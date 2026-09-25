Quiénes fueron los invitados a la mesa principal de la cena de Estado de Donald Trump y Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una cena de Estado en honor de la visita del líder chino, Xi Jinping, con una lista de invitados que reunió a funcionarios de ambos países, ejecutivos de empresas tecnológicas, magistrados de la Corte Suprema y presentadores de Fox News.
Durante su discurso, el mandatario estadounidense se refirió al salón de baile que construye en la Casa Blanca. Más tarde, entregó a Xi una estatua de un águila calva y propuso un brindis en honor de su homólogo chino.
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Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, compartieron la mesa principal con Trump y la primera dama, Melania Trump. También se sentaron allí el CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk; el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y su esposa, Lori Huang; el director ejecutivo de Apple, Tim Cook; y la directora ejecutiva de Advanced Micro Devices, Lisa Su, junto a su esposo, Daniel Lin.
Entre los invitados también figuraron los cofundadores de OpenAI, Sam Altman y Greg Brockman; el cofundador de Google, Sergey Brin, y el director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai; el fundador de Amazon, Jeff Bezos; y el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg.
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La lista incluyó además al presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, y a los jueces Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh. También participaron los conductores de Fox News Bret Baier, Laura Ingraham y Jesse Watters.
El empresario David Ellison, de Paramount Skydance, y la donante israelí-estadounidense Miriam Adelson también estuvieron entre los asistentes.
Durante la velada, Xi Jinping afirmó que acordó con Trump construir una relación entre China y Estados Unidos basada en la “estabilidad estratégica”, tras una jornada de reuniones en Washington. El líder chino agradeció a Trump y a la primera dama, Melania Trump, por la recepción que les brindaron a él y a su esposa. Dijo que ambos los trataron con “esmerada atención y consideración”, lo que los hizo “sentir verdaderamente como en casa”.
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El mandatario chino recordó la visita de Trump a China en mayo y aseguró que ambos líderes están “haciendo historia en nuestras relaciones bilaterales”. “Acordamos construir una relación constructiva entre China y Estados Unidos basada en la estabilidad estratégica”, declaró Xi ante los invitados. El presidente chino agregó que las delegaciones mantuvieron durante el día “intercambios sinceros y profundos” que, según señaló, fortalecerán los vínculos bilaterales.
Durante el brindis, Trump anunció la entrega de una escultura a Xi para conmemorar la ocasión. Dos asistentes militares retiraron la tela que cubría la obra, que mostraba a un águila posada sobre una rama. El mandatario estadounidense afirmó que la pieza fue creada por un artista de Estados Unidos, cuyo nombre no mencionó, y que fue “diseñada en colaboración personal con Melania y conmigo mismo”.
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Trump sostuvo que la escultura representa “el espíritu libre y elevado de Estados Unidos”. “Esperamos que encuentre un buen lugar, un lugar maravilloso, en Beijing”, declaró.
La visita de Xi concluye este viernes con la reunion de las parejas presidenciales a los Archivos Nacionales de Estados Unidos, donde se conserva la Declaración de Independencia, que este año celebra su 250 aniversario.
(Con información de AFP y REUTERS)
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