Estados Unidos

Trump le obsequió a Xi una estatua de un águila calva durante la cena de Estado en la Casa Blanca

“Es un símbolo nacional y una encarnación del espíritu libre y elevado de Estados Unidos”, afirmó el mandatario al entregarle la estatua al líder chino

Trump le obsequió a Xi una estatua de un águila calva durante la cena de Estado en la Casa Blanca (REUTERS)
Trump le obsequió a Xi una estatua de un águila calva durante la cena de Estado en la Casa Blanca (REUTERS)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regaló este jueves al líder chino, Xi Jinping, una estatua de un águila calva, símbolo nacional estadounidense, durante la cena de Estado ofrecida en la Casa Blanca en honor al mandatario chino. El obsequio, según explicó Trump, fue realizado por un artista estadounidense y diseñado en colaboración con el propio presidente y la primera dama, Melania Trump.

“Es un honor para mí presentar al presidente Xi un regalo realizado por un extraordinario artista estadounidense, uno de los mejores del mundo”, dijo Trump al entregar la estatua. El presidente estadounidense destacó que el águila calva “es un símbolo nacional de Estados Unidos y una encarnación del espíritu libre y elevado de Estados Unidos”.

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“Esperamos que encuentre un buen lugar, un lugar maravilloso, en Bejing”, añadió Trump al entregar el regalo a Xi.

El gesto ocurrió horas después de que el mandatario chino anunciara que dos pandas gigantes, Ping Ping y Fu Shuang, llegarán “en unos días” al Zoológico de Atlanta, donde sustituirán a los cuatro ejemplares que regresaron a China en 2024 tras 25 años de colaboración. Xi presentó la llegada de los animales como “una buena noticia” y afirmó que el panda gigante fue “un enviado de amistad entre los chinos y los estadounidenses”.

Trump cerró su intervención con un brindis por Xi y su esposa, Peng Liyuan, y por la relación entre ambos países. “Que todos nuestros pueblos conozcan un futuro de armonía, paz y éxito”, dijo antes de ceder la palabra al presidente chino.

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“Esperamos que encuentre un buen lugar, un lugar maravilloso, en Bejing”, añadió Trump al entregar el regalo a Xi (REUTERS)
“Esperamos que encuentre un buen lugar, un lugar maravilloso, en Bejing”, añadió Trump al entregar el regalo a Xi (REUTERS)

Durante el brindis, Trump también afirmó: “El presidente Xi y yo entendemos que representamos sistemas diferentes, pero los lazos entre nuestros pueblos perduran y nunca nos hemos llevado mejor”. Luego agregó que ambos países podían continuar con la construcción de “una relación que promueva la prosperidad y la seguridad para las generaciones futuras”.

La cena reunió a multimillonarios, figuras de Washington, líderes empresariales y referentes de la industria tecnológica. Entre los asistentes se encontraba Sam Altman, CEO de OpenAI, quien firmó autógrafos a su llegada a la Casa Blanca. Jensen Huang, CEO de Nvidia, asistió con esmoquin en lugar de la característica chaqueta de cuero negra que suele utilizar. También participaron Jeff Bezos, Elon Musk, Sundar Pichai, Greg Brockman y Michael Dell.

Trump y Xi habían discutido durante la tarde asuntos relacionados con Taiwán, el comercio y la inteligencia artificial. Sin embargo, durante la jornada en la Casa Blanca, Trump también mostró al mandatario chino algunas de las novedades del complejo presidencial, incluido un recorrido por su helicóptero presidencial Marine One y el nuevo helipuerto.

Xi señaló durante su brindis que “el presidente Trump se ha comprometido a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande” y que “China está comprometida con lograr una gran revitalización nacional”. “Estos dos objetivos son ambiciosos y sin duda pueden reforzarse mutuamente”, afirmó el mandatario chino.

La cena se celebró en el Salón Este de la Casa Blanca, con iluminación tenue y decoración en rojo y dorado. Trump vistió un esmoquin, mientras que Melania Trump llevó una blusa blanca de popelina de algodón de Saint Laurent, una faja de seda negra y pantalones de brocado negro de Dolce & Gabbana, con un motivo de peonías. Xi optó por un traje negro y Peng Liyuan por un vestido rojo.

Entre los asistentes se encontraba Sam Altman, CEO de OpenAI, quien firmó autógrafos a su llegada a la Casa Blanca. Jensen Huang, CEO de Nvidia, asistió con esmoquin en lugar de la característica chaqueta de cuero negra que suele utilizar. También participaron Jeff Bezos, Elon Musk, Sundar Pichai, Greg Brockman y Michael Dell (AFP)
Entre los asistentes se encontraba Sam Altman, CEO de OpenAI, quien firmó autógrafos a su llegada a la Casa Blanca. Jensen Huang, CEO de Nvidia, asistió con esmoquin en lugar de la característica chaqueta de cuero negra que suele utilizar. También participaron Jeff Bezos, Elon Musk, Sundar Pichai, Greg Brockman y Michael Dell (AFP)

Trump también dedicó parte de su intervención al salón de baile de la Casa Blanca que está en construcción. “Si pudiera salirme del guion por un segundo, solo quiero decir que tenía que hacerlo”, dijo, mientras los presentes reían.

“Me gustaría invitar a todos los presentes a que nos visiten a través de esa hermosa cortina que hay al fondo”, señaló Trump en referencia a las obras del nuevo espacio en el jardín sur. El presidente estadounidense dijo que el proyecto estaba a un año de su finalización y que los asistentes podrían visitarlo después de la cena.

Trump bautizó el proyecto como el “Gran Salón de los Estados Unidos” y sugirió que podría rivalizar con el Gran Salón del Pueblo de Beijing, donde Xi ofreció una cena de Estado al mandatario estadounidense durante su visita a China en mayo.

El menú de la cena fue diseñado con participación de Melania Trump y se sirvió en la vajilla roja utilizada durante la presidencia de Ronald Reagan. Los invitados recibieron como primer plato crema de calabaza amarilla con setas silvestres, hierbas frescas, panceta crujiente y aceite de cebolleta.

El plato principal fue lubina con costra de sésamo, bok choy estofado, berenjena asada y salsa verde. El postre incluyó crema de vainilla con confitura de cerezas ácidas y frangipane de nueces, además de helado con miel de la Casa Blanca.

El menú de la cena fue diseñado con participación de Melania Trump y se sirvió en la vajilla roja utilizada durante la presidencia de Ronald Reagan (REUTERS)
El menú de la cena fue diseñado con participación de Melania Trump y se sirvió en la vajilla roja utilizada durante la presidencia de Ronald Reagan (REUTERS)

La visita de Xi concluye este viernes con la reunion de las parejas presidenciales a los Archivos Nacionales de Estados Unidos, donde se conserva la Declaración de Independencia, que este año celebra su 250 aniversario.

(Con información de EFE y AFP)

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