Mundo

Alerta en Reino Unido: la policía antiterrorista investiga un “incidente grave” cerca de una base militar utilizada por EEUU

Las autoridades evacuaron a los residentes de Whelford tras la detención de varios hombres sospechosos de delitos relacionados con explosivos cerca de la base aérea de Gloucestershire

La policía británica arrestó a varios hombres por delitos vinculados con explosivos cerca de una base militar utilizada por Estados Unidos. (REUTERS/Toby Shepheard)
La policía británica arrestó a varios hombres por delitos vinculados con explosivos cerca de una base militar utilizada por Estados Unidos. (REUTERS/Toby Shepheard)
Guardar

La policía antiterrorista de Gloucestershire evacuó este domingo a residentes de Whelford y declaró un “incidente grave” cerca de la base de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) de Fairford, utilizada también por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, tras detener a varios hombres por presuntos delitos vinculados con explosivos.

Las autoridades acordonaron la zona mientras especialistas militares en desactivación de bombas revisaban varios vehículos. La policía informó que considera que el incidente está contenido, aunque mantuvo las evacuaciones y la investigación sobre los detenidos.

PUBLICIDAD

La evacuación en Whelford se produjo por una investigación sobre posibles delitos bajo la Ley de Explosivos cerca de la base RAF Fairford. La policía estableció un perímetro de seguridad, desplegó expertos militares para revisar vehículos y trasladó a habitantes a un centro de ocio próximo mientras evaluaba el riesgo.

La policía declaró un incidente grave en la base aérea británica de Fairford después de que varios hombres fueran arrestados bajo sospecha de delitos en virtud de la Ley de Explosivos (REUTERS/Toby Shepheard)
La policía declaró un incidente grave en la base aérea británica de Fairford después de que varios hombres fueran arrestados bajo sospecha de delitos en virtud de la Ley de Explosivos (REUTERS/Toby Shepheard)

Evacuaciones y operativo en Whelford

La policía de Gloucestershire señaló que “un número de propiedades” estaba siendo evacuado en el área de Whelford después de la declaración del incidente grave. Medios locales informaron de un amplio despliegue de servicios de emergencia, incluido un equipo de respuesta en áreas peligrosas.

La fuerza informó que los agentes arrestaron a varios hombres “bajo sospecha de delitos en virtud de la Ley de Explosivos”. No difundió la identidad de los detenidos ni detalles sobre los elementos que motivaron las detenciones.

PUBLICIDAD

Especialistas en desactivación de bombas del Ejército británico revisaron varios vehículos en el perímetro de seguridad establecido. (REUTERS/Toby Shepheard)
Especialistas en desactivación de bombas del Ejército británico revisaron varios vehículos en el perímetro de seguridad establecido. (REUTERS/Toby Shepheard)

Expertos del Ejército británico en desactivación de explosivos “están examinando varios vehículos”, según el comunicado policial. Las autoridades indicaron que el perímetro seguía activo y pidieron evitar el área.

La BBC informó que los residentes de Whelford fueron llevados a un centro de ocio cercano. La localidad está junto a RAF Fairford, una instalación británica que también alberga operaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Reacciones del Gobierno y de la base aérea

Un portavoz del Gobierno afirmó que el primer ministro Andy Burnham recibía actualizaciones sobre el episodio. “Agradecemos a los servicios de emergencia, que han actuado con rapidez para detener a varios sospechosos y adoptar medidas para mantener segura a la comunidad”, declaró.

La base de la Real Fuerza Aérea británica en Fairford acoge operaciones del Ala de Apoyo de Combate 501 de la Fuerza Aérea estadounidense. (REUTERS/Toby Shepheard)
La base de la Real Fuerza Aérea británica en Fairford acoge operaciones del Ala de Apoyo de Combate 501 de la Fuerza Aérea estadounidense. (REUTERS/Toby Shepheard)

El portavoz añadió que “sería inapropiado hacer más comentarios mientras las investigaciones estén en curso”. La autorización de operaciones defensivas estadounidenses contra instalaciones iraníes de misiles desde dos bases británicas, entre ellas Fairford, había sido concedida en marzo por el entonces primer ministro Keir Starmer.

El ministro de Defensa Wes Streeting agradeció en X a los “equipos de emergencia y especializados” desplazados al lugar. “Podemos estar tranquilos de que esto se está gestionando”, afirmó.

RAF Fairford es la base británica del Ala de Apoyo de Combate 501 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Un comunicado indicó que el personal permanecerá vigilante y adoptará las medidas necesarias para proteger a militares estadounidenses, civiles, contratistas y sus familias.

La diputada por la zona Roz Savage describió la situación como “preocupante” y señaló que contactó a la policía para solicitar actualizaciones. Según dijo, las autoridades le comunicaron que creen que el incidente está contenido.

Temas Relacionados

Fuerza AéreaExplosivosevacuaciónReino UnidoGloucestershire

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Omán pidió cooperación para restablecer la navegación en el estrecho de Ormuz y frenar la crisis de Yemen

Durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el canciller omaní instó a los actores implicados en la guerra de Medio Oriente a trabajar con el sultanato para proteger el tránsito en la vía marítima, del cual dependen numerosos países de la región

Omán pidió cooperación para restablecer la navegación en el estrecho de Ormuz y frenar la crisis de Yemen

El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales del clero en su tercer día de gira por Francia

Una investigación realizada en 2021 reveló que miembros de la clerecía o laicos de la Iglesia habían maltratado de aproximadamente 330.000 menores de edad en el país galo a lo largo de 70 años

El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales del clero en su tercer día de gira por Francia

Dos tiroteos masivos en Sudáfrica dejaron al menos 27 muertos y 26 heridos: buscan identificar a los agresores

Los ataques fueron perpetuados el sábado y este domingo en dos ciudades distintas. El presidente Cyril Ramaphosa calificó la delincuencia como una de las principales amenazas nacionales, en un contexto de elevada circulación de armas y actividad de bandas criminales

Dos tiroteos masivos en Sudáfrica dejaron al menos 27 muertos y 26 heridos: buscan identificar a los agresores

Infobae en Nepal, a un mes de la trágica inundación: historias del horror y los rituales para despedir a los desaparecidos

Las autoridades mantienen las tareas de rescate en busca de personas bajo el lodo, mientras en Katmandú creman cuerpos simbólicos. Un vuelo del piloto argentino Enrique Piñeyro llevó 20 toneladas de donaciones

Infobae en Nepal, a un mes de la trágica inundación: historias del horror y los rituales para despedir a los desaparecidos

Una médica argentina cuenta cómo es el brote de ébola en el Congo: “Cada treinta minutos una persona se muere”

Carolina Nanclares, de Médicos Sin Fronteras, volvió hace dos semanas del epicentro del brote en el país africano. Advirtió que la epidemia, la segunda mayor de la historia, va “un paso adelante” de la respuesta

Una médica argentina cuenta cómo es el brote de ébola en el Congo: “Cada treinta minutos una persona se muere”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Por el aviso de un remisero, Prefectura interceptó a tres ciudadanos chinos que ingresaron ilegalmente al país

Por el aviso de un remisero, Prefectura interceptó a tres ciudadanos chinos que ingresaron ilegalmente al país

Ley Nuclear de Colombia: La normativa que busca regular la medicina, la industria y la energía, no se trata de bombas o centrales

Balacera en Breña: sicarios dispararon en una pollada y dejaron un muerto y cuatro heridos

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: “En este país gobiernan los buitres y este Gobierno progresista ya no tiene ningún sentido”

Casarse o convivir con una persona mucho menor puede afectar la pensión en fondos privados de Colombia: experto explica por qué

DEPORTES

La argentina Ailín Pérez venció a la brasileña Dumont en UFC: su reacción y la desafiante respuesta tras recibir preservativos de su rival

La argentina Ailín Pérez venció a la brasileña Dumont en UFC: su reacción y la desafiante respuesta tras recibir preservativos de su rival

El fuerte respaldo de un referente de la Fórmula 1 para Franco Colapinto tras chocar a Gasly: “Tienes que admirarlo”

El día que el posible título de Reutemann obligó a jugar por la mañana un Superclásico lleno de figuras

Juega en la Juventus, puede elegir entre cuatro selecciones y fue citado por Argentina: “Estoy agradecido”

La inesperada respuesta de Tom Cruise al recibir la camiseta de un equipo argentino durante la presentación de su nueva película

ENTRETENIMIENTO

Un Lotus Esprit que se convertía en submarino y un Aston Martin DB5 con asiento eyectable: los 10 vehículos más recordados de James Bond

Un Lotus Esprit que se convertía en submarino y un Aston Martin DB5 con asiento eyectable: los 10 vehículos más recordados de James Bond

Sylvester Stallone desnuda sus heridas a los 80: crisis de ansiedad, padres violentos y la razón por la que nunca buscó terapia

Las voces originales de Abby y Lev regresan a “The Last of Us”: así serán sus nuevos personajes en la serie

Sylvester Stallone confiesa que desarrolló bulimia al grabar “Rocky III”: “Mi cuerpo se convirtió en una obsesión”

Universal supera los USD 5.000 millones en taquilla mundial y se convierte en el primer estudio en alcanzar esa cifra en 2026