Rusia lanzó una ola de ataques con drones contra la población civil ucraniana: al menos cinco muertos

Rusia lanzó una ola de ataques con drones que dejaron cinco muertos en distintas regiones de Ucrania.

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Los ataques rusos dejaron al menos cinco muertos en Ucrania este domingo, según informaron las autoridades ucranianas. Una persona murió en Kiev, tres en la región de Zaporizhzhia y otra en Odesa, mientras Rusia mantenía ataques con drones contra zonas residenciales, industriales y de infraestructura civil.

Los bombardeos ocurrieron un día después de que el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, declarara ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que Moscú continuará su campaña militar “sin importar las circunstancias”.

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Muertes y daños en Kiev, Zaporizhzhia y Odesa

Los ataques rusos causaron al menos cinco muertes durante la noche y la mañana del domingo: una en Kiev, tres en Zaporizhzhia y una en Odesa. Las autoridades reportaron daños en viviendas, instalaciones energéticas y otras infraestructuras civiles, mientras la Fuerza Aérea ucraniana indicó que la ofensiva seguía en curso.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso Serguéi Lavrov declaró ante la ONU que la campaña militar continuará sin importar las circunstancias. (AP Foto/Kateryna Klochko)

En Kiev, los ataques alcanzaron más de 16 puntos de la ciudad y sus suburbios, en áreas residenciales e industriales. El alcalde Vitali Klitschko informó que una mujer y dos adolescentes de 16 años resultaron heridos y fueron hospitalizados.

El presidente Volodímir Zelensky señaló que tres personas murieron en ataques nocturnos contra la región meridional de Zaporizhzhia. En Odesa, las autoridades comunicaron un “ataque masivo” contra el sur de la región del mar Negro que dejó otra víctima mortal.

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Zelensky también afirmó que los ataques alcanzaron durante la noche edificios residenciales, infraestructuras energéticas y otras instalaciones civiles en las regiones de Odesa, Kharkiv, Sumy, Mikoláyiv, Kherson, Poltava, Zhitómir y Kiev.

Durante la mañana del domingo, Rusia atacó dos veces un centro de datos en Kiev, según indicó el presidente ucraniano. En el primero de esos ataques, tres personas resultaron heridas, entre ellas dos niños.

El pedido de Zelensky a China, India y el Sur Global

Zelensky pidió una postura más firme de los países que, según sostuvo, pueden influir en Rusia para impulsar la paz. El mandatario mencionó a China, India, Brasil, Sudáfrica, los integrantes del G20 y países del denominado Sur Global.

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“Trabajamos constantemente con Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y otros socios para reforzar nuestra defensa y promover una diplomacia efectiva”, escribió Zelenski en X. Luego añadió que “lo que falta es una postura firme y coherente” de los países que nombró.

El presidente Volodímir Zelensky solicitó una postura más firme a países como China, India, Brasil y Sudáfrica para presionar a Rusia. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El presidente sostuvo que cada una de esas naciones “tiene influencia sobre Rusia y puede contribuir a que la paz se haga realidad”. También afirmó que garantizar la seguridad de Ucrania contribuiría a reforzar la estabilidad a escala global.

Según Zelensky, Rusia lanzó contra Ucrania durante la última semana más de 2.200 drones de ataque, unas 1.650 bombas aéreas y 38 misiles de distintos tipos, incluidos proyectiles balísticos.

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El ataque con 170 drones y la respuesta antiaérea

La Fuerza Aérea ucraniana informó que Rusia lanzó desde las 18.00 del sábado 170 drones de ataque Shahed, además de aparatos Gerbera, drones réplica Parodia y 76 unidades de motor a reacción.

La defensa antiaérea ucraniana logró neutralizar 147 de los 170 drones rusos detectados desde la tarde del sábado. (AP Foto/Kateryna Klochko)

Los lanzamientos procedieron de las direcciones rusas de Oriol, Kursk, Primorsko-Ajtarsk y Shatálovo, así como del territorio ocupado de Donetsk y de Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Según los datos preliminares difundidos a las 07.30 del domingo, la defensa antiaérea ucraniana derribó o neutralizó 147 drones.

La Fuerza Aérea registró impactos en 18 lugares y la caída de restos de aeronaves no tripuladas derribadas en otros ocho. Al publicar el parte, advirtió que varios drones rusos seguían en el espacio aéreo ucraniano.

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