Acusan a 20 personas por el robo de casi 1.500 armas en Georgia

Un gran jurado federal imputó a 20 personas por el robo de casi 1.500 armas de fuego en Georgia (REUTERS)

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En menos de dos meses, tres robos a centros de distribución de armas en Georgia derivaron en el presunto desvío de casi 1.500 armas de fuego. Una investigación federal culminó con la imputación de 20 personas, varias de ellas presuntamente vinculadas con la pandilla GoodFellas, con base en Atlanta.

La acusación fue presentada el 23 de septiembre por un gran jurado federal e incluye cargos por tráfico y posesión de armas, además de robo. Diez de los imputados fueron detenidos tras la acusación, mientras que otros siete ya se encontraban bajo custodia local, informó CBS Atlanta.

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El primer robo incluyó 725 pistolas Glock en Conley

El primer robo registrado en Conley derivó en la sustracción de 725 pistolas Glock (Captura de video)

La fiscalía sostuvo que el primer hecho ocurrió entre el 29 y el 30 de noviembre de 2025 en una instalación de envíos situada en Conley, en el área metropolitana de Atlanta. Los investigadores atribuyeron a Tremaine Snell, Tarik Winfrey y Daveon Stillwell el ingreso ilegal al establecimiento y el robo de 725 pistolas Glock.

Pocos días después, dos integrantes de GoodFellas vendieron dos de esas armas a un agente encubierto de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF), aseguraron las autoridades al medio estadounidense.

La investigación vinculó a la organización con delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas, robos y sustracciones violentas de vehículos. Los fiscales alegaron que los acusados aprovecharon los robos en instalaciones de transporte para introducir armamento en circuitos ilegales.

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Dos asaltos en Macon sumaron otras 762 armas

La segunda irrupción denunciada se produjo el 10 de enero de 2026 en otro centro de envíos, esta vez en la ciudad de Macon. Snell habría sustraído 469 armas de fuego de esa instalación, de acuerdo con la acusación federal.

Menos de una semana más tarde, las autoridades afirmaron que Snell regresó al mismo lugar junto con Winfrey y Marquez Crews, señalado como miembro de GoodFellas. En ese nuevo episodio habrían robado otras 293 armas, lo que elevó el total atribuido a los tres robos a 1.487.

Benjamin Gibbons, agente especial a cargo de la división de la ATF en Atlanta, calificó el caso como una amenaza para la seguridad pública. “Robar casi 1.500 armas de fuego e inundar nuestras comunidades con armas y drogas es más que una conducta criminal temeraria; es un ataque directo contra la seguridad pública”, afirmó en declaraciones recogidas por CBS Atlanta.

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El funcionario también aseguró que la banda y sus asociados “pusieron potencia de fuego letal en las calles de varios estados e incluso más allá de nuestras fronteras”. Gibbons advirtió que la ATF buscará desmantelar las redes que roban o trafican armas para abastecer a grupos criminales.

Los agentes ejecutaron 12 órdenes de registro en Atlanta

Diversos organismos policiales ejecutaron 12 órdenes de registro en el área metropolitana de Atlanta (AFP)

Durante los meses posteriores a los robos, las fuerzas de seguridad recuperaron parte de las armas. Algunas fueron localizadas en viviendas, otras estaban en posesión de personas con condenas previas y varias aparecieron durante operaciones encubiertas, detallaron los investigadores.

La pesquisa desembocó en la ejecución de 12 órdenes de registro en distintos puntos del área metropolitana de Atlanta. En esos procedimientos participaron el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la ATF y otros organismos policiales federales, estatales y locales.

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Además de armas, los agentes incautaron metanfetamina, marihuana y fentanilo, indicaron las autoridades. La acusación sostiene que las actividades atribuidas al grupo combinaban el acceso a armamento robado con la presunta distribución de drogas.

Dos de los 20 imputados, Samuel “Bobo” Harris y Demontra Williams, continuaban prófugos al momento de la publicación de la información. Las autoridades pidieron a quienes tengan datos sobre su paradero que se comuniquen con el organismo policial local correspondiente.