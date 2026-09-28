La casa del horror de Filadelfia vuelve a ser excavada: la investigación por las mujeres desaparecidas entra en una nueva fase

Imágenes de la vivienda de West Chew Avenue, en el barrio de Olney, Filadelfia, donde agentes del FBI y detectives de la policía local retomaron este lunes 28 de septiembre de 2026 una nueva fase de la investigación por siete mujeres desaparecidas (CBS News)

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El FBI y la Policía de Filadelfia comenzaron a desmontar sectores de una vivienda vinculada a la desaparición de siete mujeres, en una nueva etapa de una investigación que volvió a poner la lupa sobre una propiedad conocida como la casa del horror de Filadelfia.

El lunes 28 de septiembre, los investigadores regresaron al 417 de West Chew Avenue, en el barrio de Olney, con una nueva orden de registro. Esta vez, buscan examinar partes de la estructura que podrían contener pruebas físicas relacionadas con el caso.

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La vivienda pertenece a Eugene Horsch, pero durante años también fue el domicilio de su padre, Raymond “R.C.” Horsch, quien murió en 2025 y estuvo vinculado durante años a la industria pornográfica, además de tener antecedentes penales.

Un vehículo policial permanece estacionado frente a la vivienda de Filadelfia donde las autoridades investigan la desaparición de siete mujeres. (NBC10 Filadelfia)

La intervención se apoya en el análisis de más de un millón de fotos y videos incautados durante allanamientos previos, que permiten comparar habitaciones, paredes y otros elementos con el estado actual del inmueble.

Más de un millón de archivos orientan la búsqueda física

Según ABC News, detectives locales y agentes federales volvieron a ingresar después de revisar parte del contenido recuperado de discos duros, computadoras, teléfonos y cámaras en anteriores allanamientos a la vivienda.

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El objetivo es determinar qué zonas deben retirarse o inspeccionarse para establecer qué ocurrió con las mujeres vinculadas al caso.

El fotógrafo Raymond Horsch falleció en 2025 sin recibir cargos formales por la desaparición de las mujeres investigadas (U.S. Marshal)

CBS News Philadelphia informó que los equipos comenzaron a revisar partes del suelo, paredes de yeso, revoques y otros componentes interiores.

Se trata de un desmontaje selectivo, diferente de la excavación de tuberías efectuada en una etapa anterior.

La tarea también busca aclarar si las escenas registradas por R.C. Horsch eran producciones ficticias, pornografía actuada o el registro de posibles delitos.

“Parte de esto es actuación. Creemos que parte podría ser real, pero todavía no hemos llegado a esa conclusión”, dijo el subcomisionado de Policía Frank Vanore, citado por NBC Philadelphia.

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El hijo del fotógrafo, Eugene Horsch, permanece bajo custodia por delitos de armas y drogas, sin imputaciones relacionadas con el caso de las desaparecidas (Philadelphia Police)

El operativo mantendrá cortes de tránsito hasta mediados de octubre

La investigación requerirá la presencia diaria de agentes locales y federales, además de maquinaria pesada. Las autoridades prevén trabajar en el lugar hasta mediados de octubre, de acuerdo con ABC News.

El concejal Anthony Phillips anticipó actividad sostenida en el área. Chew Avenue permanecerá cerrada al tránsito hasta el 29 de septiembre, de 7 a 17, según CBS News Philadelphia, sin restricciones de estacionamiento durante esos días.

Entre el 5 y el 16 de octubre, en el mismo horario, los residentes deberán retirar sus vehículos del perímetro de trabajo.

La duración del procedimiento dependerá de los hallazgos y la Policía no precisó si necesitará nuevas órdenes judiciales.

El FBI y la Policía de Filadelfia comenzaron el desmontaje selectivo de una vivienda en el barrio de Olney vinculada con siete mujeres desaparecidas (Captura CBS News)

Siete desapariciones están bajo investigación, sin muertes confirmadas

La pesquisa relacionó a siete mujeres desaparecidas con la vivienda y con archivos atribuidos a R.C. Horsch. Sin embargo, esa conexión no implica que todas hayan sido identificadas como víctimas de homicidio ni que existan muertes confirmadas.

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Según The Washington Post, los investigadores localizaron a 58 mujeres en la colección digital. El diario señaló que 44 se comunicaron con las autoridades; algunas no quisieron dar detalles y otras aún no prestaron declaración.

Las familias de Amarando y Fresses esperaban desde 2012 y 2018 la confirmación. Llegó en forma de imágenes que la Policía preferiría no haber encontrado (NamUs)

La Policía identificó públicamente a Gabrielle Amarando y Maribel Fresses entre las personas que aparecen en el material y cuyo paradero se desconoce.

También vinculó al expediente a Nicole Fusaro, Blair Tonzelli, una mujer cuya familia pidió mantener en reserva y otra aún no identificada.

Nicole Fusaro tenía 27 años cuando fue vista por última vez, en 2018 (Philadelphia Police)

Entre las personas vinculadas también figura Amy McHale, exesposa de Raymond “R.C.” Horsch. McHale, que trabajó como modelo para él, fue vista por última vez en 2016 en la vivienda de West Chew Avenue y permanece desaparecida.

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En ese marco, la Policía de Filadelfia considera que cinco de las siete mujeres vinculadas a los archivos podrían estar muertas.

Blair Tonzelli desapareció en 2023, la más reciente de las víctimas identificadas (NamUs)

Sin embargo, no se recuperaron cuerpos ni restos humanos, y las autoridades no informaron una identificación pública completa de todas las presuntas víctimas fatales.

Los allanamientos previos dejaron urnas, sustancias y dispositivos bajo análisis

Los registros anteriores derivaron en la incautación de más de 50 discos duros y otros dispositivos. En la propiedad también hallaron un laboratorio doméstico con sustancias corrosivas o tóxicas, cuya composición y posible uso siguen bajo evaluación.

Había cinco urnas con cenizas. Algunas podrían corresponder a personas del entorno de Horsch, aunque dos no habían sido identificadas al momento de la publicación, según The Washington Post.

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Los agentes encontraron además armas, una placa falsa del FBI, un cultivo de marihuana y escritos incorporados al expediente. Ninguno de esos elementos demuestra, por sí solo, que se hayan cometido homicidios en la vivienda.

En una primera inspección se detectó una sustancia que parecía sangre falsa, informó NBC Philadelphia. La excavación posterior de un tramo de tuberías subterráneas no arrojó resultados sustanciales.

Amy McHale, exesposa de Raymond “R.C.” Horsch, permanece desaparecida desde 2016. Investigadores la vincularon con la vivienda de West Chew Avenue, en Filadelfia (NamUs)

Los relatos de antiguas modelos complican la distinción entre ficción y delito

Dos mujeres entrevistadas por NBC Philadelphia dijeron que participaron años atrás en sesiones fotográficas con R.C. Horsch.

Ambas describieron una vivienda deteriorada, con olores fuertes, pero afirmaron que no se sintieron amenazadas durante sus encuentros con él.

Christy, una de ellas, contó que el fotógrafo buscaba imágenes en blanco y negro que presentaba como artísticas. Cassandra Barone relató que trabajó con Horsch mientras atravesaba problemas de adicción y necesitaba dinero y un lugar para alojarse; según dijo, las sesiones incluían representaciones de violencia, muerte y erotismo con sangre falsa y elementos escénicos.

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Barone sostuvo que Horsch no le pidió hacer nada que la incomodara. Esos testimonios no descartan las sospechas ni confirman delitos, pero explican por qué los detectives deben verificar fechas, metadatos, identidades y escenarios de cada archivo.

Una imagen posterior de una misma mujer puede ser clave para reconstruir si seguía con vida tras una escena bajo análisis.

Las autoridades mantendrán cierres de tránsito y el uso de maquinaria pesada en la zona hasta mediados de octubre (Captura CBS News)

R.C. Horsch murió en 2025 y su hijo enfrenta cargos ajenos a las desapariciones

Raymond “R.C.” Horsch murió por causas naturales en 2025, a los 82 años, antes de que la Policía encontrara la colección digital.

Las fuentes lo describen como fotógrafo, cineasta y productor de pornografía asociado con la vivienda de Chew Avenue. Nunca fue acusado formalmente por las desapariciones.

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La investigación tomó impulso con el arresto de Eugene Horsch en junio de 2026, durante un control de tránsito cerca de Independence Mall.

Permanece detenido por cargos federales no vinculados con las desapariciones, entre ellos posesión de un arma de fuego por parte de una persona condenada y posesión de documentación federal falsificada o producida ilegalmente, según los reportes judiciales y periodísticos disponibles.

No enfrenta acusaciones por las desapariciones ni la Policía lo señaló públicamente como partícipe de los hechos bajo investigación relacionados con su padre.

Mientras continúa el análisis de los archivos, los investigadores revisan los sectores de la vivienda señalados por ese material para intentar determinar qué ocurrió con las siete mujeres.