Estados Unidos

Mató a su expareja, desmembró el cuerpo y ocultó los restos; dos años después se declaró culpable

El caso llegó a una etapa decisiva luego de que el acusado reconociera los hechos ante la Justicia, que deberá determinar cuál será la pena

Un hombre con barba, cabello corto rizado y uniforme naranja sobre un fondo gris.
Damon Foy se declaró culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de su expareja Alberta Dale en el Condado de Ulster. (Ulster County Sheriff's Office)
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Damon Foy se declaró culpable de asesinato en segundo grado por el homicidio de su expareja, Alberta Dale, ocurrida en 2024 en el condado de Ulster, Nueva York.

La declaración se formalizó el 7 de octubre de 2026 como parte de un acuerdo judicial que le permitió evitar un juicio por ese cargo, según informó la fiscalía local.

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Foy, de 50 años, admitió ante el juez Bryan E. Rounds que mató a Dale, de 44, entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2024. Según la fiscalía, también desmembró el cuerpo e intentaba deshacerse de los restos cuando intervino la policía. La sentencia se conocerá el 16 de diciembre de 2026, de acuerdo con la Fiscalía del condado de Ulster y CBS News Pittsburgh.

La investigación comenzó durante la primera semana de abril de 2024, cuando los familiares de Dale, en Pensilvania, alertaron a las autoridades porque habían perdido contacto con ella.

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Qué pena prevé el acuerdo judicial

La Fiscalía del condado de Ulster informó que Foy se declaró culpable de asesinato en segundo grado ante el tribunal local. En Nueva York, ese delito puede recibir una pena de hasta 25 años a cadena perpetua.

Como parte del acuerdo judicial, la fiscalía prevé una condena de 23 años a cadena perpetua, según Fox News. El juez Rounds deberá formalizar la pena en la audiencia prevista para diciembre.

Primer plano de una mujer con cabello rubio, ojos azules, pendientes dorados de aro y un collar con dije de corazón.
Las autoridades iniciaron la investigación en abril de 2024 tras la denuncia de la familia por la falta de contacto con la víctima (Alberta Dale/Facebook)

Alberta Dale había terminado recientemente su relación con Foy, según la fiscalía. Tras varios días sin noticias de ella, sus familiares alertaron a las autoridades, informó CBS News Pittsburgh.

La Oficina del Sheriff acudió a la vivienda de Foy para comprobar si Dale estaba allí. Al no encontrarla, los agentes iniciaron una investigación por desaparición y solicitaron la colaboración de otras fuerzas policiales.

El 2 de abril de 2024, una persona entregó a las autoridades varios objetos que había encontrado al costado de una carretera. Los investigadores los vincularon con Dale y avanzaron con nuevas medidas para esclarecer su desaparición, de acuerdo con CBS News Pittsburgh.

Qué hallaron las autoridades de la investigación contra Damon Foy

La fiscalía informó que la Oficina del Sherif obtuvo órdenes de registro para la residencia de Foy y otros lugares asociados con el caso. Esos procedimientos aportaron elementos que indicaban que Dale había sido víctima de un homicidio y llevaron al arresto del acusado, según la fiscalía local.

De acuerdo con CBS News Pittsburgh, las autoridades determinaron que Foy había matado y desmembrado a Dale antes de intentar eliminar los restos. Fox News publicó detalles adicionales, indicando que los investigadores localizaron en un armario una valija que contenía restos parciales de Dale, incluida la cabeza de la víctima. El mismo medio señaló que Foy dijo a los investigadores que Dale lo había tratado “como a un tonto” durante la relación.

Un juez vestido con toga negra golpea un mazo de madera sobre una mesa de madera. Al fondo, personas de pie y bancas de madera.
El acuerdo judicial prevé una condena de 23 años a cadena perpetua que será dictada en la audiencia del 16 de diciembre de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de declararse culpable, Foy enfrentaba una acusación que incluía asesinato en segundo grado y otros delitos vinculados con la muerte de Dale. La fiscalía indicó que la admisión de culpabilidad resolvió el proceso penal abierto por el homicidio.

Fox News informó que la acusación inicial incluía cargos por ocultamiento de un cadáver, desacato agravado, daños criminales, agresión, obstrucción criminal de la respiración o circulación sanguínea y posesión de armas.

La declaración de culpabilidad modifica el curso del expediente porque elimina la necesidad de que un jurado determine la responsabilidad penal de Foy en un juicio. Sin embargo, no reemplaza la audiencia de sentencia, en la cual el juez deberá imponer formalmente la pena prevista en el acuerdo.

La fiscalía vinculó el asesinato con la violencia doméstica

La jefa adjunta de la fiscalía, Elizabeth Culmone-Mills, señaló que la investigación requirió la participación de varias agencias durante más de dos años. “Nuestra oficina comprometió recursos significativos para este caso y trabajó estrechamente con la Oficina del Sheriff del condado de Ulster, la Policía Estatal de Nueva York y nuestros socios de las fuerzas del orden”, afirmó, según CBS News Pittsburgh.

El fiscal de distrito Emmanuel C. Nneji vinculó el caso con la violencia doméstica en un comunicado difundido tras la declaración de culpabilidad. “El total desprecio egoísta por la vida y la dignidad de otra persona está en el centro de la violencia doméstica”, sostuvo el funcionario, de acuerdo con la fiscalía local.

Fox News informó que Dale había advertido a autoridades sobre antecedentes de violencia doméstica relacionados con Foy. Ese aspecto, junto con referencias a una orden de protección y a incidentes previos, fue atribuido por el canal a documentos judiciales.

Qué ocurrirá con Damon Foy después de declararse culpable

La próxima actuación judicial será la audiencia de sentencia del 16 de diciembre de 2026 en el Tribunal del Condado de Ulster. Allí, el juez Rounds deberá resolver la pena para Foy, quien enfrenta una condena esperada de 23 años a cadena perpetua.

Para los familiares de Alberta Dale, el acuerdo cierra la discusión sobre la responsabilidad penal del acusado y traslada el proceso a la imposición de la condena. Para las autoridades, la causa continuará abierta hasta que el tribunal formalice la sentencia.

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