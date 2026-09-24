Estados Unidos

Trump homenajeará a Xi Jinping con una cena de Estado inspirada en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y China

La velada incluirá pescado con costra de sésamo, bok choy estofado y berenjena asada, además de un postre de vainilla con miel producida en la propia Casa Blanca

Donald Trump ofrece una cena de Estado en la Casa Blanca para homenajear al presidente chino Xi Jinping. (EFE/Yuri Gripas)
Donald Trump ofrece una cena de Estado en la Casa Blanca para homenajear al presidente chino Xi Jinping. (EFE/Yuri Gripas)
Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá este jueves por la noche una cena de Estado en la Casa Blanca para homenajear al presidente chino, Xi Jinping, durante su visita oficial a Washington. La recepción, que tendrá lugar en el Salón Este, reunirá a las delegaciones de ambos países, funcionarios y dirigentes empresariales y estará organizada por la primera dama, Melania Trump, con una propuesta que incorpora referencias de las dos culturas.

La velada llega después del encuentro bilateral entre Trump y Xi, que mantuvieron conversaciones durante varias horas en la residencia presidencial. Al finalizar la reunión, el mandatario estadounidense resumió el resultado ante los periodistas con una breve frase: “Gran reunión. Gracias”. Trump también acompañó al presidente chino por los jardines de la Casa Blanca y le mostró algunas de las obras que se realizan actualmente en el complejo.

PUBLICIDAD

La recepción tendrá un componente especialmente simbólico desde el comienzo. Los invitados brindarán con Schramsberg Blanc de Noir, un espumoso producido en California. La elección remite al célebre brindis que Richard Nixon y el entonces primer ministro chino Zhou Enlai realizaron durante la visita del presidente estadounidense a Beijing en 1972, considerada un momento decisivo en el acercamiento entre Washington y la República Popular China. El vino procede de la misma bodega asociada a aquella ocasión.

Xi Jinping realiza su primera visita de Estado a la Casa Blanca desde 2015 en un contexto de disputas comerciales y tecnológicas.
Xi Jinping realiza su primera visita de Estado a la Casa Blanca desde 2015 en un contexto de disputas comerciales y tecnológicas.

Un menú con ingredientes de ambos países

La propuesta gastronómica fue diseñada para combinar productos estadounidenses con elementos habituales de la cocina china. El primer plato será una preparación de calabaza amarilla acompañada por un fricassé de hongos silvestres, panceta crujiente y aceite de cebolleta.

PUBLICIDAD

El plato principal estará basado en lubina con una cobertura de sésamo. El pescado será servido junto con bok choy estofado y berenjena asada, además de una salsa verde. Con esta combinación, el menú incorpora ingredientes característicos de la gastronomía china dentro de preparaciones elaboradas a partir de productos estadounidenses.

Los comensales también recibirán un cremoso de vainilla acompañado por helado elaborado con miel producida en las propias instalaciones de la Casa Blanca. La preparación también incluirá nueces, frangipane y cerezas confitadas.

La Casa Blanca explicó que la propuesta busca reunir ambas tradiciones culinarias. En su presentación oficial, la oficina de Melania Trump señaló que el menú incorpora “ingredientes estadounidenses con una sutil influencia china” y que pretende unir las tradiciones gastronómicas de los dos países.

Donald Trump y Xi Jinping conversaron durante varias horas en la residencia presidencial previo a la velada. (REUTERS/Evan Vucci)
Donald Trump y Xi Jinping conversaron durante varias horas en la residencia presidencial previo a la velada. (REUTERS/Evan Vucci)

El rojo y la vajilla presidencial

La ambientación también estará vinculada con China. El color predominante será el rojo, utilizado en flores y manteles para las mesas. La decoración incorporará además piezas de joyería de vermeil pertenecientes a la colección de la Casa Blanca.

Sobre las mesas se utilizará el Reagan State Service, una vajilla de porcelana encargada durante la presidencia de Ronald Reagan.

La oficina de la primera dama resumió el concepto de la decoración como una combinación entre “el arte chino con la tradición estadounidense”.

La cena también contará con actuaciones musicales. Entre los principales artistas estará el tenor estadounidense Christopher Macchio, quien ya participó en la ceremonia de investidura presidencial de Trump en enero de 2025. A su presentación se sumarán músicos militares del Cuerpo de Marines y del Ejército de Estados Unidos.

Xi y su esposa, Peng Liyuan, regresarán a la Casa Blanca para la cena después de la ceremonia oficial de bienvenida celebrada durante la jornada. Se trata de la primera visita de Estado del presidente chino a la residencia presidencial estadounidense desde 2015.

El brindis de la recepción remite a la histórica reunión realizada por Richard Nixon y Zhou Enlai en 1972. (REUTERS/Evan Vucci)
El brindis de la recepción remite a la histórica reunión realizada por Richard Nixon y Zhou Enlai en 1972. (REUTERS/Evan Vucci)

El encuentro ocurre mientras Washington y Beijing mantienen diferencias en áreas como comercio, tecnología, inteligencia artificial, minerales estratégicos, Taiwán y la situación de Medio Oriente. La cena, sin embargo, estará centrada en el protocolo de Estado y en el homenaje al mandatario chino, con una puesta en escena que utiliza la gastronomía, la música y símbolos históricos para acompañar una visita de alto nivel.

Temas Relacionados

Donald TrumpXi JinpingCasa Blancarelaciones bilateralesÚltimas Noticias AméricaChinaEstados UnidosMelania Trump

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una tormenta costera se acerca al noreste de Estados Unidos: estas son las zonas que tendrán mayor riesgo este fin de semana

El sistema alcanzará su etapa de mayor intensidad entre el viernes 25 y el sábado 26, cuando los pronósticos contemplan ráfagas de hasta 93 km/h, olas de varios metros y posibles crecidas en sectores próximos al mar

Una tormenta costera se acerca al noreste de Estados Unidos: estas son las zonas que tendrán mayor riesgo este fin de semana

Retiran un medicamento para la tiroides y elevan al máximo el nivel de riesgo por una dosis de hormona mayor a la indicada

La Administración de Alimentos y Medicamentos clasificó el retiro como Clase I, categoría reservada para productos cuyo uso puede provocar consecuencias graves o incluso la muerte

Retiran un medicamento para la tiroides y elevan al máximo el nivel de riesgo por una dosis de hormona mayor a la indicada

La tormenta tropical Nolo se forma en el Pacífico y Hawái está bajo vigilancia de huracán

La isla Grande se prepara para recibir hasta 89 centímetros de lluvia, vientos huracanados y deslizamientos de tierra, mientras autoridades activaron la Guardia Nacional y decretaron el cierre de edificios públicos

La tormenta tropical Nolo se forma en el Pacífico y Hawái está bajo vigilancia de huracán

Citas canceladas y trámites en riesgo: las ayudas de USCIS para inmigrantes afectados por desastres naturales

Reprogramación de entrevistas, reemplazo exprés de la Green Card o del permiso de trabajo y extensión de estatus: opciones clave de la agencia de inmigración para proteger la estadía legal tras una emergencia climática

Citas canceladas y trámites en riesgo: las ayudas de USCIS para inmigrantes afectados por desastres naturales

Nueva York tiene el segundo mejor transporte público de Estados Unidos

Un estudio destacó el uso récord de trenes y autobuses en el área metropolitana, aunque señaló que la tarifa, la seguridad y las interrupciones de servicio siguen siendo desafíos para los pasajeros

Nueva York tiene el segundo mejor transporte público de Estados Unidos

TECNO

Tener el bluetooth activado en cualquier celular es el mejor anzuelo para un espía si estás en la calle

Tener el bluetooth activado en cualquier celular es el mejor anzuelo para un espía si estás en la calle

Cómo reservar EA Sports FC 27 para consola y PC

Cuidado con la estafa del falso domicilio: con un QR quieren robar tus datos

CEO de Nvidia advirtió que “los laboratorios de IA que no puedan controlar sus modelos deben ser cerrados”

Por qué la IA está comprando libros en Japón: las ventas crecen hasta cinco veces

ENTRETENIMIENTO

Keanu Reeves, gran admirador de Joy Division, sorprende en concierto de Peter Hook & The Light

Keanu Reeves, gran admirador de Joy Division, sorprende en concierto de Peter Hook & The Light

Hayley Williams habló por primera vez tras la muerte de su ex esposo, Chad Gilbert: “No sabía qué decir ni si era apropiado”

Miss Jamaica demanda a Miss Universo tras la fuerte caída que sufrió en el certamen de 2025: “Alteró permanentemente mi vida”

Sylvester Stallone contó por qué rechazó USD 360.000 por Rocky: “Lo que estaba en juego no era venderse”

U2 anuncia ‘Carnaval de Luz’, su nuevo álbum con la última grabación de Dolly Parton

MUNDO

El petróleo volvió a subir tras un nuevo ataque de los hutíes contra Arabia Saudita

El petróleo volvió a subir tras un nuevo ataque de los hutíes contra Arabia Saudita

El secretario general de la OTAN respaldó el nuevo acuerdo de defensa sobre Groenlandia

Netanyahu defendió ante la ONU el ataque contra las instalaciones nucleares de Irán: “Estaríamos todos muertos”

Emiratos Árabes Unidos prohíbe los vuelos de aerolíneas iraníes ante el avance de las sanciones de Estados Unidos

El Servicio de Inteligencia de Dinamarca alertó sobre un riesgo creciente de ataques rusos limitados contra la OTAN