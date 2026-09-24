Vecinos de Miami-Dade denuncian que un centro de datos de IA se construyó a metros de sus casas sin aviso

La empresa Iron Mountain invierte 150 millones de dólares en la construcción del centro de datos MIA-1 para inteligencia artificial en Miami-Dade (NBC6)

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Una edificación de más de 13.900 metros cuadrados (150.000 pies cuadrados) diseñada para alojar sistemas de inteligencia artificial avanza en Westview, una comunidad mayoritariamente afroamericana y latina del noroeste de Miami-Dade. A pesar de las obras, muchos vecinos desconocían qué se estaba construyendo.

El proyecto, conocido como MIA-1 y desarrollado por Iron Mountain, una empresa con sede en New Hampshire, representa una inversión de USD 150 millones y es supervisado por el Miami-Dade Beacon Council.

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El centro de datos fue anunciado públicamente en febrero de 2025 como parte de la “revolución tecnológica” del condado.

Sin embargo, Amy Dawkins, residente que vive a menos de 800 metros de la obra, afirmó que se enteró de su existencia por una llamada de un encuestador, no por ninguna notificación oficial. “No nos informaron nada sobre un centro de datos, ningún tipo de aviso ni advertencia de lo que podría estar llegando”, declaró Dawkins en conversación con NBC6.

El código de zonificación del condado clasificó la obra como centro de telecomunicaciones y limitó la notificación obligatoria a los vecinos (Iron Mountain)

La falta de notificación formal tiene una explicación técnica: bajo el código de zonificación del condado, la instalación está clasificada como un “centro de telecomunicaciones” y no como un “centro de datos”, lo que la ubica como uso permitido en suelo industrial sin necesidad de rezonificación. Esa condición redujo el radio de notificación obligatoria a apenas 152 metros (500 pies).

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El marco legal permitió avanzar sin consulta comunitaria amplia

Eric Silva, director asistente de servicios de desarrollo en el Departamento de Recursos Regulatorios y Económicos de Miami-Dade, confirmó que el proyecto fue “permitido por derecho” desde que la solicitud fue presentada en 2023.

La única revisión ante la Junta Comunitaria de Apelaciones de Zonificación —integrada por residentes del área— se limitó a dos puntos: aumentar la altura del edificio de 21 a 22,8 metros (70 a 75 pies) y reducir los espacios de estacionamiento de 91 a 26. En ningún momento se debatió si el uso era apropiado para ese entorno.

La comisionada Marleine Bastien, que representa al Distrito 2, reconoció haber recibido numerosas quejas y afirmó estar “trabajando con Iron Mountain para mitigar los impactos y promover beneficios comunitarios concretos”.

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En una columna de opinión publicada en The Miami Times, Bastien indicó que colaboró con el alcalde del condado y el Beacon Council para asegurar 30 empleos permanentes con salarios promedio superiores a los USD 71.000 anuales.

Oliver Telusma, estratega legislativo senior del Distrito 2, añadió un elemento adicional, ya que parte de los detalles del proyecto estuvo protegida por acuerdos de confidencialidad que limitaron el acceso a información sobre su escala real.

“La totalidad del proyecto ni siquiera estaba disponible para que la junta lo revisara. Incluso se registró bajo un nombre diferente”, declaró Telusma ante vecinos reunidos en la biblioteca Arcola Lakes.

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Los acuerdos de confidencialidad y el registro bajo un nombre alternativo impidieron el acceso a la información sobre la escala real de la obra (Iron Mountain)

Iron Mountain promete energía renovable, pero los residentes cuestionan impactos ambientales

Según los materiales publicados por Iron Mountain, MIA-1 funcionará con el 100% de energía renovable, tendrá una capacidad de 16 megavatios y fue construida sobre un predio industrial de 1,38 hectáreas (3,4 acres) que antes albergaba una bodega de la misma compañía. La empresa no respondió a ninguna de las consultas enviadas por medios de Miami.

Lo que preocupa a los vecinos no es solo la falta de información previa, sino los efectos que un centro de datos de operación continua podría tener sobre el entorno. El Instituto de Recursos Mundiales estima que un centro de datos de inteligencia artificial moderno puede consumir tanta electricidad como 100.000 hogares.

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Un análisis de Bloomberg publicado en 2025 detectó incrementos de hasta el 267% en las facturas de energía de residentes cercanos a este tipo de instalaciones en un período de cinco años.

El consumo de agua es otro punto de tensión. Los centros de datos medianos pueden utilizar hasta 1,13 millones de litros (300.000 galones) de agua por día; los grandes, hasta 18,9 millones de litros (5 millones de galones).

Además, los generadores diésel de respaldo —equipamiento habitual en estas instalaciones— emiten óxidos de nitrógeno y partículas finas asociadas al asma y enfermedades cardíacas.

“Cuando descubramos cuáles son los efectos a largo plazo, ya será irreversible, y no podemos permitirnos eso”, advirtió Dawkins según consignó The Miami Times.

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La operación continua de la instalación genera preocupación por el elevado consumo de electricidad y las emisiones de los generadores diésel de respaldo (NBC6)

El proyecto cae fuera del alcance de la nueva legislación estatal de protección

Miami-Dade alberga 27 de los 110 centros de datos que operan en Florida, según datos de abril de 2026.

La expansión se inscribe en un fenómeno nacional: más de 3.000 centros de datos funcionan en todo el país para sostener los sistemas de inteligencia artificial que utiliza aproximadamente la mitad de los estadounidenses a diario, y más del 40% de la población vive a menos de 8 kilómetros (5 millas) de una instalación operativa o en construcción, de acuerdo con datos del Pew Research Center.

El proyecto MIA-1 queda fuera del alcance del Proyecto de Ley 484 del Senado de Florida, una norma diseñada para exigir que los grandes centros de datos —aquellos que superan los 50 megavatios— financien su propia infraestructura de servicios públicos.

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Con solo 16 megavatios de capacidad, MIA-1 no alcanza ese umbral y sus vecinos no cuentan con las protecciones que la legislación contempla para comunidades en circunstancias similares.

La NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color) lanzó una campaña nacional denominada “Stop Dirty Data” para documentar estos casos. Daniella Pierre, presidenta de la sede de Miami-Dade, subrayó que la organización está comprometida a informar a sus miembros sobre los riesgos y beneficios que implican estos proyectos.

La capacidad de 16 megavatios del centro MIA-1 exime a la obra de la regulación del Proyecto de Ley 484 del Senado de Florida (Iron Mountain)

Elisha Moultrie, presidenta del Comité de Justicia Ambiental y Climática de la filial, precisó que el marco de campaña incluye monitoreo de salud ambiental, solicitudes de acceso a información pública, participación ciudadana y, cuando sea necesario, moratorias.

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Mientras que Elizabeth Favier Bellamy, residente que vive a 2,9 kilómetros de la obra, resumió el estado de ánimo en la zona: “Si había un centro de datos prácticamente en nuestro patio trasero sin que lo supiéramos, me pregunto qué más están construyendo que tampoco nos están contando”.