Sin exámenes y gratis el primer año: lanzan una academia de IA como alternativa a la universidad

Anthropic figura entre los Gigantes Tecnológicos —junto a OpenAI, Google, Meta y Nvidia— que respaldan financieramente la nueva academia de IA lanzada por Andreessen Horowitz en San Francisco. (REUTERS)

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Andreessen Horowitz lanzó la Horowitz Andreessen Academy, una institución con sede en San Francisco enfocada en inteligencia artificial y orientada a jóvenes que buscan ingresar al sector tecnológico sin pasar por la universidad tradicional. El programa inaugural, de un año de duración y sin costo de matrícula, abrirá sus puertas en el otoño de 2027 con una primera cohorte de aproximadamente 50 estudiantes.

La academia, que operará como empresa con fines de lucro, comenzó a recibir solicitudes el martes 22 de septiembre de 2026. El proyecto apunta a egresados de secundaria de entre 16 y 20 años, así como a quienes hayan cursado hasta dos años en una universidad de élite, según precisó CBS News.

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Marc Andreessen integrará la junta directiva de la entidad, la cual opera como una empresa independiente de la firma de inversión. (REUTERS/Lucy Nicholson)

La institución no contará con acreditación universitaria en su etapa inicial.

La academia concentra el aprendizaje en proyectos reales, no en exámenes

El modelo académico de la Horowitz Andreessen Academy prescinde de exámenes y tareas. De acuerdo con Forbes, entre el 75% y el 80% del tiempo de los estudiantes estará destinado al trabajo directo en proyectos o al desarrollo de sus propias ideas. El resto corresponderá a instrucción en materias como ingeniería de inferencia de IA, desarrollo y escalado de aplicaciones, diseño de sistemas de inteligencia artificial, recaudación de fondos para empresas emergentes, ventas y habilidades interpersonales.

Gagan Biyani, director ejecutivo de la academia y cofundador de la plataforma educativa Udemy, explicó a Bloomberg Technology que el programa forma tres habilidades centrales: ser constructor nativo de inteligencia artificial, dominar habilidades interpersonales y tener ambición. Según Forbes, el proceso de admisión exigirá portfolios, entrevistas y pruebas de razonamiento.

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“La gran diferencia entre ir a la academia e ir a la universidad es que no vamos a priorizar tus calificaciones”, afirmó Biyani ante Bloomberg Technology. “Vamos a priorizar la prueba de trabajo”, agregó.

Andreessen Horowitz lidera una inversión de USD 42 millones respaldada por gigantes tecnológicos

El proyecto recibió USD 42 millones en financiamiento inicial. Según Forbes, Andreessen Horowitz aportó USD 35 millones, mientras que los siete millones restantes provienen de otros inversores. Entre los respaldos institucionales figuran Anthropic, Google, Meta, Nvidia, OpenAI y Palantir.

La academia se suma a la tendencia de rutas formativas alternativas iniciada por proyectos como la Thiel Fellowship. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Biyani aclaró ante Bloomberg Technology que la academia es una empresa independiente y no una extensión de Andreessen Horowitz, razón por la cual el nombre aparece invertido. Marc Andreessen se incorporará a la junta directiva junto con Eric Torenenberg, socio general de la firma. La cartera de a16z agrupa aproximadamente 850 empresas con 18.000 puestos de trabajo disponibles, según indicó el directivo en la misma entrevista.

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Los instructores incluyen a figuras del ecosistema tecnológico de Silicon Valley

Las clases estarán a cargo de emprendedores del sector tecnológico. CBS News indicó que Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, figura entre los posibles instructores o conferencistas invitados. Los alumnos deberán residir en San Francisco durante el programa, lo que los ubica en el entorno directo del ecosistema de empresas emergentes de Silicon Valley. Forbes señaló que esta condición también le permite a la firma fundadora acceso preferencial a las compañías prometedoras que surjan entre los estudiantes.

Los alumnos residirán en San Francisco y recibirán lecciones a cargo de figuras del sector como Sam Altman. (REUTERS/Carlos Barria)

En cuanto al destino de esos proyectos, Biyani indicó ante Bloomberg Technology que la academia prevé ayudar a los estudiantes a obtener financiamiento si así lo desean, aunque aclaró que no todos los egresados fundarán empresas. “La idea es ofrecer algo que brinde ambas opciones”, señaló.

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La academia se suma a una tendencia creciente de alternativas a la educación universitaria

La iniciativa se inserta en una corriente más amplia dentro de la industria tecnológica. Forbes recordó que Peter Thiel fundó en 2011 la Thiel Fellowship, que entrega USD 250.000 durante dos años a participantes que abandonan o posponen la universidad para desarrollar sus proyectos. Aceleradores como Y Combinator y programas propios de Google y Apple también representan vías alternativas a la formación universitaria tradicional.

“El entrenamiento que funcionó para la Revolución Industrial no va a aplicarse perfectamente a la revolución de la IA, así que alguien tiene que ser pionero en cómo se forma a una persona para este nuevo mundo”, afirmó Ben Horowitz en un comunicado citado por CBS News.

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El programa de dos años, sujeto a aprobación regulatoria, podría costar lo mismo que una universidad de élite

La Horowitz Andreessen Academy prevé solicitar autorización ante los organismos reguladores para lanzar un programa de dos años a partir del otoño de 2028. Según Forbes, si los reguladores aprueban esa expansión, el costo de matrícula sería “igual o superior al de las universidades privadas de élite”, según declaró Biyani.

El mismo medio precisó que más de una docena de universidades privadas de primer nivel —entre ellas Duke, Barnard, Georgetown y Nueva York— ya superan los USD 100.000 anuales si se consideran matrícula, alojamiento, manutención y otros gastos.