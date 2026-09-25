Dos hombres son arrestados por ingresar a las alcantarillas de Nueva York durante la Asamblea General de la ONU

La Policía de Nueva York descartó indicios de una amenaza contra funcionarios internacionales durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (Captura de video: NY Post).

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Dos hombres de Queens fueron detenidos tras presuntamente ingresar al sistema de alcantarillado de Nueva York, cerca de un hotel del Upper East Side. El incidente movilizó a las autoridades durante las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Los acusados son Samuel Reveron, de 25 años, y Kevin Rodriguez, de 26. Ambos enfrentan cargos por intrusión ilegal.

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Tras ser procesados este viernes en un tribunal penal de Manhattan, quedaron en libertad. Deberán comparecer nuevamente ante la Justicia a fines de noviembre, informó NBC New York.

La incursión ocurrió junto a Park Avenue

La investigación se centró en una boca de alcantarilla ubicada en Park Avenue, cerca de East 61st Street, en Manhattan.

Según la denuncia penal recogida por CBS News New York, un grupo de seis personas ingresó al sistema subterráneo a la 1:38 de la madrugada del miércoles 23 de septiembre.

Cámaras de vigilancia registraron a varios individuos que salieron unas dos horas y media después y se dirigieron hacia dos vehículos.

El lugar se encontraba cerca de un hotel donde el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se había hospedado durante visitas anteriores a la ciudad y donde estaba previsto que se alojara antes de su intervención ante la Asamblea General. Sin embargo, finalmente no se hospedó allí.

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La Policía de Nueva York (NYPD) sostiene que buscaban objetos de valor y que no existen indicios de que el acto estuviera relacionado con la cercanía al establecimiento, precisó CNN.

El evento se registró cerca de un hotel de Park Avenue vinculado a estadías del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (Captura de video: ABC7NY).

Por consiguiente, la NYPD y el Servicio Secreto de Estados Unidos revisaron grabaciones, lectores automáticos de matrículas y otros registros para identificar a los intrusos.

Así, los detectives consiguieron una fotografía de la matrícula de uno de los vehículos. Al incorporar ese dato al sistema policial de lectores de placas, reconstruyeron el recorrido del automóvil, incluidos sus horarios de llegada y salida de la zona.

Los investigadores identificaron al propietario registrado del vehículo y consultaron imágenes de cámaras corporales correspondientes a controles de tránsito anteriores.

Luego vigilaron el vehículo en la dirección registrada y detuvieron al sospechoso cuando se acercó al automóvil. Se desconoce si los detenidos fueron arrestados juntos o por separado, reportó CNN.

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De acuerdo con la denuncia citada por NBC News, los dos hombres se identificaron ante los investigadores como quienes habían ingresado a la boca de alcantarilla y explicaron que descendieron juntos para buscar pertenencias que pudieran haber sido arrastradas por los desagües pluviales y las cloacas.

Los investigadores utilizaron lectores de matrículas y cámaras de vigilancia para identificar el recorrido del vehículo (Captura de video: ABC7NY).

Brian Kennedy, representante legal de Reveron, negó que su defendido hubiera ingresado al sistema de alcantarillado y expresó que, aun si hubiera estado allí, no existía intención de causar daños a terceros.

Asimismo, negó que la conducta atribuida a su cliente estuviera relacionada con las Naciones Unidas, Netanyahu o algún plan ilícito.

Las autoridades aún buscan al menos a otra persona que fue vista salir de la misma boca de alcantarilla, indicó NBC New York.

La ciudad advierte sobre gases tóxicos, inundaciones y espacios confinados

El hecho no es aislado en Nueva York, sino que forma parte de una actividad delictiva conocida como drain diving (exploración de desagües), que consiste en recorrer la infraestructura de drenaje en busca de metales u otros objetos que puedan venderse.

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La policía señaló que se han detectado varios casos similares en los últimos meses, con personas que afirmaron buscar cadenas, anillos, cobre u otros materiales, según CNN.

En Nueva York, algunas personas ingresan de forma ilegal a las alcantarillas para buscar metales, joyas u otros objetos que las lluvias arrastran hacia los desagües.

Este viernes se registró otra incursión en Brooklyn: tres hombres fueron vistos al salir de una alcantarilla en Bay Ridge Parkway y la 17th Avenue, en Bensonhurst, alrededor de las 4:30 de la madrugada. No se han producido arrestos, consignó CBS News New York.

Funcionarios municipales alertan que ingresar al sistema de alcantarillado implica “numerosos peligros, incluidos gases tóxicos y potencialmente mortales, superficies inestables, riesgos de inundación y espacios confinados”.

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