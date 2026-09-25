Quiénes fueron los invitados a la mesa principal de la cena de Estado de Donald Trump y Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propone un brindis durante una cena de Estado en honor al presidente chino, Xi Jinping, en la Casa Blanca en Washington D. C., el 24 de septiembre de 2026. El presidente Xi realiza una visita de Estado a Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre (Brendan SMIALOWSKI/AFP)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una cena de Estado en honor de la visita del líder chino, Xi Jinping, con una lista de invitados que reunió a funcionarios de ambos países, ejecutivos de empresas tecnológicas, magistrados de la Corte Suprema y presentadores de Fox News.

Durante su discurso, el mandatario estadounidense se refirió al salón de baile que construye en la Casa Blanca. Más tarde, entregó a Xi una estatua de un águila calva y propuso un brindis en honor de su homólogo chino.

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Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, compartieron la mesa principal con Trump y la primera dama, Melania Trump. También se sentaron allí el CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk; el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y su esposa, Lori Huang; el director ejecutivo de Apple, Tim Cook; y la directora ejecutiva de Advanced Micro Devices, Lisa Su, junto a su esposo, Daniel Lin.

Entre los invitados también figuraron los cofundadores de OpenAI, Sam Altman y Greg Brockman; el cofundador de Google, Sergey Brin, y el director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai; el fundador de Amazon, Jeff Bezos; y el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg.

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La lista incluyó además al presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, y a los jueces Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh. También participaron los conductores de Fox News Bret Baier, Laura Ingraham y Jesse Watters.

El empresario David Ellison, de Paramount Skydance, y la donante israelí-estadounidense Miriam Adelson también estuvieron entre los asistentes.

(De izquierda a derecha) La directora ejecutiva de Advanced Micro Devices, Lisa Su; su esposo, Daniel Lin; el director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang; su esposa, Lori Huang; y el presidente de la junta directiva de Apple, Tim Cook, asisten a una cena de Estado ofrecida por el presidente de EE. UU., Donald Trump, al presidente chino, Xi Jinping, en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington D. C., el 24 de septiembre de 2026 (Brendan SMIALOWSKI/AFP)

Durante la velada, Xi Jinping afirmó que acordó con Trump construir una relación entre China y Estados Unidos basada en la “estabilidad estratégica”, tras una jornada de reuniones en Washington. El líder chino agradeció a Trump y a la primera dama, Melania Trump, por la recepción que les brindaron a él y a su esposa. Dijo que ambos los trataron con “esmerada atención y consideración”, lo que los hizo “sentir verdaderamente como en casa”.

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El mandatario chino recordó la visita de Trump a China en mayo y aseguró que ambos líderes están “haciendo historia en nuestras relaciones bilaterales”. “Acordamos construir una relación constructiva entre China y Estados Unidos basada en la estabilidad estratégica”, declaró Xi ante los invitados. El presidente chino agregó que las delegaciones mantuvieron durante el día “intercambios sinceros y profundos” que, según señaló, fortalecerán los vínculos bilaterales.

Durante el brindis, Trump anunció la entrega de una escultura a Xi para conmemorar la ocasión. Dos asistentes militares retiraron la tela que cubría la obra, que mostraba a un águila posada sobre una rama. El mandatario estadounidense afirmó que la pieza fue creada por un artista de Estados Unidos, cuyo nombre no mencionó, y que fue “diseñada en colaboración personal con Melania y conmigo mismo”.

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Trump sostuvo que la escultura representa “el espíritu libre y elevado de Estados Unidos”. “Esperamos que encuentre un buen lugar, un lugar maravilloso, en Beijing”, declaró.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, toma unos documentos mientras recibe al presidente de China, Xi Jinping, para una cena de Estado en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 24 de septiembre de 2026. El presidente Xi realiza una visita de Estado a Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre (SMIALOWSKI/AFP)

La visita de Xi concluye este viernes con la reunion de las parejas presidenciales a los Archivos Nacionales de Estados Unidos, donde se conserva la Declaración de Independencia, que este año celebra su 250 aniversario.

(Con información de AFP y REUTERS)