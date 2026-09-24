Estados Unidos

Donald Trump dijo que hablará con Xi Jinping sobre inteligencia artificial, pero advirtió que no promoverá ningún cambio

El mandatario estadounidense anunció que la conversación con el líder del régimen chino, prevista para este jueves, abordará esa tecnología y aseguró que el gobierno de Beijing coincide con su punto de vista sobre los avances en IA

Donald Trump dijo que hablará con Xi Jinping sobre inteligencia artificial, pero advirtió que no promoverá ningún cambio. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Donald Trump dijo que hablará con Xi Jinping sobre inteligencia artificial, pero advirtió que no promoverá ningún cambio. (REUTERS/Jonathan Ernst)
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Donald Trump hablará con Xi Jinping sobre inteligencia artificial y superinteligencia, aunque adelantó que no impulsará modificaciones a la situación actual. El presidente de Estados Unidos sostuvo que esa posición también es compartida por China.

Trump afirmó que el diálogo con el mandatario chino tendrá a la superinteligencia como uno de sus asuntos centrales, pero descartó promover cambios. Según escribió en Truth Social, considera que el actual contrapeso frente a esa tecnología recae en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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En el mensaje publicado en Truth Social, Trump describió la conversación prevista con Xi como un “día importante” y señaló: “La superinteligencia (SI) será un tema central de debate, pero quiero dejarlo tal como está”.

La foto publicada por Trump tras la llegada de Xi Jinping a Estados Unidos
La foto publicada por Trump en redes socviales, tras la llegada de Xi Jinping a Estados Unidos. (@TruthSocial)

El presidente estadounidense añadió que esa es “también la postura de China” y remarcó: “¡Nuestro contrapeso es el Departamento de Justicia! Presidente DJT”.

Trump ha mantenido su posición de defensa de la inteligencia artificial pese a los cuestionamientos de expertos durante las últimas semanas.

El cambio de “inteligencia artificial” a “superinteligencia”

Durante su intervención del martes ante la Asamblea General de la ONU, Donald Trump anunció que la documentación oficial de Estados Unidos sustituirá el término “inteligencia artificial” por “superinteligencia” y empleará las siglas SI.

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El presidente estadounidense sostuvo que la expresión “artificial” transmite la idea de una tecnología “falsa”, pese a que la calificó como “asombrosa”. “A partir de este momento, todos los documentos de Estados Unidos y, con suerte, los del mundo, se cambiarán para utilizar el término mucho más preciso ‘súper’ en lugar de artificial. Así que es superinteligencia”, afirmó.

Trump también rechazó cualquier “esquema globalista” dirigido a regular o controlar el desarrollo de esta tecnología y defendió la soberanía de Estados Unidos frente a los intentos de establecer una gobernanza internacional sobre la materia.

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