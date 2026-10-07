Estados Unidos

Acusan a 20 personas por el robo de casi 1.500 armas en Georgia

La investigación federal vinculó tres asaltos a centros de distribución con una presunta red criminal de Atlanta y derivó en doce allanamientos

Un gran jurado federal imputó a 20 personas por el robo de casi 1.500 armas de fuego en Georgia (REUTERS)
Un gran jurado federal imputó a 20 personas por el robo de casi 1.500 armas de fuego en Georgia (REUTERS)
Guardar

En menos de dos meses, tres robos a centros de distribución de armas en Georgia derivaron en el presunto desvío de casi 1.500 armas de fuego. Una investigación federal culminó con la imputación de 20 personas, varias de ellas presuntamente vinculadas con la pandilla GoodFellas, con base en Atlanta.

La acusación fue presentada el 23 de septiembre por un gran jurado federal e incluye cargos por tráfico y posesión de armas, además de robo. Diez de los imputados fueron detenidos tras la acusación, mientras que otros siete ya se encontraban bajo custodia local, informó CBS Atlanta.

PUBLICIDAD

El primer robo incluyó 725 pistolas Glock en Conley

El primer robo registrado en Conley derivó en la sustracción de 725 pistolas Glock (Captura de video)
El primer robo registrado en Conley derivó en la sustracción de 725 pistolas Glock (Captura de video)

La fiscalía sostuvo que el primer hecho ocurrió entre el 29 y el 30 de noviembre de 2025 en una instalación de envíos situada en Conley, en el área metropolitana de Atlanta. Los investigadores atribuyeron a Tremaine Snell, Tarik Winfrey y Daveon Stillwell el ingreso ilegal al establecimiento y el robo de 725 pistolas Glock.

Pocos días después, dos integrantes de GoodFellas vendieron dos de esas armas a un agente encubierto de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF), aseguraron las autoridades al medio estadounidense.

La investigación vinculó a la organización con delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas, robos y sustracciones violentas de vehículos. Los fiscales alegaron que los acusados aprovecharon los robos en instalaciones de transporte para introducir armamento en circuitos ilegales.

PUBLICIDAD

Dos asaltos en Macon sumaron otras 762 armas

La segunda irrupción denunciada se produjo el 10 de enero de 2026 en otro centro de envíos, esta vez en la ciudad de Macon. Snell habría sustraído 469 armas de fuego de esa instalación, de acuerdo con la acusación federal.

Menos de una semana más tarde, las autoridades afirmaron que Snell regresó al mismo lugar junto con Winfrey y Marquez Crews, señalado como miembro de GoodFellas. En ese nuevo episodio habrían robado otras 293 armas, lo que elevó el total atribuido a los tres robos a 1.487.

Benjamin Gibbons, agente especial a cargo de la división de la ATF en Atlanta, calificó el caso como una amenaza para la seguridad pública. “Robar casi 1.500 armas de fuego e inundar nuestras comunidades con armas y drogas es más que una conducta criminal temeraria; es un ataque directo contra la seguridad pública”, afirmó en declaraciones recogidas por CBS Atlanta.

El funcionario también aseguró que la banda y sus asociados “pusieron potencia de fuego letal en las calles de varios estados e incluso más allá de nuestras fronteras”. Gibbons advirtió que la ATF buscará desmantelar las redes que roban o trafican armas para abastecer a grupos criminales.

Los agentes ejecutaron 12 órdenes de registro en Atlanta

Diversos organismos policiales ejecutaron 12 órdenes de registro en el área metropolitana de Atlanta (AFP)
Diversos organismos policiales ejecutaron 12 órdenes de registro en el área metropolitana de Atlanta (AFP)

Durante los meses posteriores a los robos, las fuerzas de seguridad recuperaron parte de las armas. Algunas fueron localizadas en viviendas, otras estaban en posesión de personas con condenas previas y varias aparecieron durante operaciones encubiertas, detallaron los investigadores.

La pesquisa desembocó en la ejecución de 12 órdenes de registro en distintos puntos del área metropolitana de Atlanta. En esos procedimientos participaron el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la ATF y otros organismos policiales federales, estatales y locales.

Además de armas, los agentes incautaron metanfetamina, marihuana y fentanilo, indicaron las autoridades. La acusación sostiene que las actividades atribuidas al grupo combinaban el acceso a armamento robado con la presunta distribución de drogas.

Dos de los 20 imputados, Samuel “Bobo” Harris y Demontra Williams, continuaban prófugos al momento de la publicación de la información. Las autoridades pidieron a quienes tengan datos sobre su paradero que se comuniquen con el organismo policial local correspondiente.

Temas Relacionados

AtlantaGeorgiaMafiaTráfico de armasEEUUEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Carreras universitarias en California: qué ganan los graduados según la universidad y por qué la diferencia puede llegar al doble

Un análisis de miles de egresados con financiamiento federal expone disparidades salariales entre instituciones públicas y privadas para las mismas disciplinas

Carreras universitarias en California: qué ganan los graduados según la universidad y por qué la diferencia puede llegar al doble

El pasaje de Metrobus y Metrorail subirá 50 centavos en Miami-Dade

El pasaje regular pasará de USD 2,25 a USD 2,75 desde enero. El condado prevé recaudar USD 9,2 millones para conservar rutas nocturnas y otros servicios de autobús

El pasaje de Metrobus y Metrorail subirá 50 centavos en Miami-Dade

Cuatro canadienses y dos bermudianos: la Guardia Costera identificó a las seis personas que viajaban en el avión médico que cayó en Massachusetts

La empresa operadora confirmó la muerte de toda la tripulación, el paciente y su acompañante tras dos días de búsqueda infructuosa frente a Nantucket

Cuatro canadienses y dos bermudianos: la Guardia Costera identificó a las seis personas que viajaban en el avión médico que cayó en Massachusetts

Arizona anuló la pena de un homicida porque la familia de la víctima lo recreó con IA para que “hablara” ante el juez: el hombre deberá ser resentenciado

El fallo sienta un precedente inédito en la historia judicial estadounidense sobre el uso de inteligencia artificial en audiencias de sentencia

Arizona anuló la pena de un homicida porque la familia de la víctima lo recreó con IA para que “hablara” ante el juez: el hombre deberá ser resentenciado

El Ejército de EEUU fijó para diciembre la ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre de Fort Hood

El psiquiatra fue sentenciado a la pena máxima por la matanza de 2009 en la base militar texana y será ejecutado el 3 de diciembre por la tarde

El Ejército de EEUU fijó para diciembre la ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre de Fort Hood

TECNO

Puedo usar Gemini gratis: Google deja descargar y crear fotos sin pagar

Puedo usar Gemini gratis: Google deja descargar y crear fotos sin pagar

Qué es iLovePDF, qué hay detrás de esta web que usa documentos gratuitos de todos y si es seguro o no

Hackers secuestraron tres dominios nacionales para fabricar certificados falsos de Google

Cómo se usa en Colombia la IA para detectar inconsistencias en tiempo real en pago de impuestos

XUPER TV cómo descargar última actualización: un click que puede hacer vender todos los datos bancarios

ENTRETENIMIENTO

Por qué la muerte de Paul Walker todavía genera debate: la velocidad que señalaron las autoridades y las fallas de diseño que planteó su hija

Por qué la muerte de Paul Walker todavía genera debate: la velocidad que señalaron las autoridades y las fallas de diseño que planteó su hija

De Victoria Beckham a Jamie Lee Curtis, 10 celebridades que se arrepintieron de sus cirugías estéticas

‘Al Este del Edén’ acumula millones de reproducciones en Netflix y devuelve la popularidad a la novela original más de 70 años después

La familia de C.S. Lewis alaba el trabajo de Greta Gerwig en ‘Las Crónicas de Narnia’: “Hemos visto su pasión sincera, será una película de enorme éxito”

Saoirse Ronan habla sobre si su marido, Jack Lowden, será el nuevo James Bond: “Estamos más centrados en pasear a nuestro perro que en eso”

MUNDO

Rusia atacó con drones y misiles seis regiones de Ucrania: al menos 19 muertos y daños en energía e industria militar

Rusia atacó con drones y misiles seis regiones de Ucrania: al menos 19 muertos y daños en energía e industria militar

La lección de Malawi: cuando la salvación de una especie desata el caos local

La directora del FMI advirtió que la IA puede “agravar las desigualdades económicas”

Xi Jinping quiere cobrarle más impuestos a los chinos más ricos en todo el mundo y lanzó una campaña global para recaudar

De serpientes a mamíferos y aves: la vida secreta detrás del cartel de Hollywood