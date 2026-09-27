Alerta en Reino Unido: la policía antiterrorista investiga un “incidente grave” cerca de una base militar utilizada por EEUU

La policía británica arrestó a varios hombres por delitos vinculados con explosivos cerca de una base militar utilizada por Estados Unidos. (REUTERS/Toby Shepheard)

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La policía antiterrorista de Gloucestershire evacuó este domingo a residentes de Whelford y declaró un “incidente grave” cerca de la base de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) de Fairford, utilizada también por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, tras detener a varios hombres por presuntos delitos vinculados con explosivos.

Las autoridades acordonaron la zona mientras especialistas militares en desactivación de bombas revisaban varios vehículos. La policía informó que considera que el incidente está contenido, aunque mantuvo las evacuaciones y la investigación sobre los detenidos.

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La evacuación en Whelford se produjo por una investigación sobre posibles delitos bajo la Ley de Explosivos cerca de la base RAF Fairford. La policía estableció un perímetro de seguridad, desplegó expertos militares para revisar vehículos y trasladó a habitantes a un centro de ocio próximo mientras evaluaba el riesgo.

La policía declaró un incidente grave en la base aérea británica de Fairford después de que varios hombres fueran arrestados bajo sospecha de delitos en virtud de la Ley de Explosivos (REUTERS/Toby Shepheard)

Evacuaciones y operativo en Whelford

La policía de Gloucestershire señaló que “un número de propiedades” estaba siendo evacuado en el área de Whelford después de la declaración del incidente grave. Medios locales informaron de un amplio despliegue de servicios de emergencia, incluido un equipo de respuesta en áreas peligrosas.

La fuerza informó que los agentes arrestaron a varios hombres “bajo sospecha de delitos en virtud de la Ley de Explosivos”. No difundió la identidad de los detenidos ni detalles sobre los elementos que motivaron las detenciones.

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Especialistas en desactivación de bombas del Ejército británico revisaron varios vehículos en el perímetro de seguridad establecido. (REUTERS/Toby Shepheard)

Expertos del Ejército británico en desactivación de explosivos “están examinando varios vehículos”, según el comunicado policial. Las autoridades indicaron que el perímetro seguía activo y pidieron evitar el área.

La BBC informó que los residentes de Whelford fueron llevados a un centro de ocio cercano. La localidad está junto a RAF Fairford, una instalación británica que también alberga operaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Reacciones del Gobierno y de la base aérea

Un portavoz del Gobierno afirmó que el primer ministro Andy Burnham recibía actualizaciones sobre el episodio. “Agradecemos a los servicios de emergencia, que han actuado con rapidez para detener a varios sospechosos y adoptar medidas para mantener segura a la comunidad”, declaró.

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La base de la Real Fuerza Aérea británica en Fairford acoge operaciones del Ala de Apoyo de Combate 501 de la Fuerza Aérea estadounidense. (REUTERS/Toby Shepheard)

El portavoz añadió que “sería inapropiado hacer más comentarios mientras las investigaciones estén en curso”. La autorización de operaciones defensivas estadounidenses contra instalaciones iraníes de misiles desde dos bases británicas, entre ellas Fairford, había sido concedida en marzo por el entonces primer ministro Keir Starmer.

El ministro de Defensa Wes Streeting agradeció en X a los “equipos de emergencia y especializados” desplazados al lugar. “Podemos estar tranquilos de que esto se está gestionando”, afirmó.

RAF Fairford es la base británica del Ala de Apoyo de Combate 501 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Un comunicado indicó que el personal permanecerá vigilante y adoptará las medidas necesarias para proteger a militares estadounidenses, civiles, contratistas y sus familias.

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La diputada por la zona Roz Savage describió la situación como “preocupante” y señaló que contactó a la policía para solicitar actualizaciones. Según dijo, las autoridades le comunicaron que creen que el incidente está contenido.