California construye defensas para salvar sus casas del mar, pero podría estar destruyendo sus playas

California utiliza barreras de rocas y muros costeros para proteger la infraestructura frente a la erosión provocada por el fenómeno de El Niño (REUTERS/Daniel Cole)

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California recurre a rocas, muros y otras barreras costeras para proteger viviendas, vías ferroviarias e infraestructura ante un El Niño que podría intensificar el oleaje este invierno.

Sin embargo, esas defensas pueden acelerar la desaparición de las playas de arena. La disyuntiva enfrenta la urgencia de contener la erosión con el avance del mar y la pérdida de espacio público, según Los Angeles Times.

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El nivel del mar en la costa californiana subió cerca de 30 cm en los últimos 125 años por el calentamiento global causado por actividades humanas.

A ello se sumaron marejadas de huracanes del Pacífico oriental y mareas anormalmente altas, que agravaron los daños.

Las barreras rígidas protegen de inmediato las construcciones expuestas, pero impiden que las playas se desplacen tierra adentro a medida que avanza el océano.

El Servicio Geológico prevé que California perderá hasta dos tercios de sus playas para fin de siglo si el nivel del mar sube entre 0,9 y 1,8 metros (REUTERS/Mike Blake)

El geólogo Jonathan Warrick, del Servicio Geológico de Estados Unidos, advirtió que es una protección de “doble filo”: ofrece beneficios de corto plazo, pero también afecta al sitio intervenido y a zonas vecinas.

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Según un cálculo de 2017 del Servicio Geológico de Estados Unidos, California podría perder hasta dos tercios de sus playas antes de fin de siglo si el nivel del mar aumenta entre 0,9 y 1,8 metros.

Sin obstáculos, la arena puede retroceder hacia el interior; una pared o talud de rocas fija un límite entre el agua y la infraestructura.

Las defensas de Dana Point y el riesgo para las playas públicas

Los residentes de Beach Road, en Dana Point, instalaron una barrera de grandes rocas para defender sus viviendas del oleaje.

La zona pertenece al Distrito de Servicios Comunitarios de Capistrano Bay, donde también se colocó hormigón cerca de la costa para proteger propiedades de las marejadas.

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La Comisión Costera de California autorizó 24 permisos de emergencia para colocar revestimientos de rocas frente a las viviendas de Dana Point (REUTERS/Mike Blake)

La Comisión Costera de California aprobó 24 permisos de emergencia en Beach Road en un mismo mes, principalmente para construir un revestimiento de rocas frente a dos docenas de viviendas.

Los 201 terrenos de la calle están catalogados con alto riesgo de inundación por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

Joshua Smith, portavoz de la comisión, señaló que el organismo propuso alternativas de mediano y largo plazo: un dique de cantos rodados, elevar las casas y añadir arena a la playa.

“Aunque los muros marinos pueden dar un alivio temporal, también aumentan la erosión y destruyen las playas públicas que ayudan a proteger esas estructuras”, sostuvo.

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La comisión indicó que varias edificaciones dañadas tenían antiguos muros de madera sin autorización, incapaces de resistir las olas y la erosión. Los riesgos costeros eran conocidos desde la década de 1960, aunque las casas originales no fueron diseñadas para soportarlos.

El rompeolas de Long Beach modifica la distribución de la arena y deja sin sedimentos al extremo oriental de la península (REUTERS/Mike Blake)

Propiedad privada y acceso a la costa

Tras la aprobación de la Ley Costera de California en la década de 1970, las viviendas nuevas o remodeladas debieron construirse para resistir la erosión y las inundaciones, mediante su elevación y la limitación de avances hacia el mar.

Aun así, las intervenciones de emergencia reavivaron el conflicto entre propiedad privada y acceso a la costa.

El director ejecutivo de Surfrider Foundation, Chad Nelsen, resumió el efecto de estas obras: “Los muros marinos, revestimientos y escolleras pueden proteger temporalmente viviendas e infraestructura pública, como las vías del tren, pero finalmente destruyen la playa”.

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Pacifica, al sur de San Francisco, ilustra las consecuencias acumuladas. Una playa que existía allí en la década de 1970 dio paso a una costa reforzada con estructuras, sin evitar la erosión de los acantilados ni la demolición de edificios al borde del derrumbe.

El ferrocarril entre Orange y San Diego, bajo presión del mar

La vía ferroviaria entre los condados de Orange y San Diego, a través de San Clemente, transporta mercancías por USD 1.000 millones anuales y enfrenta desde hace años el riesgo de caer al océano.

El proyecto de un muro subterráneo en Ocean Beach busca resguardar las instalaciones de aguas residuales ante el avance del océano (REUTERS/Mike Blake)

Aunque en 2025 se completó una escollera entre las vías y el mar, este mes se observó cómo el sedimento cercano a los rieles se desprendía hacia el agua.

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Según la Autoridad de Transporte del Condado de Orange, desde 2021 el corredor sufrió erosión costera, desplazamientos de acantilados, deslizamientos, mareas altas, tormentas y fuerte oleaje. Estos episodios provocaron casi un año de interrupciones del servicio.

La agencia trabaja en soluciones para proteger el trazado ferroviario durante las próximas tres décadas, mientras un proyecto estatal evaluará medidas para un período posterior. Las opciones incluyen aporte de arena y, según el tramo, obras más pesadas como muros o rocas.

Financiamiento y cuestionamientos al refuerzo ferroviario

Para estas prioridades se aseguraron más de USD 300 millones en financiamiento estatal, federal y local.

La colocación de arena es central en el proyecto, aunque los permisos y la coordinación con organismos federales pueden demorar años.

La localidad de Pacifica perdió su playa histórica tras la instalación de estructuras rígidas que no frenaron el colapso de los acantilados (REUTERS/Dan Levine)

La supervisora del condado de Orange, Katrina Foley, reconoció que las rocas no son la solución ideal, pero afirmó que suelen ser la única alternativa durante una emergencia.

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“Sabemos que seguir agregando rocas agrava la erosión de la arena, pero debemos hacerlo para proteger las vías”, dijo.

Tras declarar una emergencia local, las autoridades impulsaron el traslado de unos 152.900 m³ de arena desde la desembocadura del río Santa Ana hasta Newport Beach. La erosión había dejado expuestas estructuras históricas peligrosas en el sector.

La agrupación Save Our Beaches San Clemente cuestionó el refuerzo ferroviario con más rocas y sostuvo que el trazado debería haberse trasladado hace tiempo. En Facebook, afirmó que la respuesta de la autoridad “destruye aún más nuestras playas”.

Arena, dunas y reubicación de infraestructura costera

La reposición de arena puede recuperar temporalmente una playa erosionada, pero los proyectos cuestan decenas de millones de USD.

Nelsen cuestionó que fondos estatales y federales terminen protegiendo gratuitamente propiedades privadas frente al mar.

“En algún momento, probablemente será más barato comprar las viviendas que poner arena en la playa para siempre”, afirmó Nelsen.

La discusión se complica cuando las medidas de adaptación afectan casas habitadas y no estacionamientos u otras instalaciones trasladables.

En Capistrano Beach, Warrick identificó un déficit de arena acumulado durante años. Explicó que las playas permanecen estrechas y que, sin sedimentos de dragados o grandes crecidas de ríos, seguirán expuestas a daños graves durante tormentas.

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La Ley Costera aprobada en la década de 1970 reguló las construcciones cerca del mar para exigir mayor resistencia a inundaciones (REUTERS/Daniel Cole)

Long Beach y las soluciones basadas en la naturaleza

Long Beach evidenció otras limitaciones de las defensas de emergencia. Cuadrillas construyeron diques de arena para absorber el impacto de las olas, pero las marejadas los cubrieron y atravesaron un muro costero, con daños en varias viviendas de la península.

Gran parte de Long Beach está protegida por un rompeolas construido en la década de 1940 para resguardar operaciones navales, los puertos de Los Ángeles y Long Beach, islas petroleras y la terminal de Carnival Cruise.

Sin embargo, su diseño permite el ingreso de olas desde el sur y empuja la arena hacia el oeste, dejando al extremo oriental de la península con menos sedimentos.

Entre las estrategias basadas en la dinámica natural figuran trasladar estacionamientos hacia el interior, instalar cantos rodados en desembocaduras de ríos y plantar dunas para retener arena.

El modelo se aplicó en Surfers Point, Ventura, y Nelsen impulsa una intervención similar en San Onofre State Beach.

En Ocean Beach, San Francisco, las autoridades buscan construir un muro marino enterrado para proteger infraestructura de aguas residuales amenazada por la erosión.

Sus críticos sostienen que la obra, que podría ser una de las mayores de la historia estatal, provocaría casi con certeza la pérdida de la playa al sur de Sloat Street y proponen trasladar las instalaciones lejos del océano.