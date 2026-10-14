El hallazgo de bolsas sospechosas en Disneyland provocó la intervención del escuadrón antibombas

Trabajadores de Disneyland hallaron dos bolsos abandonados en la rotonda de autobuses de la entrada este del complejo (X/SarahSaryan)

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Empleados de Disneyland hallaron dos bolsas abandonadas cerca de la entrada este del parque que desencadenaron una respuesta policial y la intervención del escuadrón de explosivos del condado de Orange, California, la noche del lunes 12 de octubre.

Uno de los bolsos tenía cables expuestos y canicas en su interior; el otro estaba sellado con cinta adhesiva y presentaba objetos con bordes punzantes que sobresalían. Ambos fueron descartados como amenaza antes de la medianoche, según difundió Los Angeles Times.

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El escuadrón de explosivos del Condado de Orange descartó cualquier peligro en los bultos hallados antes de la medianoche (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los bolsos estaban ubicados en la rotonda de autobuses de la zona este del complejo, sobre Harbor Boulevard, donde los servicios de transporte dejan a los visitantes antes de ingresar al parque.

El Departamento de Policía de Anaheim (DPA) recibió el primer aviso a las 21:30, según confirmó el sargento Eric Anderson. Uno de los bolsos —de estilo morral— estaba colocado sobre un carrito con ruedas y tenía cables que sobresalían de su interior. El otro, una bolsa de nylon, estaba cerrado con cinta adhesiva y contenía objetos con puntas visibles desde afuera.

El Departamento de Policía de Anaheim determinó que los objetos fueron colocados de forma deliberada para aparentar una amenaza (REUTERS/Mike Blake)

El escuadrón de explosivos determinó que los bolsos no representaban ningún peligro

El DPA solicitó la asistencia del escuadrón de explosivos del Departamento del Sheriff del Condado de Orange, que se presentó junto a perros entrenados para la detección de materiales peligrosos.

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A las 23:45, los especialistas concluyeron que los objetos no representaban ninguna amenaza. En el interior del morral había canicas; la bolsa de nylon contenía coronas de marcas de Disney y otros artículos con bordes puntiagudos, según informó Anderson a KTLA 5.

La investigación reveló que los bolsos habían sido dejados en el lugar de forma deliberada para aparentar ser sospechosos, de acuerdo con Anderson. Las autoridades identificaron a un hombre como presunto responsable a partir de imágenes de cámaras de vigilancia y testimonios de testigos presenciales, aunque hasta el momento no se publicó la identidad ni fotografías del sospechoso.

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Un bolso contenía cables y canicas, mientras que el segundo guardaba coronas de juguetes y artículos punzantes (KTLA5/Citizen)

Los visitantes fueron dirigidos hacia una salida alternativa durante el operativo

Durante el operativo, el personal de seguridad del parque evacuó la zona del Esplanade y redirigió a los visitantes hacia una salida lateral. El acceso a la puerta este del complejo y a los servicios de transporte de los autobuses temáticos permaneció cerrado mientras el escuadrón trabajaba en el lugar.

Un portavoz de Disneyland confirmó a Newsweek que el área fue despejada como medida de precaución y que posteriormente fue reabierta, aunque las actividades del parque se retomaron con total normalidad el martes 13 de octubre.

Matt Desmond, creador de contenido sobre Disney que publica bajo el usuario @DisneyScoopGuy en X, documentó el incidente en tiempo real. “Los visitantes de Disneyland no pueden salir por las puertas principales y están siendo llevados por una salida lateral”, escribió durante la noche del lunes.

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En una publicación posterior, precisó: “La puerta este del complejo de Disneyland, así como el acceso a los autobuses temáticos de Toy Story, permanece cerrada”. Desmond también salió al cruce de especulaciones en redes sociales que sugerían la posibilidad de un tirador activo, y señaló que no había “ninguna evidencia” que respaldara esa versión.

El personal de seguridad del parque evacuó el área del Esplanade y dirigió a los visitantes hacia salidas laterales (REUTERS/Mike Blake)

La política del parque contempla el retiro de objetos no acompañados

Disneyland cuenta con directrices específicas sobre el manejo de objetos abandonados dentro y en los accesos al complejo. Según la política publicada en su sitio web, el parque se reserva el derecho de no permitir el ingreso de cualquier bolso, paquete u objeto, y de proceder con los artículos sin dueño de la manera que considere apropiada.

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La normativa también prohíbe de forma explícita obstruir aceras, entradas, accesos vehiculares y otros espacios de circulación.