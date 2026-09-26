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Irán no cede y vuelve a condicionar la reapertura del estrecho de Ormuz a concesiones de EEUU: “Nuestras condiciones son claras”

Luego de que Trump rechazara el plan presentado por Teherán, el canciller Abbas Araqchi fue enfático: “Cualquier medida para reabrir el estrecho depende de que se cumplan dichas condiciones”

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El régimen de Irán volvió a condicionar la reapertura del estrecho de Ormuz a concesiones de Estados Unidos y defendió una salida negociada al conflicto, después de que el presidente Donald Trump rechazara el plan presentado por el ministro de Exteriores Abbas Araqchi para detener los combates y normalizar la navegación.

La propuesta iraní prevé un cronograma de siete días: Washington debería aplicar una serie de medidas durante las primeras cinco jornadas y Teherán permitiría el tránsito normal por Ormuz en el sexto día. La séptima jornada abriría negociaciones para un acuerdo definitivo, incluido el programa nuclear iraní.

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Sin embargo, Trump afirmó este sábado ante periodistas en la Casa Blanca que rechazó la propuesta de la República Islámica: “Quieren llegar a un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz de inmediato porque están saliendo muy mal parados”.

“Hicieron una propuesta, pero la rechacé (...) Quieren hacer un acuerdo, lo cual está bien, a mí me gustan los acuerdos. Pero ese acuerdo no sería aceptable”, agregó el presidente norteamericano.

Araqchi, en tanto, indicó que Teherán aún no recibió una respuesta formal por los canales de mediación. En un mensaje publicado en redes sociales, el canciller del régimen iraní señaló: “Estamos a la espera de que los mediadores nos transmitan las opiniones definitivas, y tomaremos una decisión basándonos en ellas”.

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Trump dijo este sábado que rechazó el plan presentado por Irán para reabrir el estrecho de Ormuz (REUTERS/Annabelle Gordon)
Trump dijo este sábado que rechazó el plan presentado por Irán para reabrir el estrecho de Ormuz (REUTERS/Annabelle Gordon)

Araqchi presentó la iniciativa durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y explicó que la propuesta llegó a Washington a través de Qatar, uno de los mediadores del conflicto. El plan contempla una tregua regional, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, el fin de las sanciones al petróleo iraní y la liberación de activos congelados.

“Nuestras condiciones son claras, y cualquier medida para reabrir el estrecho de Ormuz depende de que se cumplan dichas condiciones”, aclaró Araqchi, antes de agregar: “Solo una solución negociada puede sacarles de este punto muerto”.

El canciller había explicado el viernes que la reapertura se produciría el sexto día de la ejecución del acuerdo. Si Estados Unidos aceptara el esquema, las partes podrían pasar a conversaciones más amplias “sobre temas acordados mutuamente”, entre ellos el programa nuclear iraní.

Un alto cargo iraní declaró a Reuters que Teherán no mostraría flexibilidad sobre su programa nuclear ni siquiera si Washington aceptaba el acuerdo de paz. Trump ha sostenido que Irán no debe obtener una bomba nuclear.

The Wall Street Journal informó primero sobre el rechazo de Trump al plan iraní. Según el diario, el presidente se mostró en privado escéptico sobre la posibilidad de que Irán aceptara sus exigencias y comunicó a su equipo que considera probable una nueva campaña de bombardeos después de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos.

La posición estadounidense contrasta con la evaluación previa de un funcionario de ese país, que había definido como “positivas y constructivas” las conversaciones indirectas con Irán. Los contactos se desarrollan mientras Estados Unidos mantiene un bloqueo económico para presionar a Teherán a detener los ataques contra buques en Ormuz.

Esos ataques redujeron el tráfico marítimo en la zona, pese a las afirmaciones reiteradas de Trump de que Estados Unidos controla la vía navegable. El conflicto, que lleva siete meses, también interrumpió el flujo de petróleo por el estrecho y afectó a la economía mundial.

La Guardia Revolucionaria iraní asegura que mantiene el control sobre Ormuz (REUTERS/Stringer)
La Guardia Revolucionaria iraní asegura que mantiene el control sobre Ormuz (REUTERS/Stringer)

La Guardia Revolucionaria reivindicó el control iraní del estrecho

El portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, el general de brigada Hosein Mohebi, afirmó que las fuerzas navales de ese cuerpo controlan el estrecho de Ormuz. En un comunicado recogido por la agencia Tasnim, sostuvo: “El estrecho de Ormuz está bajo el control de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria”.

Mohebi cuestionó la capacidad estadounidense para mantener abierta la ruta marítima. “Estados Unidos, pese a contar con la mayor Armada del mundo, no pudo mantener abierto el estrecho de Ormuz ni siquiera durante unas horas”, afirmó.

El portavoz indicó que, antes de la guerra, decenas de barcos y, en determinados momentos, más de un centenar cruzaban cada día el paso marítimo. Actualmente, según Mohebi, solo transitan cargamentos de petróleo de los socios comerciales de Irán y “con autorización de Teherán”.

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