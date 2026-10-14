Estados Unidos desarticuló una red norcoreana que infiltró más de 70 empresas con identidades robadas

La red norcoreana generó casi tres millones de dólares tras infiltrar más de 70 empresas con trabajadores remotos falsos (Europa Press)

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el martes una serie de acciones coordinadas contra un esquema norcoreano que infiltró a más de 70 empresas estadounidenses con trabajadores remotos de identidad falsa y generó cerca de 3 millones de dólares para el régimen de Pyongyang.

Las autoridades indicaron a 14 personas, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses que fueron arrestados, y allanaron más de 40 residencias en Texas que funcionaban como depósitos de computadoras de trabajo.

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Esos domicilios se conocen como “granjas de laptops”: casas donde se mantienen encendidas las máquinas que las empresas envían a empleados que, en realidad, nunca existieron como tales. La operación, bautizada Lonestar Roundup, se desarrolló entre el 21 y el 25 de septiembre y permitió secuestrar 187 computadoras y otros dispositivos.

“El régimen rebelde de Corea del Norte usa sus esquemas persistentes de trabajadores de tecnología para recaudar fondos destinados a fines ilícitos, incluido el desarrollo de armas que podrían apuntar a Estados Unidos o sus aliados”, afirmó John Eisenberg, subsecretario de Justicia para Seguridad Nacional, en el comunicado oficial del organismo.

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La operación incluyó allanamientos a más de 40 residencias en Texas y el secuestro de 187 computadoras utilizadas como granjas de laptops (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la acusación presentada en el Distrito Norte de Ohio, el esquema operó desde 2019 y combinó identidades robadas o fabricadas con redes privadas virtuales para que los trabajadores norcoreanos parecieran empleados radicados en suelo estadounidense. Los imputados enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y robo agravado de identidad. Dos de los acusados permanecen bajo reserva de identidad, según precisó la fiscalía.

El esquema se suma a otras vías de financiamiento ilícito que Estados Unidos atribuye a Corea del Norte, como el robo de criptomonedas de plataformas de intercambio y el secuestro de proyectos de software de código abierto, con el objetivo declarado de sostener su programa de armas nucleares pese a las sanciones internacionales.

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Cómo operaba la red de empleo falso

Los dos ciudadanos estadounidenses arrestados, Michael James Bostelle y Juan Cecilio Pena Carrillo, recibían y alojaban en sus domicilios las computadoras que las empresas víctimas entregaban a sus nuevos empleados remotos.

Después instalaban software de acceso remoto para que los trabajadores norcoreanos operaran esas máquinas desde el exterior. El dinero generado por los salarios se transfería luego a cuentas controladas por el régimen a través de operaciones de lavado.

El fiscal nacional calificó la cadena de allanamientos como la mayor cantidad de domicilios vinculados a este tipo de fraude detectada hasta ahora en un solo operativo, lo que según las autoridades refleja la escala creciente que adquirió esta modalidad de empleo fraudulento en los últimos años. Las empresas afectadas pertenecen a los sectores de salud, telecomunicaciones, ciberseguridad, retail y manufactura, distribuidas en Ohio y otros 16 estados además del Distrito de Columbia.

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Los ciudadanos estadounidenses arrestados alojaban las computadoras en sus domicilios e instalaban programas de acceso remoto para que operaran los trabajadores extranjeros (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esta investigación es mucho más que un caso de fraude. Se trata de un régimen extranjero hostil que infiltra empresas estadounidenses a través de identidades robadas y puntos de acceso encubiertos dentro de nuestras propias fronteras”, sostuvo Ryan Raybould, fiscal federal del Distrito Norte de Texas, al anunciar los allanamientos.

La empresa de ciberseguridad CrowdStrike, que colaboró con la investigación, identificó al grupo de trabajadores norcoreanos y sus colaboradores bajo el nombre en clave “Famous Chollima”. La firma había reportado antes que los hackers norcoreanos estuvieron detrás de cerca de la mitad de las intrusiones documentadas con intervención humana directa durante el último año.

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Una red que recluta a estadounidenses en crisis

Junto con el anuncio judicial, el FBI publicó una alerta pública en la que advirtió que miles de trabajadores de tecnología controlados por el Estado norcoreano operan actualmente dentro de empresas occidentales.

Según el organismo, entre el 85% y el 90% de los ingresos generados por este esquema termina en manos del gobierno de Corea del Norte, que los destina a financiar programas bajo sanciones internacionales, incluido el nuclear.

El FBI advirtió que los operadores norcoreanos reclutan a ciudadanos estadounidenses con dificultades económicas para realizar tareas de verificación de identidad (AP Foto/Jenny Kane, archivo)

El FBI describió que los operadores norcoreanos suelen reclutar a estadounidenses que atraviesan dificultades económicas y les pagan por tareas cada vez más variadas: aparecer en videollamadas de entrevistas laborales, completar análisis de orina o huellas digitales, verificar identidades falsas o mantener conectadas a internet las computadoras de la empresa desde sus propias casas.

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“Corea del Norte sigue desplegando trabajadores remotos de tecnología con identidades robadas para infiltrar empresas estadounidenses y generar ingresos para el régimen y sus programas armamentísticos”, dijo Brett Leatherman, subdirector de la división cibernética del FBI.

La agencia también señaló que algunos de estos operadores han recurrido a amenazas de violencia física contra gerentes que los despidieron, exigiendo pagos adicionales a cambio de no filtrar datos corporativos sensibles que habían sustraído durante su empleo.

El FBI agregó que, ante la mejora en los controles de las empresas, los trabajadores norcoreanos subcontratan cada vez más tareas enteras a terceros en Pakistán, India, Nigeria y países vecinos, a quienes pagan una fracción del salario que ellos mismos cobran.

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Las acciones anunciadas forman parte de una iniciativa conjunta entre la División de Seguridad Nacional y las divisiones cibernética y de contrainteligencia del FBI, que ya había impulsado operaciones similares en junio y noviembre de 2025, y en abril y mayo de este año. El FBI dijo que continuará identificando nuevas “granjas de laptops” en distintos estados del país como parte de esa estrategia permanente contra el financiamiento del régimen norcoreano.