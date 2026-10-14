El huracán Isaias mantiene sin electricidad a casi 54.000 clientes cuatro días después de su paso por Florida

Cerca de 54.000 hogares y comercios de Florida continúan sin electricidad cuatro días después del paso del huracán Isaias (RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Guardar

Cuatro días después del paso de Isaias por el noroeste de Florida, cerca de 54.000 hogares y comercios continuaban sin electricidad. La recuperación avanzaba con equipos estatales y locales dedicados a retirar escombros y despejar caminos secundarios, informó CBS News con datos del News Service of Florida.

El gobernador Ron DeSantis confirmó además que el huracán dejó seis muertos en el estado. Dos fallecimientos fueron atribuidos directamente a la tormenta, mientras que los cuatro restantes quedaron vinculados a incidentes ocurridos durante la etapa de emergencia y recuperación.

PUBLICIDAD

Escambia y Santa Rosa concentran la mayor cantidad de cortes

Los condados de Escambia y Santa Rosa concentran la mayor cantidad de clientes sin suministro eléctrico en el estado (REUTERS/Marco Bello)

La cobertura de CBS News indicó que Isaias cruzó la franja occidental del estado, conocida como Panhandle, como huracán de categoría 2. Tras el impacto inicial, alrededor de 450.000 viviendas y negocios perdieron el suministro eléctrico.

Las empresas de servicios y las cuadrillas movilizadas lograron restablecer la energía a gran parte de los usuarios afectados. Unos 16.000 trabajadores del sector eléctrico participaron en las labores de reconexión, de acuerdo con la información divulgada por el medio.

Sin embargo, los cortes que persistían el martes por la tarde se concentraban en dos condados. Escambia registraba 23.380 clientes sin servicio, mientras que Santa Rosa tenía otros 24.240 abonados afectados.

PUBLICIDAD

DeSantis sostuvo que las zonas que todavía reunían condiciones de seguridad para recibir electricidad debían recuperar el suministro antes del final de ese día. Las áreas con daños en la infraestructura requerirían intervenciones adicionales antes de volver a conectarse a la red.

DeSantis anticipó reparaciones en las zonas más dañadas

El gobernador Ron DeSantis afirmó que las zonas con condiciones de seguridad adecuadas recuperarían la electricidad al final de la jornada (Foto AP/Octavio Jones)

Durante una conferencia de prensa en Vernon, en el condado de Washington, el gobernador explicó que algunas cooperativas eléctricas locales aún tenían tareas pendientes. “Las empresas de servicios consideran que podrán atender a los últimos usuarios que pueden recibir electricidad durante el resto del día”, afirmó DeSantis, tal como recogió CBS News.

El gobernador añadió que, una vez completadas las reconexiones posibles, la respuesta pasaría a depender de los trabajos de reparación necesarios en los sectores más afectados. Santa Rosa figuraba entre los condados donde ciertos daños impedían restablecer el servicio de inmediato.

PUBLICIDAD

Las autoridades estatales y locales también mantenían operativos para limpiar vías secundarias y retirar restos de árboles y otros materiales de zonas residenciales. Esas tareas buscaban habilitar el acceso de los equipos técnicos a los lugares donde persistían problemas en la red.

DeSantis consideró que la población había tomado medidas de precaución antes de la llegada del ciclón y aseguró que las autoridades locales difundieron las advertencias necesarias. Sus declaraciones fueron formuladas mientras continuaban las acciones de recuperación en el oeste del estado.

Cuatro de las seis muertes ocurrieron después del impacto directo

Las muertes indirectas se debieron a un accidente automovilístico, el uso incorrecto de un generador y la interrupción de tratamientos médicos (AFP)

El gobernador detalló que el balance de seis fallecidos incluye consecuencias indirectas de la tormenta. Además de las dos muertes ocasionadas directamente por Isaias, el conteo incorpora un accidente automovilístico, un caso vinculado al uso incorrecto de un generador y dos muertes relacionadas con interrupciones en tratamientos médicos.

PUBLICIDAD

“Se incluye cualquier caso que sea consecuencia de la tormenta”, explicó DeSantis al referirse al criterio empleado para establecer el número de víctimas. Sobre los otros cuatro fallecimientos, precisó que se produjeron después del impacto y guardan una relación menos directa con el huracán.

En la misma actividad, el gobernador anunció USD 27 millones en subvenciones para comunidades rurales, incluidas algunas ubicadas en la ruta de Isaias. El programa contemplaba fondos para infraestructura, atención sanitaria y proyectos locales.

Entre las asignaciones citadas por el medio figuraban USD 2,6 millones para el condado de Washington, USD 2,5 millones para una clínica de atención primaria en Calhoun, USD 3 millones para líneas de transmisión de aguas residuales en Gulf y USD 2 millones para una vía de acceso en Jackson. También se incluyeron USD 1 millón para un hangar comercial en el aeropuerto de Calhoun.

PUBLICIDAD