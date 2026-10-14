Netflix despide al 6% de su personal: es el mayor recorte desde 2022

Netflix despidió a cerca de 1.000 empleados en todo el mundo, lo que representa el 6% de su plantilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Netflix elimina cerca de 1.000 puestos en todo el mundo, el 6% de su plantilla, según una exclusiva de The Wall Street Journal publicada este miércoles 14 de octubre. Es la mayor ronda de despidos de la compañía desde 2022. La decisión llega a una semana de la presentación de resultados del tercer trimestre.

Los co-directores ejecutivos Greg Peters y Ted Sarandos la comunicaron por correo electrónico a los empleados en la mañana del miércoles. Según el diario, la mayoría de los recortes cae en producto, tecnología, legal y recursos humanos. No en contenidos.

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“Nuestra misión, entretener al mundo, es ambiciosa, y cumplirla nos exige ser disciplinados sobre dónde priorizamos a nuestra gente y nuestros recursos”, escribieron Peters y Sarandos en el correo que cita el Journal.

El recorte supera lo que se había anticipado

Los co-directores ejecutivos Greg Peters y Ted Sarandos comunicaron la medida mediante un correo electrónico interno (REUTERS/Francis Mascarenhas)

El viernes 9, el medio Puck había adelantado que Netflix preparaba un ajuste de alrededor del 5% de su personal, unas 800 personas, quizás antes de la presentación de resultados. La empresa no lo confirmó. La cifra final salió más alta.

Variety y Deadline replicaron la noticia durante la mañana del miércoles. Los dos citan al Wall Street Journal como fuente original y reproducen el mismo correo interno. Netflix no había emitido un comunicado público al cierre de esta nota.

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Los números detrás de la decisión

El problema de Netflix no es que la gente se vaya. Según Antenna, la consultora que mide altas y bajas de suscripciones en Estados Unidos, citada por el Journal, su tasa de cancelación es de poco más del 2%, la más baja de toda la industria.

El problema es que los que se quedan no crecen en tiempo de uso y el mercado dejó de pagar por la promesa. La acción cayó más del 40% en los últimos 12 meses.

Para revertirlo, la compañía probó de todo en un año: canales en vivo, paquetes combinados con otros servicios de streaming, podcasts en video, programas de creadores de YouTube, deportes y eventos en directo. El recorte indica que esas apuestas todavía no alcanzan el ritmo que Wall Street espera.

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A comienzos de octubre, en una conferencia de Bloomberg, Sarandos lo había admitido, según recogió Deadline: “En general, no estamos creciendo tan rápido como yo quiero, y estamos trabajando para que eso sea más rápido”.

Lo que dicen los jefes y lo que viene

En el mismo correo citado por el Journal, Peters y Sarandos sostuvieron que la empresa va a “seguir invirtiendo agresivamente en áreas de alto impacto”, pero que hacerlo implica “tomar decisiones focalizadas en todo el negocio para seguir cumpliendo con nuestros miembros, socios, empleados e inversores”.

La mayoría de los recortes afectó a las áreas de producto, tecnología, legal y recursos humanos (Archivos)

También aseguraron que Netflix mantiene su previsión de ganancias para todo 2026. Es un detalle que importa: el ajuste no responde a un agujero financiero, responde a un techo de crecimiento.

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Netflix no está sola. Disney y Amazon redujeron plantilla de forma considerable en los últimos meses, en una industria del entretenimiento que recorta mientras compite por la misma atención.

La última vez que Netflix despidió a esta escala fue en junio de 2022, después de informar su primera pérdida trimestral de suscriptores en más de una década. Aquella crisis era de clientes que se iban. Esta es distinta y más difícil de arreglar con un plan de precios: los clientes se quedan, pero no miran más.