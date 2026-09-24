Trump homenajeará a Xi Jinping con una cena de Estado inspirada en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y China

Donald Trump ofrece una cena de Estado en la Casa Blanca para homenajear al presidente chino Xi Jinping. (EFE/Yuri Gripas)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá este jueves por la noche una cena de Estado en la Casa Blanca para homenajear al presidente chino, Xi Jinping, durante su visita oficial a Washington. La recepción, que tendrá lugar en el Salón Este, reunirá a las delegaciones de ambos países, funcionarios y dirigentes empresariales y estará organizada por la primera dama, Melania Trump, con una propuesta que incorpora referencias de las dos culturas.

La velada llega después del encuentro bilateral entre Trump y Xi, que mantuvieron conversaciones durante varias horas en la residencia presidencial. Al finalizar la reunión, el mandatario estadounidense resumió el resultado ante los periodistas con una breve frase: “Gran reunión. Gracias”. Trump también acompañó al presidente chino por los jardines de la Casa Blanca y le mostró algunas de las obras que se realizan actualmente en el complejo.

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La recepción tendrá un componente especialmente simbólico desde el comienzo. Los invitados brindarán con Schramsberg Blanc de Noir, un espumoso producido en California. La elección remite al célebre brindis que Richard Nixon y el entonces primer ministro chino Zhou Enlai realizaron durante la visita del presidente estadounidense a Beijing en 1972, considerada un momento decisivo en el acercamiento entre Washington y la República Popular China. El vino procede de la misma bodega asociada a aquella ocasión.

Xi Jinping realiza su primera visita de Estado a la Casa Blanca desde 2015 en un contexto de disputas comerciales y tecnológicas.

Un menú con ingredientes de ambos países

La propuesta gastronómica fue diseñada para combinar productos estadounidenses con elementos habituales de la cocina china. El primer plato será una preparación de calabaza amarilla acompañada por un fricassé de hongos silvestres, panceta crujiente y aceite de cebolleta.

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El plato principal estará basado en lubina con una cobertura de sésamo. El pescado será servido junto con bok choy estofado y berenjena asada, además de una salsa verde. Con esta combinación, el menú incorpora ingredientes característicos de la gastronomía china dentro de preparaciones elaboradas a partir de productos estadounidenses.

Los comensales también recibirán un cremoso de vainilla acompañado por helado elaborado con miel producida en las propias instalaciones de la Casa Blanca. La preparación también incluirá nueces, frangipane y cerezas confitadas.

La Casa Blanca explicó que la propuesta busca reunir ambas tradiciones culinarias. En su presentación oficial, la oficina de Melania Trump señaló que el menú incorpora “ingredientes estadounidenses con una sutil influencia china” y que pretende unir las tradiciones gastronómicas de los dos países.

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Donald Trump y Xi Jinping conversaron durante varias horas en la residencia presidencial previo a la velada. (REUTERS/Evan Vucci)

El rojo y la vajilla presidencial

La ambientación también estará vinculada con China. El color predominante será el rojo, utilizado en flores y manteles para las mesas. La decoración incorporará además piezas de joyería de vermeil pertenecientes a la colección de la Casa Blanca.

Sobre las mesas se utilizará el Reagan State Service, una vajilla de porcelana encargada durante la presidencia de Ronald Reagan.

La oficina de la primera dama resumió el concepto de la decoración como una combinación entre “el arte chino con la tradición estadounidense”.

La cena también contará con actuaciones musicales. Entre los principales artistas estará el tenor estadounidense Christopher Macchio, quien ya participó en la ceremonia de investidura presidencial de Trump en enero de 2025. A su presentación se sumarán músicos militares del Cuerpo de Marines y del Ejército de Estados Unidos.

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Xi y su esposa, Peng Liyuan, regresarán a la Casa Blanca para la cena después de la ceremonia oficial de bienvenida celebrada durante la jornada. Se trata de la primera visita de Estado del presidente chino a la residencia presidencial estadounidense desde 2015.

El brindis de la recepción remite a la histórica reunión realizada por Richard Nixon y Zhou Enlai en 1972. (REUTERS/Evan Vucci)

El encuentro ocurre mientras Washington y Beijing mantienen diferencias en áreas como comercio, tecnología, inteligencia artificial, minerales estratégicos, Taiwán y la situación de Medio Oriente. La cena, sin embargo, estará centrada en el protocolo de Estado y en el homenaje al mandatario chino, con una puesta en escena que utiliza la gastronomía, la música y símbolos históricos para acompañar una visita de alto nivel.

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