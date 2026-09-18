La presencia de un posible drone detuvo momentáneamente las operaciones en el aeropuerto de Washington D. C.

La FAA suspendió durante unos 20 minutos las salidas en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington por reportes de un posible dron cerca de una pista (REUTERS/Eduardo Munoz)

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Las operaciones de salida en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington quedaron suspendidas durante unos 20 minutos luego de que tripulaciones de dos vuelos alertaran sobre un posible dron no autorizado cerca de una pista, informó ABC News.

El incidente ocurrió el miércoles por la noche, alrededor de las 20, en una zona con controles aéreos especiales por su cercanía con instituciones federales y edificios de gobierno de Washington, D. C.. La Administración Federal de Aviación (FAA) notificó a las autoridades locales y federales, aunque hasta ahora no se confirmó la localización de la aeronave no tripulada.

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Dos pilotos notificaron la presencia de un objeto cerca de las pistas

Dos pilotos reportaron un objeto próximo a las pistas del aeropuerto de Washington D. C. en una zona de espacio aéreo restringido

El primer aviso provino de la tripulación del vuelo 5128 de American Eagle, que se encontraba en la fase final de aproximación. El piloto comunicó a los controladores aéreos que había visto “algo parecido a un dron” pasar por delante de la aeronave, aproximadamente a mitad de la pista.

Poco después, el comandante de un avión de Vista America informó una observación similar en una pista cercana. “Vi una luz que pensé que también podía ser un dron”, afirmó el piloto en comunicaciones de control de tránsito aéreo recogidas por ABC News.

La FAA aseguró que resolvió detener temporalmente las salidas después de los reportes de ambas tripulaciones cerca de la pista 19. La medida se prolongó durante cerca de 20 minutos, tal y como indicó el organismo aeronáutico en una declaración enviada al medio estadounidense.

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La fuente no precisó si los aviones ya estaban en tierra, en aproximación o a qué distancia exacta se hallaba el objeto cuando fue avistado. Tampoco se estableció de inmediato si se trataba efectivamente de un dron o de otro tipo de dispositivo luminoso.

El espacio aéreo de la capital estadounidense tiene restricciones especiales

El espacio aéreo de Washington tiene restricciones especiales por la cercanía con la Casa Blanca, el Capitolio y otras instalaciones federales (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

La alerta adquiere relevancia por el nivel de protección que rige sobre el espacio aéreo de Washington. La ciudad cuenta con una de las zonas de vuelo más restringidas de Estados Unidos, debido a la proximidad del aeropuerto con la Casa Blanca, el Capitolio y otras instalaciones gubernamentales.

De acuerdo con la información publicada por ABC News, los drones comerciales y recreativos suelen tener sistemas de posicionamiento global que aplican una barrera digital o geofence en el área de Washington. Esa tecnología puede impedir el despegue o bloquear el movimiento de las hélices cuando el dispositivo detecta que se encuentra dentro de una zona restringida.

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Para operar un dron en ese espacio aéreo, los pilotos necesitan una autorización especial de la FAA. Otra posibilidad, apuntó el medio, es que el equipo haya sido manipulado para evadir los mecanismos de seguridad instalados por el fabricante.

Las normas federales prohíben el uso no autorizado de aeronaves no tripuladas cerca de aeropuertos, ya que su presencia puede representar un riesgo para los despegues, aterrizajes y maniobras de las aeronaves tripuladas. Quienes incumplan esas disposiciones pueden enfrentar multas, cargos penales e incluso penas de prisión, según las regulaciones federales citadas en el informe.

El FBI investiga actividades ilegales que puedan afectar la seguridad aérea

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) no ofreció detalles específicos sobre el episodio en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan. Sin embargo, el organismo señaló que trabaja con sus socios federales y locales para detectar, rastrear e investigar actividades ilegales con drones que puedan amenazar la seguridad de la aviación, las infraestructuras críticas o la población.

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La institución también pidió que las personas que observen un uso inseguro o indebido de estos aparatos presenten una denuncia a través de sus canales oficiales. La agencia no afirmó que el objeto avistado hubiera sido identificado ni que existiera una amenaza concreta contra el aeropuerto.

Los avisos de drones cerca de terminales aéreas no son excepcionales en Estados Unidos. La FAA recibe más de 100 reportes mensuales de avistamientos de drones en las proximidades de aeropuertos, aseguró la cadena. No obstante, la ubicación del incidente en la capital estadounidense elevó la atención de las autoridades.

La suspensión terminó después de que los controladores retomaran las operaciones de salida. Hasta la publicación del informe, las autoridades no habían comunicado detenciones, hallazgos de un dron ni la identidad de una persona que pudiera estar vinculada con el caso.

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