Estados Unidos

Walmart fija una regla para sus precios en la era de la IA: no usará los datos de sus clientes para cobrarles más

La cadena minorista aseguró que los importes dependerán de la mercancía, el transporte y la operación, bajo supervisión humana de sus sistemas digitales

Walmart confirmó que no utilizará datos personales ni inteligencia artificial para fijar precios personalizados a sus clientes (REUTERS/Mike Segar/File Photo)
Walmart confirmó que no utilizará datos personales ni inteligencia artificial para fijar precios personalizados a sus clientes (REUTERS/Mike Segar/File Photo)
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Walmart anunció el viernes que no utilizará datos personales ni inteligencia artificial para fijar precios distintos según cada cliente, una definición con la que busca sostener su política de precios bajos cotidianos.

La empresa aseguró que no considerará ingresos, historial de compras, urgencia de consumo ni otros rasgos individuales para determinar cuánto paga una persona por un mismo producto.

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La decisión alcanza tanto a las compras en tiendas y clubes como a los canales digitales de la compañía. Según explicó su presidente y director ejecutivo, John Furner, la regla interna es poner precio “al producto, no a la persona”, en declaraciones recogidas por Fox Business.

El anuncio se produce en medio de las inquietudes sobre el uso de herramientas tecnológicas para personalizar precios a partir de la información disponible sobre cada consumidor.

Furner señaló que había escuchado preocupaciones sobre compañías que podrían emplear datos y tecnología para cobrar más a determinadas personas.

La medida de la cadena minorista alcanza a las ventas en tiendas físicas, clubes de compra y canales digitales (REUTERS/Henry Romero)
La medida de la cadena minorista alcanza a las ventas en tiendas físicas, clubes de compra y canales digitales (REUTERS/Henry Romero)

Para Walmart, el límite consiste en que las variaciones de precios deberán responder a factores vinculados con los productos y su distribución, no a la identidad o al comportamiento de quien realiza la compra.

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“No lo haremos”, afirmó Furner al referirse a la posibilidad de aplicar precios individualizados.

Los cambios de precios dependerán de costos y no del perfil del comprador

La empresa precisó que los valores pueden modificarse cuando cambien los costos de mercadería, transporte u otros componentes de su operación.

Esas actualizaciones, sin embargo, no estarán atadas a la hora de compra ni a características personales del cliente, según el compromiso anunciado por el grupo minorista.

Furner vinculó la postura con la relación que la compañía mantiene con sus consumidores. “Ustedes están en el centro de nuestro propósito y nuestra relación con ustedes siempre se ha basado en la confianza”, expresó.

Las modificaciones de valores en los productos responderán a costos de mercadería y transporte, no al perfil del comprador (REUTERS/Siddharth Cavale)
Las modificaciones de valores en los productos responderán a costos de mercadería y transporte, no al perfil del comprador (REUTERS/Siddharth Cavale)

También sostuvo que ese vínculo fue construido durante décadas por los trabajadores de la cadena en el contacto cotidiano con los clientes.

La declaración incorpora una restricción específica sobre la inteligencia artificial aplicada al comercio.

Walmart indicó que conservará el control de los consumidores sobre el uso de su información personal y que el avance de las herramientas tecnológicas no cambiará ese principio.

En ese sentido, la compañía afirmó que la información obtenida mediante Sparky, su asistente de compras basado en inteligencia artificial, no se utilizará para encarecer artículos ni para ocultar alternativas de menor precio.

La función de esa herramienta, de acuerdo con la empresa, será brindar recomendaciones y ayuda durante el proceso de compra.

“Cuando interactúa con Sparky, es una invitación a atenderlo mejor, no a usar su información personal para establecer un precio personalizado”, sostuvo el director ejecutivo.

Walmart añadió que sus empleados continuarán involucrados en la supervisión de las decisiones de precios y que la empresa someterá sus sistemas tecnológicos a controles y pruebas para verificar el cumplimiento de esos criterios.

El director ejecutivo John Furner vinculó la decisión con la conservación de la confianza construida por los empleados durante décadas (REUTERS/Siddharth Cavale/File Photo)
El director ejecutivo John Furner vinculó la decisión con la conservación de la confianza construida por los empleados durante décadas (REUTERS/Siddharth Cavale/File Photo)

Las etiquetas digitales buscan evitar diferencias entre góndola y caja

El anuncio también incluyó una defensa de las etiquetas digitales instaladas en las góndolas. La compañía explicó que esa tecnología busca que el precio visible para el consumidor coincida con el que se registra al momento del pago, además de reducir el tiempo que el personal destina a sustituir carteles de papel.

“Una etiqueta de estante debe coincidir con el precio que se registra al pagar”, señaló Furner. Según el ejecutivo, las pantallas permiten exhibir el importe correcto de manera más consistente, mientras que el reemplazo manual de carteles demanda tiempo a los empleados.

La implementación de esas etiquetas ha despertado dudas entre consumidores y legisladores en Estados Unidos, ante la posibilidad de que los precios cambien con más frecuencia.

Walmart sostuvo que su uso estará orientado a mejorar la precisión de la información exhibida y no a establecer montos diferentes para cada persona.

La empresa afirmó además que nunca aprovechó la relación entre sus empleados y los consumidores para cobrarles más.

Con la nueva declaración, extendió ese compromiso al empleo de sistemas de inteligencia artificial y a las interacciones que los clientes mantengan en sus plataformas digitales.

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