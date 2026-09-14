Una mujer de 40 años murió en Pensilvania por complicaciones asociadas a un probable caso de sarampión

Pensilvania registró 676 casos de sarampión y 124 hospitalizaciones hasta el viernes, en un brote que ya sumó tres muertes relacionadas según autoridades locales y estatales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una mujer de 40 años del condado de Jefferson, en el oeste de Pensilvania, murió el sábado por complicaciones asociadas a un probable caso de sarampión, según informó el forense local. Hasta el mediodía de este lunes, el vínculo entre la enfermedad y el fallecimiento todavía no estaba confirmado: el Departamento de Salud estatal revisaba el caso mientras esperaba los resultados finales de laboratorio.

Sería la tercera muerte relacionada con el sarampión reportada por autoridades estatales y locales en Pensilvania este año. Hasta el viernes, el estado había registrado 676 contagios en 37 de sus 67 condados y 124 hospitalizaciones, según el Departamento de Salud.

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La diferencia entre estos registros y los del gobierno federal añade relevancia al caso: los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no habían contabilizado ninguna muerte por sarampión en Estados Unidos este año y su directora, Erica Schwartz, dijo que la agencia no había sido notificada del fallecimiento de la mujer.

Las dos muertes anteriores relacionadas con el sarampión en Pensilvania ocurrieron en bebés del condado de Lancaster (Archivo)

Greg Furlong, forense del condado de Jefferson, informó en Facebook que la mujer murió por complicaciones relacionadas con el sarampión, según consignaron Reuters y The Associated Press. Según The Washington Post, el certificado de defunción preliminar indicaba insuficiencia respiratoria por sospecha de sarampión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma.

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The Washington Post informó que el forense prevé modificar el documento para consigne “probable” en lugar de “sospecha”, a la espera de resultados de laboratorio previstos para principios de esta semana. Según ese diario, la mujer había estado en contacto con un vecino con sarampión confirmado y su esposo presentó síntomas, aunque no se hizo la prueba.

Medios locales añadieron que la mujer no estaba vacunada, tenía varias enfermedades preexistentes y dependía de oxígeno suplementario las 24 horas.

Cómo avanza el brote de sarampión en Pensilvania

Hasta el viernes, Pensilvania había confirmado 676 casos de sarampión en 2026. Entre estos, cuatro correspondían a personas vacunadas, según The Associated Press.

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Reuters situó este brote dentro del repunte del sarampión en Estados Unidos, mientras datos oficiales muestran una caída en las tasas de vacunación. “Mucha gente asocia el sarampión con una enfermedad infantil, pero puede provocar complicaciones graves en personas de cualquier edad”, declaró Jason Stiver, subjefe forense y responsable de relaciones públicas del condado de Jefferson, en un comunicado.

Qué se sabe de las muertes anteriores

Las dos muertes anteriores relacionadas con el sarampión en Pensilvania ocurrieron en agosto y correspondieron a bebés del condado de Lancaster, según The Associated Press y The Washington Post.

En uno de los casos, un bebé murió poco después de nacer por una rotura del bazo. Según consignó The Associated Press, el forense del condado Stephen Diamantoni indicó que el niño tenía sarampión, pero que el virus no contribuyó a esa lesión.

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El otro caso fue el de una niña de seis semanas con microcefalia letal que murió a causa del sarampión, según informaron The Associated Press y The Washington Post. Ninguno de los dos bebés tenía edad suficiente para recibir la primera dosis de la vacuna.

Una médica señala vacunas triple vírica (MMR) en medio de un brote de sarampión en Texas en 2025 (REUTERS/Annie Rice/Archivo)

Un brote que se vuelve más difícil de contener

El aumento de los casos de sarampión en Estados Unidos está dando lugar a brotes más prolongados y extendidos, en lugar de episodios concentrados en unas pocas comunidades con bajas tasas de vacunación, según un análisis de The Washington Post.

El país había registrado 2.288 casos en 2025, la cifra anual más alta desde la erradicación de la enfermedad en 2000 y la mayor en más de tres décadas.

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La expansión ocurre mientras disminuyen las tasas de vacunación infantil. Dos dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) tienen una eficacia del 97% contra la infección, pero debido a la facilidad con la que se transmite el virus es necesario que alrededor del 95% de la población esté vacunada para mantener la inmunidad colectiva.

En el año escolar 2024-2025, el 92,5% de los niños de jardín de infantes del país había recibido la vacuna, por debajo del período anterior.

Un letrero de alerta por sarampión cuelga en la entrada del Cohen Children's Medical Center en New Hyde Park, Nueva York, en marzo de 2025 (REUTERS/Shannon Stapleton/Archivo)

La caída es más marcada a nivel local. Antes de la pandemia, aproximadamente la mitad de los condados del país alcanzaba una cobertura de al menos 95% entre los niños de jardín de infantes. Para el año escolar 2024-2025, menos de tres de cada diez condados llegaban a ese nivel, según un análisis de registros públicos realizado por The Washington Post. Al mismo tiempo, el porcentaje de niños que obtienen exenciones de vacunación por motivos religiosos u otras razones alcanzó su nivel más alto.

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La propagación también está poniendo a prueba a los sistemas de salud. Muchos médicos en ejercicio nunca habían atendido un caso de sarampión porque la enfermedad había sido erradicada en Estados Unidos hace más de un cuarto de siglo. The Washington Post señaló que más de una docena de organizaciones médicas y de salud pública crearon una iniciativa para preparar a médicos y hospitales ante un aumento de casos, con herramientas para facilitar el diagnóstico, protocolos hospitalarios y pautas para aislar y tratar a los pacientes.

La caída de la vacunación infantil en Estados Unidos favorece brotes de sarampión más prolongados, pese a que dos dosis de la vacuna MMR tienen una eficacia del 97% (AP foto/Julio Cortez/Archivo)

La enfermedad puede provocar neumonía, inflamación cerebral, sordera, discapacidad intelectual y la muerte. También puede desencadenar años después una enfermedad cerebral poco frecuente y mortal, la panencefalitis esclerosante subaguda.

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Los departamentos de salud también deben destinar personal y recursos a la investigación y contención de los brotes. El rastreo de contactos, la investigación de casos y las medidas de cuarentena requieren equipos especializados. Según The Washington Post, en varios estados los recortes de fondos federales redujeron el personal disponible para estas tareas.

El resultado es un escenario distinto al de los años posteriores a la erradicación del sarampión en Estados Unidos: el virus vuelve a encontrar comunidades con una cobertura de vacunación insuficiente, médicos con poca experiencia para reconocer la enfermedad y departamentos de salud con recursos limitados para contener su propagación.

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