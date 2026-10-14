Fracasó en su tesis, la acusan de envenenar el té de su compañero por envidia y casi se fuga a China: el arresto que sacude a la Universidad de Wyoming

Aili Wang fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles cuando intentaba viajar a China con múltiples dispositivos digitales y documentos.

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Aili Wang, estudiante de posgrado de microbiología en la Universidad de Wyoming, quedó detenida el 6 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles cuando, según la Fiscalía, intentaba regresar a China. La acusación sostiene que Wang envenenó el té de un colega con acrilamida, una sustancia química que puede resultar tóxica en altas dosis, y que luego trató de abandonar el país tras un interrogatorio de la policía universitaria.

Wang, de 32 años, permanece detenida en Los Ángeles sin posibilidad de libertad bajo fianza. Al momento de su arresto, los fiscales de Wyoming señalan que llevaba consigo múltiples laptops, dispositivos de almacenamiento digital externos y documentos físicos, todos incautados por las autoridades.

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El juez Robert Sanford, del Tribunal de Circuito del Condado de Albany, accedió al pedido de la Fiscalía y fijó la fianza en USD 1,5 millones, solo en efectivo. No está claro cuándo podría concretarse su extradición al estado de Wyoming.

Quién es Aili Wang y qué cargos enfrenta en Wyoming

Wang es estudiante doctoral de microbiología en la universidad de Laramie, Wyoming, donde comparte oficina con la presunta víctima, identificada en los documentos judiciales únicamente como “K.T.”. Según la declaración jurada de un oficial de la policía universitaria, los dos no tenían buena relación y sus investigaciones no se superponían y sus áreas de trabajo eran distintas, por lo que, según la acusación, Wang no tenía ningún motivo legítimo para revisar el escritorio de su colega.

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El Tribunal de Circuito del Condado de Albany fijó una fianza de 1,5 millones de dólares en efectivo para la acusada de agresión agravada.

La acusada enfrenta un cargo de agresión agravada y lesiones corporales, una felonía en Wyoming que conlleva hasta 10 años de prisión y una multa de USD 10.000. Hasta el momento, Wang no cuenta con abogado registrado en los documentos judiciales, según informaron CBS News y The Guardian.

Cómo detectaron la presunta presencia de acrilamida en el té del estudiante

La investigación comenzó cuando K.T. empezó a experimentar síntomas sin explicación aparente: fatiga extrema, insomnio, hormigueo, entumecimiento en los dedos y debilidad en las piernas, según consta en la declaración jurada policial. El profesor Mark Gomelsky, quien supervisa a ambos estudiantes, relató a The Associated Press que K.T. también notó un sabor extraño en el té que preparaba con una pequeña cafetera sobre su escritorio. El sabor desaparecía cada vez que lavaba el artefacto.

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Ante la sospecha de que alguien en la oficina compartida pudiera contaminar la bebida, Gomelsky consultó a un profesor de química. Ese especialista identificó acrilamida en el agua de la cafetera.

El estudiante afectado presentó fatiga extrema, insomnio, entumecimiento en las extremidades y pérdida de sensibilidad en la mano izquierda. (Google Maps)

Luego, la esposa de K.T. y otras personas realizaron una prueba más: hirvieron el agua del aparato hasta aislar 63 miligramos de un polvo blanco que dio positivo para esa sustancia, de acuerdo con la declaración jurada policial. Los involucrados en esa pesquisa entregaron la muestra a la policía universitaria, de acuerdo con CBS News.

Tak Sumaya, profesor asistente que participó en la identificación, declaró que la presencia de acrilamida en esa cantidad y en ese contexto le resultó inmediatamente sospechosa: “No es algo que encontrarías en esa cantidad en ningún lado”, afirmó, según consignó CBS News.

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Qué es la acrilamida y por qué resultó clave en la investigación

La acrilamida es un compuesto químico conocido principalmente como subproducto del cocinado de alimentos ricos en almidón a altas temperaturas —como las papas fritas— y de la combustión del tabaco. En el ámbito científico, tiene aplicaciones en investigaciones con proteínas o ADN, lo que la convierte en una sustancia de uso habitual en laboratorios de microbiología.

Según explicó Gomelsky a The Associated Press, la acrilamida actúa como neurotoxina: “No puede neutralizarse, por lo que permanece en las neuronas y básicamente las destruye. No está claro si él se recuperará por completo”, advirtió el profesor.

La acrilamida es una sustancia de uso habitual en laboratorios de microbiología que destruye las neuronas al actuar como neurotoxina. (Google Maps)

Wang no realizaba trabajo de laboratorio desde junio de 2026, mientras preparaba su tesis doctoral, lo que según la investigación habría hecho aún más llamativa su presunta adquisición de la sustancia. La acusación sostiene que Wang compró acrilamida dos veces en verano a través de eBay y que luego solicitó al sitio la eliminación de su cuenta.

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Qué registraron las cámaras y en qué estado se encuentra la víctima

Tras la identificación de la sustancia, K.T. y la policía universitaria colocaron cámaras de vigilancia en la oficina compartida. El 27 de septiembre, las grabaciones mostraron a Wang en el escritorio de su colega, según la declaración jurada policial citada por CBS News y The Guardian.

El 1 de octubre, las cámaras la captaron fotografiando cada página de un cuaderno de K.T. y enjuagando el tazón de él con un líquido de su propio recipiente, según la declaración jurada policial. El 5 de octubre, la policía universitaria la interrogó; al día siguiente, las autoridades la detuvieron en el aeropuerto de Los Ángeles.

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Gomelsky indicó a The Associated Press que Wang había reprobado su primer intento de defender su tesis doctoral ante el jurado académico y que, a su juicio, sentía envidia por los logros de su colega, quien desarrolló una técnica para introducir ARN en células humanas mediante bacterias con potencial aplicación en el tratamiento del cáncer y enfermedades neurológicas y genéticas. Ese dato figura en los documentos judiciales como contexto de la relación entre ambos estudiantes.

Según indicó Gomelsky a la misma agencia, K.T. continúa con síntomas: dificultades de concentración, fatiga persistente y pérdida de sensibilidad en la mano izquierda. “Fue uno de los peores golpes en mi carrera profesional”, declaró el profesor sobre el impacto de las acusaciones.

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