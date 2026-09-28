Estados Unidos

Trump cuestionó la liberación de los detenidos cerca de una base de Estados Unido en Reino Unido: “No lo hubiese hecho”

El mandatario estadounidense afirmó que los sospechosos estaban bajo vigilancia desde hacía tiempo y sostuvo que buscaban causar “un gran daño” en la instalación, utilizada por Washington durante sus operaciones contra el régimen iraní

Donald Trump cuestionó la decisión de Reino Unido de liberar bajo fianza a cinco hombres arrestados cerca de la base militar de Fairford. (REUTERS/Kevin Lamarque)
Donald Trump cuestionó la decisión de Reino Unido de liberar bajo fianza a cinco hombres arrestados cerca de la base militar de Fairford. (REUTERS/Kevin Lamarque)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este lunes la decisión de las autoridades de Reino Unido de liberar bajo fianza a cinco hombres detenidos cerca de la base aérea de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) de Fairford, una instalación utilizada por las fuerzas estadounidenses. Los sospechosos habían sido arrestados por presuntos delitos relacionados con explosivos y la preparación de un acto terrorista.

Estoy sorprendido de que los hayan liberado. Yo no lo hubiese hecho”, afirmó Trump ante periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca. La declaración se produjo después de que la Policía británica confirmara que los cinco hombres, todos residentes en Londres y de entre 23 y 25 años, quedarían en libertad mientras continúa la investigación.

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Consultado sobre si el episodio podía guardar relación con Irán, Trump respondió: “Podría ser”. El mandatario sostuvo además que Washington y Londres habían seguido de cerca a los sospechosos antes de las detenciones y remarcó la cooperación entre ambos gobiernos en materia de seguridad.

El domingo, Trump había asegurado que los implicados estaban bajo vigilancia desde hacía tiempo. “Estaban buscando hacer un gran daño a nuestra fortaleza”, declaró entonces. También afirmó: “Los tuvimos bajo observación durante mucho tiempo y los atrapamos”. Ante otra pregunta sobre el caso, agregó: “Sabemos todo sobre ellos”.

Donald Trump sugirió la posibilidad de una conexión entre Irán y el presunto plan contra las instalaciones militares estadounidenses. (REUTERS/Kevin Lamarque)
Donald Trump sugirió la posibilidad de una conexión entre Irán y el presunto plan contra las instalaciones militares estadounidenses. (REUTERS/Kevin Lamarque)

La Policía británica, sin embargo, no confirmó que exista una conexión iraní ni atribuyó públicamente el supuesto plan a un gobierno extranjero. Laurence Taylor, responsable de la unidad británica de lucha contra el terrorismo, explicó que los investigadores contemplan distintas hipótesis.

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Esto no significa que la investigación haya terminado”, señaló Taylor al anunciar la liberación. Según el funcionario, los cinco estarán sujetos a condiciones de fianza “estrictas” mientras los investigadores continúan recopilando pruebas.

La pesquisa comenzó después de que las autoridades recibieran información sobre tres camionetas blancas consideradas sospechosas en las inmediaciones de Fairford, en Gloucestershire, al suroeste de Inglaterra. Los hombres fueron arrestados bajo sospecha de delitos vinculados con explosivos y de “preparación de un acto terrorista”, según la legislación antiterrorista británica.

Taylor explicó que los agentes analizan “todos los ángulos posibles”, incluida la posibilidad de que se trate de una acción ejecutada por intermediarios o por personas que actuaran, de manera consciente o no, en nombre de un Estado extranjero.

La pesquisa antiterrorista comenzó tras la detección de tres camionetas sospechosas en las inmediaciones de la base en Inglaterra. (REUTERS/Toby Shepheard)
La pesquisa antiterrorista comenzó tras la detección de tres camionetas sospechosas en las inmediaciones de la base en Inglaterra. (REUTERS/Toby Shepheard)

Los tres vehículos fueron sometidos a una inspección exhaustiva con participación de expertos forenses y recursos militares. Equipos especializados en desactivación de explosivos también acudieron al lugar, aunque las autoridades no revelaron públicamente qué tipo de amenaza habían detectado ni confirmaron que hubiera un artefacto operativo.

La base ha sido utilizada por Estados Unidos durante las operaciones militares desarrolladas contra Irán desde finales de febrero. En marzo, Londres autorizó su utilización para determinadas operaciones defensivas estadounidenses dirigidas contra capacidades iraníes.

Desde entonces, bombarderos y otras aeronaves militares estadounidenses han operado desde las instalaciones, situadas en una zona rural de los Cotswolds. El incremento de la actividad militar y de las medidas de seguridad había sido observado por residentes locales.

Durante el operativo del domingo, unas 85 familias de la localidad cercana fueron evacuadas temporalmente como medida preventiva y posteriormente recibieron autorización para regresar a sus viviendas.

Irán rechazó cualquier participación en el episodio. Su embajada en Londres afirmó que “rechaza categóricamente y condena enérgicamente” las especulaciones que vinculan a Teherán con el incidente.

El domingo se tomó una foto de estos hombres en el momento de su detención cerca de la base de la RAF en Gloucestershire. Fotografía: BBC
El domingo se tomó una foto de estos hombres en el momento de su detención cerca de la base de la RAF en Gloucestershire. Fotografía: BBC (BBC)

El régimen iraní ya había advertido previamente a Reino Unido contra el uso de instalaciones militares británicas por parte de Estados Unidos en operaciones contra Irán. En marzo, el canciller Abbas Araghchi acusó a Londres de “poner en peligro vidas británicas” al permitir que esas bases fueran utilizadas en acciones militares contra su país.

La investigación permanece abierta y las autoridades no han establecido públicamente quién habría organizado el supuesto ataque, cuál habría sido su objetivo concreto ni si existía una conexión con un gobierno extranjero.

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