez firmada, entrará en vigor aproximadamente un mes después.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, prevé promulgar la ordenanza que prohíbe la venta de óxido nitroso en comercios de cannabis y tabaco (REUTERS/Mike Blake)
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, prevé promulgar la ordenanza que prohíbe la venta de óxido nitroso en comercios de cannabis y tabaco (REUTERS/Mike Blake)

La ordenanza incluye una excepción para alimentos envasados

La prohibición alcanza a los comercios minoristas de cannabis y tabaco de la ciudad. La ordenanza exceptúa el óxido nitroso contenido en alimentos preenvasados cuando se use exclusivamente como propulsor, una aplicación habitual en dispensadores de crema batida.

La sanción local endurece el esquema previsto en la legislación estatal. Las infracciones a ciertas restricciones de California sobre el producto se castigan con multas, mientras que la ordenanza de Los Ángeles tipifica el incumplimiento de estos negocios como delito menor.

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El Concejo también pidió a la Oficina del Fiscal Municipal que prepare otra propuesta para ampliar la responsabilidad penal a otros comercios que vendan el gas sin un uso legítimo.

Las personas que violen la nueva norma en la ciudad enfrentarán sanciones de hasta seis meses de cárcel o multas de USD 1.000 (REUTERS/Benoit Tessier)
Las personas que violen la nueva norma en la ciudad enfrentarán sanciones de hasta seis meses de cárcel o multas de USD 1.000 (REUTERS/Benoit Tessier)

California aprobó restricciones estatales para limitar las ventas

El gobernador Gavin Newsom promulgó dos proyectos de ley estatales en septiembre. La SB 758 permite a ciudades y condados imponer límites más estrictos a la venta minorista de óxido nitroso, siempre que se preserven los usos legítimos, como los médicos, odontológicos, culinarios, industriales y automotrices.

La SB 936, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, prohíbe, salvo excepciones, la venta o distribución de recipientes con más de 8 gramos de gas, de envases desde los que pueda inhalarse directamente y de productos con sabor u olor a alimentos.

También veta los dispositivos destinados a facilitar la inhalación. Sus infracciones se sancionan con multas que van de USD 500 por una primera falta a USD 2.000 por una tercera o posterior.

El óxido nitroso, también conocido como gas de la risa o whippets, tiene usos legales como propulsor alimentario y en la industria automotriz.

Sin embargo, su inhalación con fines recreativos puede producir euforia y se extendió entre adolescentes y jóvenes mediante cartuchos, tanques y productos con envases llamativos y sabores que imitan alimentos.

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó leyes estatales que restringen la venta de óxido nitroso y habilitan a los municipios a aplicar controles más estrictos (REUTERS/David Swanson)
El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó leyes estatales que restringen la venta de óxido nitroso y habilitan a los municipios a aplicar controles más estrictos (REUTERS/David Swanson)

Estudiantes y médicos alertaron por los riesgos de inhalar el gas

La iniciativa fue impulsada por las concejalas Imelda Padilla y Eunisses Hernandez. Padilla señaló que trabajó durante dos años con estudiantes, vecinos y la oficina del fiscal municipal para llevar la ordenanza al pleno. Durante la sesión, pidió a los comercios que vendían estos productos que los retiraran de sus estantes.

Estudiantes de la Bert Corona Charter High School de Pacoima respaldaron la prohibición junto con la organización San Fernando Valley Partnership.

Santiago Cruz, uno de los alumnos que intervino en el debate, advirtió que la disponibilidad del gas en los vecindarios limita el alcance de la prevención escolar, según informó Los Angeles Times.

El doctor Evan Schwarz, profesor clínico de medicina de emergencia de la Universidad de California en Los Ángeles, dijo al diario que trató a jóvenes con complicaciones tras un uso prolongado.

La inhalación puede causar asfixia, coágulos sanguíneos, daños neurológicos, entumecimiento, parálisis y alteraciones intestinales y vesicales. Schwarz indicó que no existe un fármaco específico para tratar la dependencia y que la atención se basa principalmente en terapia y asesoramiento.

Las autoridades también citaron accidentes de tránsito relacionados con el consumo del gas durante las discusiones sobre la regulación.

La Policía de Los Ángeles y la Oficina del Fiscal Municipal no detallaron todavía cómo se organizarán los controles ni qué unidades quedarán a cargo de aplicar la nueva ordenanza.

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