Brightline reestructura su deuda por USD 490 millones: qué pasará con los trenes entre Miami y Orlando

Los trenes de Brightline mantendrán sus servicios entre Miami y Orlando durante la reestructuración financiera de sus empresas matrices (Opy Morales)

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Los Brightline seguirán operando entre Miami y Orlando. Las sociedades vinculadas al proyecto ferroviario reorganizan sus obligaciones financieras ante un tribunal de quiebras, pero la compañía operativa quedó fuera de la presentación judicial, según informó la agencia de noticias estadounidense The Associated Press.

La reestructuración contempla USD 490 millones de nuevo financiamiento para sostener la actividad del servicio privado de pasajeros. El objetivo es que el aumento de viajeros genere ingresos suficientes para cubrir costos y deudas.

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Las entidades matrices de Brightline Florida iniciaron el trámite bajo el Capítulo 11 en Nueva Jersey, pero Brightline Trains Florida LLC, la firma que opera los trenes, no solicitó esa protección.

La presentación judicial abarca a Brightline Holdings LLC y otras empresas del grupo. Insurance Journal indicó que esas sociedades declararon activos y pasivos de entre USD 1.000 millones y USD 10.000 millones.

El acuerdo con los acreedores y el nuevo financiamiento

El acuerdo alcanzado con los acreedores permitirá sumar recursos para la operación ferroviaria y ordenar una estructura de deuda que había llegado a USD 5.500 millones.

El acuerdo con los acreedores contempla USD 490 millones de nuevo financiamiento para sostener la actividad ferroviaria (Opy Morales)

Durante buena parte del año, la empresa había dejado de pagar intereses mientras negociaba una salida con sus financiadores, según Insurance Journal.

El grupo también deberá devolver el financiamiento obtenido durante el proceso y estabilizar su situación financiera.

El paquete financiero incluye USD 350 millones de deuda subordinada y otros USD 140 millones de deuda preferente, según comunicó Assured Guaranty, aseguradora de bonos municipales.

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Por su parte, NBC Miami informó que la aseguradora confirmó los compromisos después del entendimiento con los acreedores.

Financiamiento de USD 258 millones para sostener la operación durante el proceso

Además, se añade un financiamiento de USD 258 millones posterior a la presentación judicial, aportado por Assured Guaranty y otros inversores.

La cantidad de pasajeros de la red aumentó un 14 por ciento entre enero y agosto, una cifra inferior a las proyecciones iniciales (Brightline)

Insurance Journal señaló que ese dinero resulta necesario para sostener la actividad mientras avanza el expediente de quiebra.

Los bonos Serie 2024 de Brightline Trains Florida, por USD 2.200 millones, seguirán vigentes sin una reducción de su valor principal.

Otros USD 2.200 millones en bonos emitidos por entidades asociadas mantendrán sus condiciones de pago actuales, según Insurance Journal.

Assured Guaranty garantiza la mayor parte de los bonos senior exentos de impuestos de la sociedad operativa. El acuerdo apunta a preservar esa estructura mientras las firmas matrices resuelven sus obligaciones con los acreedores.

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“Brightline es una parte crítica de la red de transporte de Florida”, afirmó el director ejecutivo de Brightline Florida, Patrick Goddard, en un comunicado citado por The Associated Press. El ejecutivo sostuvo que la empresa cambió la manera en que las personas se desplazan dentro del estado.

Goddard añadió ante la agencia que el entendimiento aporta capital de largo plazo procedente de actores que conocen el negocio. La compañía confía en que esos recursos impulsen un crecimiento mayor de pasajeros e ingresos.

El aumento de pasajeros no alcanzó las proyecciones iniciales

Entre enero y agosto, Brightline elevó 14% la cantidad de pasajeros respecto del mismo período del año anterior. Los ingresos aumentaron 17%, de acuerdo con los datos difundidos por NBC Miami.

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La mejora, no obstante, quedó lejos de las metas financieras que habían justificado la expansión hasta Orlando. La empresa transporta cerca de 3,5 millones de personas al año y factura alrededor de USD 240 millones.

Esos resultados equivalen a menos de la mitad de los pasajeros que Brightline había previsto para 2024 y a cerca de un tercio de los ingresos que esperaba obtener entonces.

La empresa de transporte contempla extender la ruta ferroviaria hacia la ciudad de Tampa en una etapa posterior (Mapa del sistema Brightline Florida)

La demanda quedó por debajo de las estimaciones iniciales

Tim Hynes, responsable de Investigación Crediticia Global de Debtwire, plataforma de análisis de deuda, sostuvo ante The Associated Press que la brecha obligó a renegociar los compromisos y a buscar fondos adicionales. El analista consideró que las estimaciones de demanda fueron demasiado elevadas.

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“El ferrocarril interurbano financiado principalmente con deuda privada de alto rendimiento es muy difícil de hacer funcionar”, dijo Hynes a la agencia. También estimó que proyectos similares podrían requerir una participación mayor de fondos públicos.

Hynes anticipó que los inversores exigirán previsiones más prudentes sobre el número de usuarios antes de aportar capital a futuras líneas ferroviarias de pasajeros.

Brightline amplió su ruta hasta Orlando en 2023

La empresa comenzó a operar entre Miami y West Palm Beach en 2018. Cinco años después inauguró el trayecto hasta el aeropuerto de Orlando, una ampliación financiada a través de bonos municipales y otros instrumentos de deuda.

En 2019, Brightline acudió al mercado de bonos municipales para captar USD 1.500 millones destinados a la extensión. Insurance Journal recordó que el grupo ya registraba pérdidas cuando emprendió aquella búsqueda de recursos.

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En 2024, la empresa intentó obtener USD 1.200 millones mediante deuda de alto riesgo en Wall Street. La operación incorporó a fondos de cobertura que más tarde buscaron asumir el control de la compañía con su propio plan de reestructuración.

La firma intentó venderse durante los últimos meses bajo una nueva conducción y recibió propuestas de préstamos para financiar la quiebra de parte de los grupos de acreedores enfrentados, según Insurance Journal.

La reorganización no incluye a Brightline West, el proyecto hermano que busca construir una conexión de alta velocidad entre Las Vegas y una estación ubicada en el sur de California, cerca de Los Ángeles. Esa iniciativa queda al margen del proceso en Florida.

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Los trenes de Brightline seguirán circulando entre Miami y Orlando pese a la quiebra de sus sociedades matrices (Amtrak Media Center)

Más de 200 muertes en vías desde la fundación de la empresa

El tramo entre el aeropuerto de Orlando y Cocoa es el único sector donde Brightline puede alcanzar 202 km/h (125 mph). La vía está cercada y no tiene cruces públicos a nivel, una condición que no se repite en el resto de la red, informó The Associated Press.

Según The Associated Press, la compañía acumula el peor historial de seguridad entre los ferrocarriles del país, con más de 200 muertes en sus vías desde su fundación.

A principios de este mes, Goddard dijo que Brightline trabaja para mejorar la seguridad en los cruces ferroviarios mediante acciones adicionales. NBC Miami señaló además que la empresa espera extender su servicio hasta Tampa.

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