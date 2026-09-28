Estados Unidos

Un depredador sexual condenado por violación y abuso infantil escapa en San Diego tras manipular su monitor GPS

Merle Wakefield, de 69 años, lleva más de dos días prófugo en California después de que el dispositivo de rastreo que debía vigilarlo dejara de funcionar en la madrugada del viernes

Retrato policial de un hombre de piel oscura, calvo y con barba corta, que viste una sudadera gris con capucha
Wakefield, de 69 años, acumula condenas por violación y abuso infantil desde hace más de cuatro décadas y fue puesto en libertad condicional sin domicilio fijo en noviembre de 2024 (San Diego County District Attorney's Office)
Guardar

California volvió a quedar en el centro de un debate que se repite: el estado liberó a un depredador sexual violento con antecedentes graves, lo supervisó con un monitor GPS y, aun así, lo perdió.

Merle Wakefield lleva más de dos días prófugo en San Diego y las autoridades aún no dan con su paradero. El caso expone una falla concreta en el sistema de libertad condicional, según coincidieron funcionarios locales y legisladores del condado.

PUBLICIDAD

Wakefield estaba bajo supervisión de 24 horas en un depósito de Rancho Bernardo —identificado por NBC San Diego como un centro de procesamiento de Amazon— cuando, cerca de las 3:30 a.m. del viernes, su monitor GPS activó la alerta. La teniente Aloha Peters, de la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego, confirmó los detalles del lugar al San Diego Union-Tribune.

Liberty Healthcare, la empresa privada contratada por el estado de California para supervisar a condenados bajo el Programa de Liberación Condicional, despachó a su personal de inmediato, pero al llegar encontró el dispositivo en el suelo y a Wakefield sin rastro. Una fuente policial citada por NBC San Diego afirmó que el condenado arrojó su teléfono celular entre unos arbustos y huyó en un Toyota Camry blanco modelo 2018.

PUBLICIDAD

Insignia con forma de estrella del Alguacil del Condado de San Diego estampada en una ventana de vidrio
El organismo activó dos fuerzas de tareas especializadas y alertó a todas las agencias policiales de la región tras la desaparición (CBS 8)

El sistema de monitoreo alertó, pero Wakefield ya no estaba

El contratista notificó de inmediato a la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego y a la Policía de San Diego. Las autoridades confirmaron el domingo que la búsqueda continuaba activa y que el caso generaba preocupación en la comunidad.

“Llevamos más de 48 horas desde que Merle Wakefield se quitó el monitor GPS y se fue. Todavía está ahí afuera”, escribió el supervisor del condado Jim Desmond en su cuenta de Facebook. Desmond calificó a Wakefield de “abusador sexual de menores y violador violento condenado“ y acusó al estado de no haber comunicado públicamente la desaparición.

La agencia reconoció la inquietud de los vecinos. “Hemos trabajado con diligencia para localizarlo”, afirmó la empresa en un comunicado, en el que también pidió a la ciudadanía que reporte cualquier avistamiento o información útil.

Retrato de frente de un hombre calvo de tez oscura sobre un fondo neutro
El dispositivo GPS registró la manipulación, pero para cuando el personal de Liberty Healthcare llegó al lugar, no había rastro del condenado (San Diego County District Attorney's Office)

Wakefield cargaba condenas desde 1980 y fue liberado en noviembre de 2024

Wakefield tiene dos condenas por delitos graves: una de 1980 por actos lascivos con un menor de 14 años y otra de 1991 por violación con uso de la fuerza. Desde noviembre de 2024 se encontraba en libertad condicional, una decisión que generó resistencia de autoridades locales mucho antes de que ocurriera su fuga.

En octubre de 2024, un juez de San Diego le otorgó una “liberación transitoria”, sin domicilio fijo. Esa determinación fue el tercer intento por parte del estado de ubicar a Wakefield en San Diego. Una propuesta anterior lo habría colocado en una vivienda en Poway, cerca de una escuela y un parque, lo que desató protestas vecinales.

El alcalde de Poway, Steve Vaus, se opuso a esa ubicación. “Es un juego de manos que pone en riesgo a la comunidad”, dijo Vaus, tal como recogió Fox 5/KUSI en su cobertura del caso.

La fiscalía del condado también se opuso, con el argumento de que era necesario garantizar condiciones de monitoreo y supervisión adecuadas.

Un hombre con sombrero blanco de vaquero y saco azul se encuentra sentado frente a un micrófono en una mesa
El alcalde de Poway se había opuesto a que Wakefield viviera sin dirección fija, advirtiendo que esa modalidad dificultaba el seguimiento real de su paradero (FOX 5/KSWB/KUSI)

La auditoría ya advertía: el 36% de los liberados violó las condiciones

El senador estatal republicano Brian Jones, del distrito de San Diego, había advertido sobre los riesgos del programa estatal que permite mantener bajo supervisión y en libertad a personas condenadas por delitos sexuales violentos, antes de que Wakefield desapareciera.

Jones impulsó una auditoría del programa que arrojó un dato contundente: el 36% de las personas incorporadas había incumplido las condiciones de su liberación.

El senador también cuestionó los costos del programa y planteó que el estado debería mantener a este tipo de condenados en hospitales psiquiátricos, en lugar de integrarlos a las comunidades. “Supuestamente, iba a tener un dispositivo de rastreo”, dijo Jones, según recogió Fox 5/KUSI.

El Departamento de Hospitales Estatales de California defendió el proceso y señaló que la decisión final sobre la liberación condicional de este tipo de condenados recae en los tribunales.

Además, aclaró que su programa de supervisión incluía monitoreo GPS, visitas domiciliarias sin previo aviso y vigilancia activa, y que el incumplimiento podía derivar en el retorno a un hospital estatal.

Jones había planteado que el costo del programa no se justificaba si el estado era incapaz de garantizar que los condenados permanecieran bajo control efectivo (REUTERS/Mike Blake)
Jones había planteado que el costo del programa no se justificaba si el estado era incapaz de garantizar que los condenados permanecieran bajo control efectivo (REUTERS/Mike Blake)

El propio Desmond retomó esa discusión tras la fuga. “He combatido estas liberaciones desde el primer día. Estas personas no pertenecen a la comunidad. Pertenecen a un hospital estatal o a la cárcel. Mientras la legislación de Sacramento siga permitiendo esto, las familias van a seguir pagando el precio”, escribió en Facebook.

Wakefield mide 1,78 metros, pesa unos 104 kilogramos y tiene ojos marrones. La Oficina del Sheriff informó el 27 de septiembre que la búsqueda cuenta con el apoyo de la Fuerza de Tareas contra Delitos Graves de Agresión Sexual y de la Fuerza de Tareas de Fugitivos, y que todas las agencias policiales de la región recibieron una alerta.

Ante cualquier avistamiento, las autoridades piden no acercarse al sospechoso, llamar al 911 o comunicarse de forma anónima con San Diego County Crime Stoppers al (888) 580-8477.

Temas Relacionados

San DiegoDepredador SexualEstados UnidosLibertad CondicionalPrófugoAbuso InfantilViolaciónGpsCaliforniaPolicíaFiscalíaAntecedentesEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Casa Blanca aclaró que no tiene planes de venderle armas a China

Luego de que el embajador norteamericano en Beijing dijera que Donald Trump le ofreció a Xi Jinping que compre armamento fabricado en Estados Unidos, Washington aclaró que no tiene ninguna previsión de ese tipo en este momento

La Casa Blanca aclaró que no tiene planes de venderle armas a China

Posibles restos de un naufragio de 1884 aparecieron en la costa de Massachusetts luego de las tormentas del noreste

El mar devolvió en Nantucket una pieza del Warren Sawyer, desaparecido en esas costas hace más de 140 años. El temporal expuso una sección de vigas y clavos de hierro enterrada en la arena de la costa sur de la isla

Posibles restos de un naufragio de 1884 aparecieron en la costa de Massachusetts luego de las tormentas del noreste

China y Estados Unidos acordaron recortar aranceles sobre importaciones por 60.000 millones de dólares

La decisión abarca bienes no sensibles, desde cereales y carne norteamericanos hasta cafeteras, juguetes y ropa de cama procedentes del país asiático. Se anunció tras la cumbre de Xi Jinping y Donald Trump en Washington

China y Estados Unidos acordaron recortar aranceles sobre importaciones por 60.000 millones de dólares

El NYPD publica el video del tiroteo en Times Square: la mujer le dijo a los oficiales "van a tener que matarme" antes de ser abatida

Las imágenes de las cámaras corporales revelan cuatro minutos de negociación fallida antes del disparo fatal contra Pamela Cisneros, quien había apuñalado a dos personas en pleno corazón de Manhattan

El NYPD publica el video del tiroteo en Times Square: la mujer le dijo a los oficiales "van a tener que matarme" antes de ser abatida

Eduardo Bolsonaro: “Como está creciendo día a día, yo creo que Flávio puede vencer a Lula en primera vuelta”

Protagonista clave en la estrategia electoral de su hermano, que el domingo compite por la Presidencia de Brasil contra el actual mandatario, adelantó que negociarán un acuerdo de libre de comercio con EEUU y que se reconstruirán las relaciones con Argentina

Eduardo Bolsonaro: “Como está creciendo día a día, yo creo que Flávio puede vencer a Lula en primera vuelta”

TECNO

Freidora de aire vs horno: en qué se diferencian y qué comidas se pueden preparar en cada electrodoméstico

Freidora de aire vs horno: en qué se diferencian y qué comidas se pueden preparar en cada electrodoméstico

Megacohete de Elon Musk alcanza la órbita terrestre por primera vez: un hito de SpaceX

Las Guerreras K-pop en español latino y 4K: esta es la velocidad de internet recomendada por Netflix

La deuda de los centros de datos de IA se encarece: el bono del Tesoro llegó a su nivel más alto en años

Hallan 16 mil bases de datos de Supabase que exponen contraseñas, direcciones y más datos privados

ENTRETENIMIENTO

Marilyn Manson y Slipknot anuncian gira conjunta por Sudamérica: boletos, países, fechas y todos los detalles

Marilyn Manson y Slipknot anuncian gira conjunta por Sudamérica: boletos, países, fechas y todos los detalles

Madonna genera preocupación tras incómodo momento en los MTV VMAs 2026: “Qué vergüenza, no tiene ni idea”

Selena Gomez y su deseo de ser madre: qué riesgos implica un embarazo para una paciente con lupus

Los divorcios más caros de la historia: qué se sabe de los acuerdos de Bezos, Gates, Madonna y Mel Gibson y cuánto de cada cifra es solo una estimación

Rod Stewart se despide de los escenarios: confirmó su última gira por Reino Unido y Europa en 2027

MUNDO

China extendió a las familias las restricciones de viaje para sus principales talentos de inteligencia artificial

China extendió a las familias las restricciones de viaje para sus principales talentos de inteligencia artificial

Irán negó tener vínculos con los cinco sospechosos de preparar un ataque a una base de EEUU en el Reino Unido

Estudiantes en Teherán protestan contra las tarifas, el hiyab y la teocracia: “Hasta que el clérigo no sea amortajado”

Crece la polémica por la eutanasia de un niño de casi dos años en Países Bajos: qué exige la norma y por qué el caso divide a médicos y políticos

Rusia atacó a plena luz del día el corazón de Kiev: arde la Academia de Ciencias de Ucrania