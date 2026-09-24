Activistas trans se inyectan hormonas en la puerta de NYU Langone tras el pacto de USD 8,5 millones que frenó los tratamientos a menores

El hospital llegó a un acuerdo con el gobierno federal para cerrar una investigación y suspender la atención médica a jóvenes de hasta 19 años. En respuesta, activistas trans protestaron en la puerta del edificio e inyectaron terapia hormonal en público. (Fuente: @tatianababi1989)

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Cientos de personas se manifestaron el martes 22 de septiembre frente al campus principal de NYU Langone Health, en Manhattan, para repudiar el acuerdo que el hospital firmó días antes con el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos: pagar USD 8,5 millones y suspender la atención de afirmación de género para menores de 19 años a cambio del cierre de la investigación federal sobre la institución. La protesta incluyó cantos, pancartas y una demostración en la que algunos participantes se autoadministraron inyecciones de terapia hormonal frente al edificio.

El acuerdo se formalizó el viernes 19 de septiembre. Según se detalló en el comunicado del DOJ, NYU Langone se comprometió a cesar los procedimientos de afirmación de género para pacientes menores, que incluyen bloqueadores de pubertad, hormonas y cirugías.

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En un comunicado enviado a NY1, el hospital indicó que el acuerdo le permite evitar que el gobierno federal acceda a información confidencial de sus pacientes y aclaró que no admitió irregularidades ni responsabilidad. La institución ya había suspendido estos servicios para jóvenes trans en febrero, antes de cerrar el acuerdo formal.

Protesta en NYU Langone por la atención de afirmación de género

Los manifestantes marcharon frente al campus principal de NYU Langone con pancartas y ropa con mensajes de apoyo a los jóvenes trans. Un grupo desplegó una bandera con la leyenda “Honor your oath” —“Cumplí tu juramento”—, en referencia al compromiso hipocrático de los médicos. Durante la manifestación, algunos participantes se autoadministraron inyecciones de terapia hormonal frente al hospital.

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Un grupo de personas se reúne en la vía pública con pancartas y megáfonos durante una concentración en apoyo a los derechos de las personas transgénero. (@tatianababi1989 )

Durante las intervenciones registradas en la manifestación, los activistas exigieron la intervención de las autoridades locales para detener la interrupción de estos servicios. “Llamamos a la fiscal general Letitia James y al asambleísta Zohran Mamdani, quienes han expresado abiertamente su apoyo a las infancias trans, a hacer cumplir las leyes de derechos civiles del estado investigando y litigando contra Mount Sinai, NYU Langone y New York-Presbyterian”, proclamó una de las voceras a través de un megáfono ante la multitud.

Según expresaron los organizadores del acto, la medida buscó visibilizar la seguridad de los tratamientos médicos. “No hay nada vergonzoso ni inseguro en la atención de afirmación de género. Estamos tomando nuestra terapia de reemplazo hormonal aquí, en las puertas de quienes han cedido, para desmitificar, normalizar y celebrar nuestros cuerpos trans ante la cobardía de las instituciones”, declaró uno de los manifestantes, según recogieron Fox News y The Advocate. Las imágenes de la protesta se difundieron ampliamente en redes sociales.

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Quién es Christen Clifford y por qué cuestionó el acuerdo

Entre los asistentes estaba Christen Clifford, madre de dos hijos trans que recibieron atención médica en NYU Langone. Uno de ellos, aún menor de edad, recibía tratamiento en esa institución hasta la semana pasada, según informó NY1. “La atención era fluida, era amable. Pasamos mucho tiempo aquí, y es devastador que otras familias ya no puedan tener eso”, declaró Clifford a The Advocate durante la cobertura de la marcha.

Manifestantes sostienen pancartas en defensa de los jóvenes trans mientras una persona prepara una inyección en la vía pública. (@tatianababi1989)

“Es horrible, y es un crimen que NYU le esté negando atención médica a los niños trans”, agregó en diálogo con NY1. Clifford precisó que su hijo ya pudo encontrar atención en otro hospital de la ciudad, aunque advirtió que esa posibilidad podría agotarse si más instituciones siguen el mismo camino.

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El acuerdo de USD 8,5 millones con el Departamento de Justicia

El DOJ enmarcó el pacto como parte de una campaña más amplia del gobierno de Donald Trump contra los programas de afirmación de género para menores. En el comunicado oficial del organismo, el fiscal general Todd Blanche afirmó que “los hospitales que apuntan a niños con estas prácticas y luego obtienen pagos de forma fraudulenta rendirán cuentas”.

Las acusaciones del gobierno señalaban posibles cobros indebidos vinculados a estos procedimientos, aunque el texto del acuerdo no establece que NYU Langone haya cometido ninguna irregularidad: el hospital negó explícitamente cualquier responsabilidad, y el propio DOJ reconoció en su informe que la resolución no implica una declaración de culpabilidad.

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El Departamento de Justicia enmarcó la sanción financiera de USD 8,5 millones dentro de una ofensiva federal contra centros de salud. (REUTERS/Kevin Lamarque)

El monto acordado por NYU Langone —USD 8,5 millones— contrasta con los USD 950.000 pactados por el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh (UPMC), otra institución que llegó a un acuerdo similar con el DOJ en el mismo período.

Qué cambia para los menores trans y otros hospitales de Nueva York

NYU Langone no es la única institución neoyorquina que suspendió estos servicios: redes de salud como Mount Sinai Health System y New York-Presbyterian también quedaron en el centro de las críticas tras interrumpir o acordar el fin de la atención de afirmación de género para menores. Eliel Cruz, director adjunto del Gender Liberation Movement, cuestionó la postura de los hospitales.

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“Podrían haber peleado esto en los tribunales”, sostuvo Cruz en declaraciones a The Advocate. Según el activista, Nueva York cuenta con protecciones a nivel estatal y municipal que no están siendo aplicadas para resguardar a los pacientes. De continuar esta tendencia, advirtieron los manifestantes, los adolescentes trans podrían verse obligados a buscar atención fuera del estado.

Tanto la Asociación Médica Estadounidense como la Academia Estadounidense de Pediatría mantienen su respaldo público a la atención de afirmación de género para menores con disforia de género, un tratamiento que sigue siendo legal bajo la legislación del estado de Nueva York.