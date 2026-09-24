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EN VIVO: Donald Trump recibe a Xi Jinping en Estados Unidos

La reunión en la Casa Blanca, la segunda entre ambos mandatarios este año, incluye una ceremonia oficial, una cena con empresarios y representantes tecnológicos, tras más de diez años sin una visita china a Washington

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El presidente estadounidense, Donald Trump (dcha), saluda a su par chino, Xi Jinping, al comienzo de una visita de Estado, en la Base Conjunta Andrews, Maryland, EEUU. 23 septiembre 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
El presidente estadounidense, Donald Trump (dcha), saluda a su par chino, Xi Jinping, al comienzo de una visita de Estado, en la Base Conjunta Andrews, Maryland, EEUU. 23 septiembre 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Donald Trump recibe a Xi Jinping en la Casa Blanca para una cumbre de Estado que reúne las principales disputas entre Estados Unidos y China: comercio, Taiwán, Irán y la competencia por la inteligencia artificial.

Será la segunda reunión de ambos mandatarios este año y la primera visita del líder chino a Washington en más de una década. Trump recibió el miércoles a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, a su llegada a las inmediaciones de la capital estadounidense.

La agenda prevé una ceremonia de Estado en el jardín sur de la Casa Blanca, la planta principal y el jardín de las rosas. Por la noche, Trump ofrecerá una cena con empresarios y referentes del sector tecnológico.

En una declaración difundida por la agencia china Xinhua, Xi planteó que Beijing y Washington deben ser “socios, no rivales”. El líder chino sostuvo además que la “lógica histórica de la coexistencia pacífica” entre ambos países no cambió.

La cumbre ocurre después de que ambos gobiernos acordaran prolongar hasta el 10 de enero la tregua comercial que vencía el 10 de noviembre. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó que la extensión fue acordada tras sus conversaciones con el viceprimer ministro chino, He Lifeng.

A continuación el minuto a minuto de las noticias más importantes del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en Estados Unidos:

13:29 hsHoy

Donald Trump dijo que hablará con Xi Jinping sobre inteligencia artificial, pero advirtió que no promoverá ningún cambio

El mandatario estadounidense anunció que la conversación con el líder del régimen chino, prevista para este jueves, abordará esa tecnología y aseguró que el gobierno de Beijing coincide con su punto de vista sobre los avances en IA

Donald Trump dijo que hablará con Xi Jinping sobre inteligencia artificial, pero advirtió que no promoverá ningún cambio. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Donald Trump dijo que hablará con Xi Jinping sobre inteligencia artificial, pero advirtió que no promoverá ningún cambio. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Donald Trump hablará con Xi Jinping sobre inteligencia artificial y superinteligencia, aunque adelantó que no impulsará modificaciones a la situación actual. El presidente de Estados Unidos sostuvo que esa posición también es compartida por China.

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13:22 hsHoy

Trump recibe a Xi Jinping en la Casa Blanca para una cumbre marcada por el comercio, Taiwán, Irán y la inteligencia artificial

Será la segunda reunión entre ambos mandatarios en el año y la primera visita del líder chino a Washington en más de una década. La agenda contempla una ceremonia de Estado en los jardines de la Mansión Ejecutiva, además de una cena con empresarios y referentes del sector tecnológico

Trump recibe a Xi Jinping en la Casa Blanca para una cumbre marcada por el comercio, Taiwán, Irán y la inteligencia artificial (EP)
Trump recibe a Xi Jinping en la Casa Blanca para una cumbre marcada por el comercio, Taiwán, Irán y la inteligencia artificial (EP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe este jueves en la Casa Blanca al líder de China, Xi Jinping, en una cumbre de Estado marcada por la búsqueda de estabilidad en la relación bilateral, pero también por las diferencias sobre Taiwán, Irán, comercio e inteligencia artificial.

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