EN VIVO: Donald Trump recibe a Xi Jinping en Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump (dcha), saluda a su par chino, Xi Jinping, al comienzo de una visita de Estado, en la Base Conjunta Andrews, Maryland, EEUU. 23 septiembre 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Donald Trump recibe a Xi Jinping en la Casa Blanca para una cumbre de Estado que reúne las principales disputas entre Estados Unidos y China: comercio, Taiwán, Irán y la competencia por la inteligencia artificial.

Será la segunda reunión de ambos mandatarios este año y la primera visita del líder chino a Washington en más de una década. Trump recibió el miércoles a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, a su llegada a las inmediaciones de la capital estadounidense.

La agenda prevé una ceremonia de Estado en el jardín sur de la Casa Blanca, la planta principal y el jardín de las rosas. Por la noche, Trump ofrecerá una cena con empresarios y referentes del sector tecnológico.

En una declaración difundida por la agencia china Xinhua, Xi planteó que Beijing y Washington deben ser “socios, no rivales”. El líder chino sostuvo además que la “lógica histórica de la coexistencia pacífica” entre ambos países no cambió.

La cumbre ocurre después de que ambos gobiernos acordaran prolongar hasta el 10 de enero la tregua comercial que vencía el 10 de noviembre. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó que la extensión fue acordada tras sus conversaciones con el viceprimer ministro chino, He Lifeng.