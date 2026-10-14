Tecno

Estados Unidos desarticuló una red norcoreana que infiltró más de 70 empresas con identidades robadas

El FBI secuestró 187 computadoras usadas como granjas de laptops y acusó a 14 personas por fraude, lavado de dinero y robo de identidad

La red norcoreana generó casi tres millones de dólares tras infiltrar más de 70 empresas con trabajadores remotos falsos (Europa Press)
La red norcoreana generó casi tres millones de dólares tras infiltrar más de 70 empresas con trabajadores remotos falsos (Europa Press)
Guardar

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el martes una serie de acciones coordinadas contra un esquema norcoreano que infiltró a más de 70 empresas estadounidenses con trabajadores remotos de identidad falsa y generó cerca de 3 millones de dólares para el régimen de Pyongyang.

Las autoridades indicaron a 14 personas, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses que fueron arrestados, y allanaron más de 40 residencias en Texas que funcionaban como depósitos de computadoras de trabajo.

PUBLICIDAD

Esos domicilios se conocen como “granjas de laptops”: casas donde se mantienen encendidas las máquinas que las empresas envían a empleados que, en realidad, nunca existieron como tales. La operación, bautizada Lonestar Roundup, se desarrolló entre el 21 y el 25 de septiembre y permitió secuestrar 187 computadoras y otros dispositivos.

“El régimen rebelde de Corea del Norte usa sus esquemas persistentes de trabajadores de tecnología para recaudar fondos destinados a fines ilícitos, incluido el desarrollo de armas que podrían apuntar a Estados Unidos o sus aliados”, afirmó John Eisenberg, subsecretario de Justicia para Seguridad Nacional, en el comunicado oficial del organismo.

PUBLICIDAD

Un espacio cerrado y poco iluminado muestra varias mesas con laptops, teléfonos, auriculares y monitores con gráficos. Manos anónimas operan teclados.
La operación incluyó allanamientos a más de 40 residencias en Texas y el secuestro de 187 computadoras utilizadas como granjas de laptops (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la acusación presentada en el Distrito Norte de Ohio, el esquema operó desde 2019 y combinó identidades robadas o fabricadas con redes privadas virtuales para que los trabajadores norcoreanos parecieran empleados radicados en suelo estadounidense. Los imputados enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y robo agravado de identidad. Dos de los acusados permanecen bajo reserva de identidad, según precisó la fiscalía.

El esquema se suma a otras vías de financiamiento ilícito que Estados Unidos atribuye a Corea del Norte, como el robo de criptomonedas de plataformas de intercambio y el secuestro de proyectos de software de código abierto, con el objetivo declarado de sostener su programa de armas nucleares pese a las sanciones internacionales.

Cómo operaba la red de empleo falso

Los dos ciudadanos estadounidenses arrestados, Michael James Bostelle y Juan Cecilio Pena Carrillo, recibían y alojaban en sus domicilios las computadoras que las empresas víctimas entregaban a sus nuevos empleados remotos.

Después instalaban software de acceso remoto para que los trabajadores norcoreanos operaran esas máquinas desde el exterior. El dinero generado por los salarios se transfería luego a cuentas controladas por el régimen a través de operaciones de lavado.

El fiscal nacional calificó la cadena de allanamientos como la mayor cantidad de domicilios vinculados a este tipo de fraude detectada hasta ahora en un solo operativo, lo que según las autoridades refleja la escala creciente que adquirió esta modalidad de empleo fraudulento en los últimos años. Las empresas afectadas pertenecen a los sectores de salud, telecomunicaciones, ciberseguridad, retail y manufactura, distribuidas en Ohio y otros 16 estados además del Distrito de Columbia.

Diez computadoras portátiles encendidas y conectadas con cables descansan sobre una larga mesa de madera en una habitación con paredes de piedra.
Los ciudadanos estadounidenses arrestados alojaban las computadoras en sus domicilios e instalaban programas de acceso remoto para que operaran los trabajadores extranjeros (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esta investigación es mucho más que un caso de fraude. Se trata de un régimen extranjero hostil que infiltra empresas estadounidenses a través de identidades robadas y puntos de acceso encubiertos dentro de nuestras propias fronteras”, sostuvo Ryan Raybould, fiscal federal del Distrito Norte de Texas, al anunciar los allanamientos.

La empresa de ciberseguridad CrowdStrike, que colaboró con la investigación, identificó al grupo de trabajadores norcoreanos y sus colaboradores bajo el nombre en clave “Famous Chollima”. La firma había reportado antes que los hackers norcoreanos estuvieron detrás de cerca de la mitad de las intrusiones documentadas con intervención humana directa durante el último año.

Una red que recluta a estadounidenses en crisis

Junto con el anuncio judicial, el FBI publicó una alerta pública en la que advirtió que miles de trabajadores de tecnología controlados por el Estado norcoreano operan actualmente dentro de empresas occidentales.

Según el organismo, entre el 85% y el 90% de los ingresos generados por este esquema termina en manos del gobierno de Corea del Norte, que los destina a financiar programas bajo sanciones internacionales, incluido el nuclear.

El FBI advirtió que los operadores norcoreanos reclutan a ciudadanos estadounidenses con dificultades económicas para realizar tareas de verificación de identidad (AP Foto/Jenny Kane, archivo)
El FBI advirtió que los operadores norcoreanos reclutan a ciudadanos estadounidenses con dificultades económicas para realizar tareas de verificación de identidad (AP Foto/Jenny Kane, archivo)

El FBI describió que los operadores norcoreanos suelen reclutar a estadounidenses que atraviesan dificultades económicas y les pagan por tareas cada vez más variadas: aparecer en videollamadas de entrevistas laborales, completar análisis de orina o huellas digitales, verificar identidades falsas o mantener conectadas a internet las computadoras de la empresa desde sus propias casas.

Corea del Norte sigue desplegando trabajadores remotos de tecnología con identidades robadas para infiltrar empresas estadounidenses y generar ingresos para el régimen y sus programas armamentísticos”, dijo Brett Leatherman, subdirector de la división cibernética del FBI.

La agencia también señaló que algunos de estos operadores han recurrido a amenazas de violencia física contra gerentes que los despidieron, exigiendo pagos adicionales a cambio de no filtrar datos corporativos sensibles que habían sustraído durante su empleo.

El FBI agregó que, ante la mejora en los controles de las empresas, los trabajadores norcoreanos subcontratan cada vez más tareas enteras a terceros en Pakistán, India, Nigeria y países vecinos, a quienes pagan una fracción del salario que ellos mismos cobran.

Las acciones anunciadas forman parte de una iniciativa conjunta entre la División de Seguridad Nacional y las divisiones cibernética y de contrainteligencia del FBI, que ya había impulsado operaciones similares en junio y noviembre de 2025, y en abril y mayo de este año. El FBI dijo que continuará identificando nuevas “granjas de laptops” en distintos estados del país como parte de esa estrategia permanente contra el financiamiento del régimen norcoreano.

Temas Relacionados

Corea del NorteLavado de dineroFBItecnología-noticiasEstados UnidosNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Shopify permite que cualquier asistente de IA compre dentro de su catálogo de mil millones de productos

La empresa eliminó la necesidad de pactos como el que firmó con Meta en septiembre para automatizar las compras y evitar abandonos

Shopify permite que cualquier asistente de IA compre dentro de su catálogo de mil millones de productos

Unas gafas inteligentes aprovechan la energía de los parpadeos y la mandíbula para registrar señales del cuerpo

El dispositivo desarrollado por Northwestern University convierte pequeños movimientos en señales eléctricas y podría ayudar a detectar el bruxismo y estudiar hábitos de alimentación. Por ahora, sus aplicaciones se encuentran en fase experimental

Unas gafas inteligentes aprovechan la energía de los parpadeos y la mandíbula para registrar señales del cuerpo

Google Play Protect: truco gratis para analizar tu móvil y eliminar malware en segundos

El sistema revisa archivos APK, enlaces y servicios instalados fuera del canal oficial, especialmente cuando solicitan permisos delicados para consultar información privada

Google Play Protect: truco gratis para analizar tu móvil y eliminar malware en segundos

Un juez ordenó a OpenAI entregarle a Apple sus registros de contratación por el juicio de secretos comerciales

La orden incluye mensajes privados y declaraciones de extrabajadores de Apple que hoy diseñan el hardware de OpenAI

Un juez ordenó a OpenAI entregarle a Apple sus registros de contratación por el juicio de secretos comerciales

Google dejó que cualquier usuario instale en su Android apps creadas con IA sin publicarlas en Play Store

La empresa todavía no definió cuántas personas podrán compartir una misma aplicación cuando se habilite esa opción

Google dejó que cualquier usuario instale en su Android apps creadas con IA sin publicarlas en Play Store

DEPORTES

El Manchester City de Enzo Fernández jugará ante el campeón PSG en la continuidad de la fecha 2 de la Champions League: la agenda completa

El Manchester City de Enzo Fernández jugará ante el campeón PSG en la continuidad de la fecha 2 de la Champions League: la agenda completa

Del jugador silbado al más aplaudido: lo que no se vio de la batalla entre Boca Juniors y Vasco da Gama en la Bombonera

Murió Jorge “Locomotora” Castro a los 59 años

Comienza el juicio por el crimen del hincha de Independiente Juan Calvente: “Sería justo que los asesinos pasen por lo mismo que nosotros”

Enrique Quique Sacco, candidato a presidente de Independiente: “Nuestra propuesta es romper el esquema de lo actual y cambiar el sistema”

TELESHOW

La aventura inolvidable de Anamá Ferreira en África: “Queda para siempre en el corazón”

La aventura inolvidable de Anamá Ferreira en África: “Queda para siempre en el corazón”

Pamela David reveló el cambio de look que se hizo para una película y contó su desilusión al no ser elegida: “Lo hizo otra”

Shakira compartió una foto junto a Antonio de la Rúa tras reunirse en Madrid: “Ha marcado un antes y un después”

Edith Hermida enfrentó a Wanda Nara: “No me gustaba que le ponías la camiseta de Mauro Icardi a los chicos de Maxi López”

Graciela Alfano contó el sufrimiento de sus hijos por tener una madre diva: “Les pedí disculpas por mi ignorancia”

INFOBAE AMÉRICA

Iglesia Católica de Uruguay espera una definición sobre el viaje del papa León XIV: evalúan si la visita será tras el verano

Iglesia Católica de Uruguay espera una definición sobre el viaje del papa León XIV: evalúan si la visita será tras el verano

Mundial 2030: obras en el Centenario comenzarán en abril de 2027 y habrá una comisión para la gestión del estadio

Entre dunas, coyotes y máximas de 47 grados: así es vivir en el Valle de la Muerte, la zona más calurosa del mundo

Tatuajes que se encienden y se apagan con luz LED: la innovación que podría cambiar el arte corporal

Taiwán avanzó en las negociaciones para invertir hasta USD 4.400 millones en el gasoducto de Alaska