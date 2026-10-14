Por qué Ken Griffin eligió Miami para financiar el próximo campus de Carnegie Mellon

El empresario Ken Griffin donará 3.000 millones de dólares para construir un nuevo campus de la Universidad Carnegie Mellon en Miami (Universidad Carnegie Mellon)

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La Universidad Carnegie Mellon abrirá un campus en Wynwood, Miami, con una donación de USD 3.000 millones del empresario Ken Griffin, una iniciativa cuya construcción está prevista para 2027 y que aspira a recibir a sus primeros estudiantes un año después.

La información fue publicada por South Florida Business Journal, que atribuyó los detalles del acuerdo a una entrevista exclusiva de Miami Herald con Griffin y el presidente de la universidad, Farnam Jahanian. El proyecto contempla una sede permanente de Carnegie Mellon University en el sur de Florida, donde la institución busca extender su actividad académica fuera de Pensilvania.

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El campus ocupará 14,2 hectáreas en el distrito de Wynwood

La sede académica se ubicará en un predio de 14,2 hectáreas en el distrito de Wynwood, en el espacio de Mana Wynwood (Universidad Carnegie Mellon)

La futura universidad se instalará en un predio de 14,2 hectáreas situado en el área que actualmente ocupa Mana Wynwood, un centro de convenciones levantado en el antiguo distrito de almacenes de la ciudad, indicó South Florida Business Journal.

El medio aseguró que el complejo tendrá capacidad para más de 3.500 estudiantes de grado y posgrado. La planificación también prevé unos 300 docentes y cerca de 600 integrantes del personal, cifras que ubicarían al establecimiento entre las mayores incorporaciones educativas anunciadas para esa zona de Miami.

El calendario difundido por Miami Herald establece que las obras deberían comenzar en 2027. La intención de la universidad es poner en marcha las actividades académicas en 2028, aunque aún no se informaron la cantidad de edificios, las etapas constructivas ni la oferta de carreras específica que se dictará en el campus.

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La llegada de Carnegie Mellon se produce en un barrio que cambió su perfil durante los últimos años, con la instalación de galerías, oficinas, comercios y desarrollos inmobiliarios.

¿Por qué Miami fue seleccionada como el próximo campus de Carnegie Mellon?

El cronograma oficial prevé el inicio de las obras para 2027 y la llegada de los primeros alumnos en 2028 (Universidad Carnegie Mellon)

La elección de Miami se vincula con el crecimiento de la ciudad como sede de compañías tecnológicas, financieras y empresariales.

Ken Griffin afirmó, de acuerdo con Miami Herald, que la llegada de Carnegie Mellon permitiría aprovechar esa expansión y formar profesionales en áreas relacionadas con la tecnología, la ingeniería, las ciencias de la computación y los negocios.

El proyecto también ubicará a la universidad en Wynwood, un distrito que concentró oficinas, desarrollos inmobiliarios y espacios vinculados con la economía creativa.

Ken Griffin dividirá la donación entre Miami y Pensilvania

El financiamiento destina 2.000 millones de dólares a la sede de Florida y 1.000 millones de dólares al campus principal en Pensilvania (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

El financiamiento anunciado por Ken Griffin se distribuirá entre la nueva sede y el campus principal de la institución en Pittsburgh. De los USD 3.000 millones comprometidos, USD 2.000 millones estarán destinados a la construcción y puesta en funcionamiento del proyecto en Miami, mientras que los USD 1.000 millones restantes se dirigirán a Carnegie Mellon en Pensilvania, detalló South Florida Business Journal.

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Griffin, fundador del fondo de inversión Citadel, sostuvo que la expansión universitaria permitiría a Miami aprovechar la llegada y el crecimiento de compañías tecnológicas. Esa declaración fue recogida por Miami Herald durante el anuncio del acuerdo.

Por su parte, Jahanian confirmó al periódico que el plan apunta a establecer una presencia académica duradera en el sur de Florida. La universidad es reconocida por sus programas de ciencias de la computación, ingeniería, tecnología y negocios, áreas que se vinculan con sectores que ganaron presencia en Miami durante los últimos años.

“Miami será el lugar donde pase el resto de mi vida. Me gusta creer que, con los recursos que he tenido la fortuna de acumular, puedo marcar la diferencia en la ciudad que considero mi hogar” explicó Griffin.

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La universidad deberá definir su propuesta académica y urbanística

La universidad debe definir la oferta concreta de carreras y la distribución de la infraestructura antes de la apertura (Universidad Carnegie Mellon)

Aunque se conoce la escala prevista de la matrícula y del personal, la institución todavía no difundió qué programas estarán disponibles en la sede de Wynwood. Tampoco precisó si el recinto incluirá laboratorios, centros de investigación, residencias estudiantiles u otras instalaciones complementarias.

South Florida Business Journal afirmó que el desarrollo requerirá definiciones operativas, urbanísticas y académicas antes de la apertura programada para 2028. La capacidad proyectada sugiere que el predio concentrará tareas de enseñanza, administración e investigación, aunque esos componentes no fueron confirmados públicamente por la universidad.

La iniciativa se suma a otras inversiones de Griffin en el área. A comienzos de 2026, el empresario se asoció con Goldman Properties para adquirir el edificio de oficinas 545 Wyn, ubicado cerca del terreno elegido, por USD 181 millones, informó el medio. Sin embargo, el acuerdo con Carnegie Mellon fue presentado como un proyecto independiente, financiado a través de una donación directa a la universidad.

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