Una jueza federal suspende las obras y la tala de árboles en el campo de golf de Washington D.C. hasta el 26 de octubre

El Servicio de Parques Nacionales derribó 430 árboles en el lugar durante el inicio de un fin de semana festivo (AP foto/Nathan Howard).

Guardar

Una jueza federal de Estados Unidos prohibió hasta el 26 de octubre nuevas talas en el campo de golf East Potomac, en Washington, después de que el Gobierno derribara más de 400 árboles durante el fin de semana festivo.

La medida forma parte de la disputa judicial por el proyecto del presidente Donald Trump para reformar el predio público. La jueza de distrito Ana Reyes emitió la decisión este martes, un día después de imponer una suspensión inicial de 24 horas durante una audiencia de emergencia, reportó Associated Press.

PUBLICIDAD

Además de prohibir nuevas obras, la orden obliga a la Administración Trump a notificar al tribunal y a los demandantes, con tres días hábiles de anticipación, toda “modificación irreparable a cualquier forma o característica permanente del campo”.

La resolución judicial obliga al Gobierno a notificar con tres días de anticipación cualquier modificación irreparable en el predio (REUTERS/Elizabeth Frantz).

El Gobierno notificó la tala de unos 500 árboles el viernes a última hora

De acuerdo con NBC News, los abogados del Departamento de Justicia comunicaron en un escrito judicial presentado poco antes de las 17:00 del viernes, hora de cierre de las oficinas del tribunal, que el Servicio de Parques Nacionales retiraría unos 500 árboles durante los tres días del fin de semana festivo.

Las tareas comenzaron el sábado por la mañana. Un funcionario del parque declaró ante el tribunal el lunes que se talaron 430 árboles. Por su parte, Kevin Griess, superintendente de Parques Nacionales y Monumentos Conmemorativos, informó que se habían identificado otros 300 para retirar y que el mal tiempo impidió que las cuadrillas continuaran el domingo.

PUBLICIDAD

La Administración argumentó que se trataba de labores de mantenimiento vinculadas a las recomendaciones de un informe sobre el paisaje cultural de 2019, cuyo objetivo era recuperar elementos del diseño original del campo. A su vez, sostuvo que esos trabajos no guardaban relación con el plan de Trump para convertirlo en una sede de golf de competición.

Los demandantes objetaron esa explicación. La Liga de Preservación de Washington D. C. y dos residentes afirmaron que, de haberse basado en el informe, no habría motivos para ejecutar apresuradamente un plan elaborado años atrás y señalaron que la remodelación prevista por el mandatario “requeriría una tala masiva de árboles”.

PUBLICIDAD

El Gobierno justificó los trabajos como tareas de mantenimiento asociadas a un informe sobre el paisaje cultural publicado en 2019 (REUTERS/Elizabeth Frantz).

Reyes cuestionó al Gobierno por no informar antes del operativo

La demanda contra la renovación fue presentada en febrero. El litigio ya había dado lugar a varias audiencias de emergencia, ante el temor de los demandantes de que la Administración iniciara las obras pese a que el caso seguía en trámite.

En ocasiones anteriores, Reyes había rechazado dictar una orden temporal para detener los trabajos por confiar en el compromiso de los abogados gubernamentales de avisar con antelación sobre cualquier intervención de gran escala, detalló NBC News.

Durante la audiencia del lunes, cuestionó que el aviso sobre la tala se hubiera presentado al final de la tarde del viernes, cuando el operativo comenzaría al día siguiente.

PUBLICIDAD

“En todas las ocasiones le he dado al gobierno el beneficio de la duda y en todas las ocasiones he dejado absolutamente claro que quiero que me notifiquen”, dijo Reyes en una declaración recogida por Associated Press. “Lo que ha sucedido le ha costado al gobierno toda credibilidad ante mí”.

La magistrada Ana Reyes cuestionó la presentación tardía del aviso e indicó que el Ejecutivo perdió credibilidad ante el juzgado (REUTERS/Elizabeth Frantz/Archivo).

Dos funcionarios deberán explicar cómo se autorizó la tala

Durante la audiencia en la que suspendió por 24 horas la tala de árboles, la jueza solicitó que un abogado del Departamento de Justicia se comunicara con funcionarios de mayor jerarquía del Departamento del Interior para determinar quién autorizó la tala a los funcionarios de menor rango del Servicio de Parques Nacionales, precisó The New York Times.

PUBLICIDAD

Un funcionario señaló a Jessica Bowron, directora interina del Servicio de Parques Nacionales, y a Gregory Wischer, subjefe de gabinete del Departamento del Interior, como los responsables de dar luz verde al operativo.

Tras no lograr comunicarse con Wischer, la magistrada ordenó que ambos funcionarios comparezcan el 19 de octubre. Reyes busca esclarecer cómo se tomó la decisión y por qué el Gobierno informó sobre el plan con poca antelación.

La magistrada advirtió, además, que podría considerar iniciar un proceso por desacato si la Administración incumplía la prohibición.