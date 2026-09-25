Estados Unidos

Dos hombres son arrestados por ingresar a las alcantarillas de Nueva York durante la Asamblea General de la ONU

Samuel Reveron, de 25 años, y Kevin Rodriguez, de 26, ambos residentes de Queens, fueron acusados de ingreso ilegal a propiedad ajena

Un hombre vestido con sudadera azul junto a otro individuo con sudadera negra, capucha puesta y mascarilla médica
La Policía de Nueva York descartó indicios de una amenaza contra funcionarios internacionales durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (Captura de video: NY Post).
Guardar

Dos hombres de Queens fueron detenidos tras presuntamente ingresar al sistema de alcantarillado de Nueva York, cerca de un hotel del Upper East Side. El incidente movilizó a las autoridades durante las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Los acusados son Samuel Reveron, de 25 años, y Kevin Rodriguez, de 26. Ambos enfrentan cargos por intrusión ilegal.

PUBLICIDAD

Tras ser procesados este viernes en un tribunal penal de Manhattan, quedaron en libertad. Deberán comparecer nuevamente ante la Justicia a fines de noviembre, informó NBC New York.

La incursión ocurrió junto a Park Avenue

La investigación se centró en una boca de alcantarilla ubicada en Park Avenue, cerca de East 61st Street, en Manhattan.

Según la denuncia penal recogida por CBS News New York, un grupo de seis personas ingresó al sistema subterráneo a la 1:38 de la madrugada del miércoles 23 de septiembre.

Cámaras de vigilancia registraron a varios individuos que salieron unas dos horas y media después y se dirigieron hacia dos vehículos.

El lugar se encontraba cerca de un hotel donde el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se había hospedado durante visitas anteriores a la ciudad y donde estaba previsto que se alojara antes de su intervención ante la Asamblea General. Sin embargo, finalmente no se hospedó allí.

PUBLICIDAD

La Policía de Nueva York (NYPD) sostiene que buscaban objetos de valor y que no existen indicios de que el acto estuviera relacionado con la cercanía al establecimiento, precisó CNN.

Agentes de policía observan el interior de una alcantarilla abierta en el asfalto junto a herramientas para levantar la tapa
El evento se registró cerca de un hotel de Park Avenue vinculado a estadías del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (Captura de video: ABC7NY).

Por consiguiente, la NYPD y el Servicio Secreto de Estados Unidos revisaron grabaciones, lectores automáticos de matrículas y otros registros para identificar a los intrusos.

Así, los detectives consiguieron una fotografía de la matrícula de uno de los vehículos. Al incorporar ese dato al sistema policial de lectores de placas, reconstruyeron el recorrido del automóvil, incluidos sus horarios de llegada y salida de la zona.

Los investigadores identificaron al propietario registrado del vehículo y consultaron imágenes de cámaras corporales correspondientes a controles de tránsito anteriores.

Luego vigilaron el vehículo en la dirección registrada y detuvieron al sospechoso cuando se acercó al automóvil. Se desconoce si los detenidos fueron arrestados juntos o por separado, reportó CNN.

De acuerdo con la denuncia citada por NBC News, los dos hombres se identificaron ante los investigadores como quienes habían ingresado a la boca de alcantarilla y explicaron que descendieron juntos para buscar pertenencias que pudieran haber sido arrastradas por los desagües pluviales y las cloacas.

Una persona manipula el interior de una alcantarilla abierta en la calle utilizando palancas de metal
Los investigadores utilizaron lectores de matrículas y cámaras de vigilancia para identificar el recorrido del vehículo (Captura de video: ABC7NY).

Brian Kennedy, representante legal de Reveron, negó que su defendido hubiera ingresado al sistema de alcantarillado y expresó que, aun si hubiera estado allí, no existía intención de causar daños a terceros.

Asimismo, negó que la conducta atribuida a su cliente estuviera relacionada con las Naciones Unidas, Netanyahu o algún plan ilícito.

Las autoridades aún buscan al menos a otra persona que fue vista salir de la misma boca de alcantarilla, indicó NBC New York.

La ciudad advierte sobre gases tóxicos, inundaciones y espacios confinados

El hecho no es aislado en Nueva York, sino que forma parte de una actividad delictiva conocida como drain diving (exploración de desagües), que consiste en recorrer la infraestructura de drenaje en busca de metales u otros objetos que puedan venderse.

La policía señaló que se han detectado varios casos similares en los últimos meses, con personas que afirmaron buscar cadenas, anillos, cobre u otros materiales, según CNN.

En Nueva York, algunas personas ingresan de forma ilegal a las alcantarillas para buscar metales, joyas u otros objetos que las lluvias arrastran hacia los desagües.

Este viernes se registró otra incursión en Brooklyn: tres hombres fueron vistos al salir de una alcantarilla en Bay Ridge Parkway y la 17th Avenue, en Bensonhurst, alrededor de las 4:30 de la madrugada. No se han producido arrestos, consignó CBS News New York.

Funcionarios municipales alertan que ingresar al sistema de alcantarillado implica “numerosos peligros, incluidos gases tóxicos y potencialmente mortales, superficies inestables, riesgos de inundación y espacios confinados”.

Temas Relacionados

Nueva YorkONUAlcantarillasNYPDEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos reconocidas marcas de autos retirarán más de 208.000 vehículos por una falla que puede aumentar el riesgo de choque

La campaña involucra unidades de Volkswagen y Audi fabricadas entre 2018 y 2021. El problema se encuentra en un perno que fija la cremallera de dirección al subchasis y que puede deteriorarse por la humedad

Dos reconocidas marcas de autos retirarán más de 208.000 vehículos por una falla que puede aumentar el riesgo de choque

La tormenta que amenaza la costa este de EEUU podría traer ráfagas de hasta 97 km/h y mareas altas este fin de semana

Las previsiones contemplan lluvias persistentes, oleaje elevado y anegamientos desde Carolina del Norte hasta Nueva Inglaterra, con mayor preocupación en comunidades cercanas al litoral

La tormenta que amenaza la costa este de EEUU podría traer ráfagas de hasta 97 km/h y mareas altas este fin de semana

Entró por una ventana y atacó a una pareja mientras dormía: mató a un pediatra y dejó a su esposa en estado crítico

Los dos hijos de la familia, de 8 y 12 años, lograron refugiarse en la casa de un vecino. El presunto agresor fue detenido poco después, mientras los investigadores intentan determinar el móvil y establecer si conocía a las víctimas

Entró por una ventana y atacó a una pareja mientras dormía: mató a un pediatra y dejó a su esposa en estado crítico

Ed Sheeran cancela dos conciertos de su gira en este estado de EEUU por un temporal que traerá fuertes vientos y lluvias

Las presentaciones estaban previstas para este viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Gillette Stadium de Foxborough, pero la promotora decidió anular ambas funciones tras consultar con las autoridades locales

Ed Sheeran cancela dos conciertos de su gira en este estado de EEUU por un temporal que traerá fuertes vientos y lluvias

Estados Unidos restringe visas a quienes participen o faciliten el turismo de maternidad

El secretario de Estado Marco Rubio anunció la medida el 23 de septiembre. La política apunta a redes comerciales, intermediarios de visados y proveedores médicos extranjeros que organizan partos en suelo estadounidense

Estados Unidos restringe visas a quienes participen o faciliten el turismo de maternidad

TECNO

Ver películas y series con Xuper TV: por qué es un peligro para tus dispositivos

Ver películas y series con Xuper TV: por qué es un peligro para tus dispositivos

El director de The Witcher 3 defendió a The Blood of Dawnwalker de las críticas: “Sabía que sería un problema”

Diablo V cambia las reglas de la saga: tres líneas temporales y un mundo que se transforma con cada partida

Por qué la comunicación con agentes de IA puede impactar en las relaciones humanas y cómo revertirlo, según un estudio

Cómo se llaman los personajes de ‘Las Guerreras K-pop’ y cuáles son sus canciones más populares

ENTRETENIMIENTO

Dakota Johnson revela cómo fue trabajar bajo las órdenes de Taylor Swift en “Patient Zero”: “Respetamos nuestras mentes creativas”

Dakota Johnson revela cómo fue trabajar bajo las órdenes de Taylor Swift en “Patient Zero”: “Respetamos nuestras mentes creativas”

La mujer que acusó a Jay-Z de violación sexual se retracta: “Nunca me reuní con él”

Angelina Jolie se opone a Brad Pitt y le pide que deje de exigir sus datos financieros

El New York Film Festival abrirá con James Gray y cerrará con un documental de Ava DuVernay

¿Los Rolling Stones dejarán las giras? La exesposa de Ronnie Wood explica qué estaría frenando a la banda

MUNDO

Arabia Saudita, Turquía y Pakistán reafirmaron su compromiso con la defensa colectiva tras los ataques de los hutíes

Arabia Saudita, Turquía y Pakistán reafirmaron su compromiso con la defensa colectiva tras los ataques de los hutíes

Pakistán afirma haber matado a 13 talibanes en un choque fronterizo: Afganistán lo niega

Un diminuto fósil de carpincho desafía la idea de que el desierto de Atacama fue árido durante 40 millones de años

Una red mundial vinculada al Kremlin eludió las sanciones financieras gracias a un entramado de empresas pantalla

De perseguir animales a protegerlos: así es el programa que empleó a excazadores para vigilar los bosques de Nigeria